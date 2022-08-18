Президент Эстонии Карис принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Эстонии Алар Карис со своей командой принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников.

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну. Одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского" – написал Карис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие



