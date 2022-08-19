РУС
В Николаеве прогремели мощные взрывы, две ракеты С-300 выпущены по Могилянке, - Сенкевич. ФОТО (обновлено)

Ночью 19 августа враг в очередной раз открыл огонь по Николаеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Позже Сенкевич сообщил, что было попадание в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы: "Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы".

В Николаеве прогремели мощные взрывы, две ракеты С-300 выпущены по Могилянке, - Сенкевич 01

взрыв (6914) Николаев (2195) обстрел (29682) Сенкевич Александр (190)
Сначала было несколько взрывов, потом зазвучала "ТРЕВОГА". Но... Оставайтесь в укрытии. Вывод прост. Чтобы "оставаться в укрытии" места надо занимать с вечера. А укрытие, в большинстве случае простой подвал. Значит живите в подвале ...
19.08.2022 06:58 Ответить
так завжди після третього вибуху сирена
19.08.2022 22:41 Ответить
Украина взрывает военные объекты врага! Кацапстан жилые дома, больницы, школы, садики. Вот вам менталитет руцкого мира!
19.08.2022 07:09 Ответить
Это называется террор. И я хочу чтобы ВСУ воздали все оркам хоть в доме хоть в окопе. Они все враги
19.08.2022 07:53 Ответить
треба по мосту, коли там забито кацапами було
19.08.2022 22:42 Ответить
 
 