РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Фото Помощь Украине Война
5 532 18

Президент Эстонии Карис принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Эстонии Алар Карис со своей командой принял участие в изготовлении маскировочных сеток для украинских защитников.

"Со своей командой сделал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии изготовили более 9 тысяч квадратных метров сеток. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну. Одел футболку, которую получил в подарок от президента Владимира Зеленского" – написал Карис в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие

Президент Эстонии Карис принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ 01
Президент Эстонии Карис принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ 02

Эстония (1532) Алар Карис (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Естонці, вже більше 8 років, доводять нам на ділі, що вони для нас дійсно братський народ. Шана народу естонії і подяка.🇺🇦🇪🇪
показать весь комментарий
18.08.2022 19:27 Ответить
+17
Дрібниця. Але без пафосу, позерства і показного меценатства. Розчулило.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:25 Ответить
+16
А у нас Фельдмаршал видосы пилит в круглосуточном режиме, не ну а чо, прикольно ж ведь. Эстонцы лукас
показать весь комментарий
18.08.2022 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В США предупредили Эрдогана о цене за сближение с Путиным.

США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана с Путиным.

Власти Соединенных Штатов готовят сигнал для президента Турции Реджепа ****** Эрдогана, которым хотят предупредить его о цене за возможное сближение с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В случае укрепления сотрудничества Анкары с Москвой в Белом доме могут рекомендовать американским компаниям вывести свой бизнес с турецкого рынка, пишет Politico. По информации издания, администрация Байдена рассматривает такие сценарии, поскольку не так давно турецкий лидер и президент РФ провели встречу в Сочи. Это был первый визит главы Турции в РФ после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В ходе этих переговоров стороны договорились увеличить товарооборот между двумя странами до 100 млрд долларов в год и перейти на расчеты в национальных валютах.

Ранее Financial Times писала, что в Евросоюзе стали пристальнее следить за контактами Эрдогана с Путиным. Европейским лидерам не понравился последний визит турецкого президента в Сочи. На Западе пытаются предупредить Анкару о последствиях дальнейшего сближения с Москвой, но о санкциях речь прока не идет. "
показать весь комментарий
18.08.2022 19:23 Ответить
А у нас Фельдмаршал видосы пилит в круглосуточном режиме, не ну а чо, прикольно ж ведь. Эстонцы лукас
показать весь комментарий
18.08.2022 19:24 Ответить
Дрібниця. Але без пафосу, позерства і показного меценатства. Розчулило.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:25 Ответить
ну ниччо...просто царь леонид персами занят
показать весь комментарий
18.08.2022 19:26 Ответить
Естонці, вже більше 8 років, доводять нам на ділі, що вони для нас дійсно братський народ. Шана народу естонії і подяка.🇺🇦🇪🇪
показать весь комментарий
18.08.2022 19:27 Ответить
Який же Він молодець 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
18.08.2022 19:28 Ответить
🇪🇪Suur tanu harra Karis
показать весь комментарий
18.08.2022 19:28 Ответить
Піар і хня. Ви не тим займаєтесь.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:32 Ответить
Никакого пиара, он и его жена постоянно ходят сетки плести. В этот раз журналист тоже на месте был.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:53 Ответить
А в нас із "зелених" на таке здатний? Чи у них руки ростуть зі спини?... ні, трохи нижче!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:33 Ответить
Порядочный человек!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:57 Ответить
Мы делаем все , что можем. С зарплаты на ЗСУ парням, или беженцам, с налогов - что потяжелее.
В свободное время сетка , помощь беженцам , война с ватой , иногда и просто доброе слово или консультация вашим женам с детьми.
Мы працуем. Тащите парни.
Слава Украине.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
Спасибо большое! Маленькая страна с большим сердцем!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:23 Ответить
Велика та щира вам подяка!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:41 Ответить
Наш народ будет всегда помнить ВАШУ помощь в трудное время для нас
показать весь комментарий
18.08.2022 21:14 Ответить
тащим....
показать весь комментарий
18.08.2022 22:40 Ответить
Дякуємо справжні друзі ! 🇺🇦👍🇪🇪
показать весь комментарий
18.08.2022 20:25 Ответить
теперь ті знаешь все..в єстонии есть президент .......осталось узнать министра куміса монголии...))добрій шутка..
показать весь комментарий
18.08.2022 20:27 Ответить
 
 