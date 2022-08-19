Российская армия накрыла огнем три района Днепропетровщины, в центр Никополя "прилетело" 10 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла сразу три района Днепропетровщины Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь массовых вражеских атак... Российская армия накрыла огнем сразу три района - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Первое Мая изуродовано жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской громады били из ствольной артиллерии.

Есть разрушения. Люди не повреждены.

В Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик. Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из российского РСЗО "Торнадо С". Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе есть искареженное жилье.

В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики.

Прошло без погибших и раненых", - говорится в сообщении.













