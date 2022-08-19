Российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины, в центр Никополя "прилетело" 10 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия обстреляла сразу три района Днепропетровщины Криворожский, Синельниковский и Никопольский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь массовых вражеских атак... Российская армия накрыла огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.
В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Первое Мая изуродовано жилье, газопровод и линия электропередач.
По Великой Костромке Зеленодольской громады били из ствольной артиллерии.
Есть разрушения. Люди не повреждены.
В Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть искареженное жилье.
В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики.
Прошло без погибших и раненых", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КИЕВравнодушно) А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибрался б. Развел тут срач! Перед Европой стыдно.
ЛЬВІВ: Мсклі у тебе якісь бігають, що ті таргани. Прибери вже, не позорься!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он стоит. А по сути - его уже нет!
будьте ви прокляті навіки 😠
він там систему супер -пупер придбав яка через стіни все бачить
ось і побачим її в діїї
Нет мы не подозрева4м или в том что мы не навидим что то хорошее, мы просто понимаем что народ развели в очередной раз....
Купить лицензию на год чего то что американцы и так нам дают снимки и передвижения военных, да уж.....
Так ещё никто деньги не отмывал
Не купил,а арендовал на год.