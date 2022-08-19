В Николаеве прогремели мощные взрывы, две ракеты С-300 выпущены по Могилянке, - Сенкевич. ФОТО (обновлено)

Ночью 19 августа враг в очередной раз открыл огонь по Николаеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Позже Сенкевич сообщил, что было попадание в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы: "Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы".