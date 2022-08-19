Войска РФ обстреляли Краматорск, повреждены учебные заведения, - горсовет. ФОТОрепортаж

Российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Краматорского городского совета, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Утренний удар по Краматорску. Оккупанты продолжают уничтожать наши образовательные учреждения. По предварительной информации, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Краматорск. Разрушены дома в частном секторе, - мэр Гончаренко. ФОТО














