Президент Эстонии Карис принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ. ФОТОрепортаж
Президент Эстонии Алар Карис со своей командой принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников.
"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну. Одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского" – написал Карис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В свободное время сетка , помощь беженцам , война с ватой , иногда и просто доброе слово или консультация вашим женам с детьми.
Мы працуем. Тащите парни.
Слава Украине.