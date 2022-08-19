За сутки в Сумской области зафиксировано около 100 "прилетов", - ОВА. ФОТОрепортаж

18 августа российские войска 7 раз обстреливали территории трех громад Сумской области. Зафиксировано около 100 "прилетов".

Белопольскую громаду враг обстрелял с территории РФ со ствольной артиллерии −15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около половины десятого утра. В 19.55 начался минометный обстрел – 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов.











Краснопольская громада: в 13.50 - 7 прилетов из миномета

Миропольская громада: с 14.20 был обстрел из 120 мм миномета - 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

"К счастью, без жертв", - отметил Живицкий.

