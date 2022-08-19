РУС
1 539 3

За сутки в Сумской области зафиксировано около 100 "прилетов", - ОВА. ФОТОрепортаж

18 августа российские войска 7 раз обстреливали территории трех громад Сумской области. Зафиксировано около 100 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки в Сумской области зафиксировано около 100 прилетов, - ОВА 01

Краснопольская громада: в 13.50 - 7 прилетов из миномета

Миропольская громада: с 14.20 был обстрел из 120 мм миномета - 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

"К счастью, без жертв", - отметил Живицкий.

обстрел (29682) Сумская область (3692)
Сортировать:
Отвєтка по бєлгородському улусу вже полетіла...
19.08.2022 00:38 Ответить
Оставлю для памяти фото базы в Тимоново до бавовны. Может будут свежие фото для сравнения.

19.08.2022 00:46 Ответить
То що ти писав про Старий Оскол? Є якісь підтвердження з мереж? Бо я не можу знайти.
До цього Осколу від кордону Харківської чи Сумської взагалі дохера км. Це вже якийся Сапсан/Грім-2...
19.08.2022 00:54 Ответить
 
 