РУС
8 963 13

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай. ФОТО

Оккупировав города и села Луганщины, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет проводиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях, однако мужчины исчезают и в Старобельске, и Лисичанске, и Северодонецке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь по закону, на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай 01

"Некоторые пропавшие мужчины успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор. Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганской области. На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, иди на фронт", - пишет Гайдай.

Отмечается, что россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери.

"В течение 18 августа отбиты восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на вышеуказанный населенный пункт, штурм на который они организуют в том числе из сел и городов Луганщины. Еще по одному направлению бои шли с самого утра. Около восьми населенных пунктов россияне атаковали авиацией", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили два танка российских оккупантов. ВИДЕО

В ОВА подчеркивают, что только за минувшую ночь рашисты 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерии, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных.


Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь по закону, на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай 02

обстрел (29682) мобилизация (2908) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Топ комментарии
+25
"...чоловіки зникають і в Старобільську, і в Лисичанську, і в Сєверодонецьку."
Ждали Парашу и дождались. Теперь отдохнут в чёрных мешках (кому они достанутся).
показать весь комментарий
19.08.2022 08:26 Ответить
+25
все логично, остались, дождались, получили паспорт рефии значит подлежишь мобилизации. И не нужно их жалеть.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:37 Ответить
+21
Таки да. Хто не хотів служити в своїй армії, служитиме в чужій.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:46 Ответить
Вони одразу, після приходу кацапів, кинулися в Луганськ за їхніми паспортами, щоб діставати їхню пенсію. А шахтарі пенсіонери часто і до 50 років. Тепер хай відробляють кацапські гроші своїм життям.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:45 Ответить
і які дії пана гайдая щоб рф не могли проводит такі дії в області.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:47 Ответить
нужно забирать у них украинские паспорта, пусть живут по кацапским. Вот и все дії .
показать весь комментарий
19.08.2022 08:50 Ответить
так вони їх здають ті паспорти, українські, а натомість отримують перепустку до пекла..., люди на тих територіях здебільшого такі, що не хочуть батьківщину захищати, а пересидіти десь у кущах, сподіваючись, що рускіє їх будуть годувати та роздавати подарунки, але так не вийде, тепер вони будуть у тих кущах лежати, поки собаки не розтягнуть...
показать весь комментарий
19.08.2022 09:02 Ответить
кто вам такое сказал? Это не правда. С 2014 года все имели по два паспорта. Пользовались как хотели.
показать весь комментарий
19.08.2022 09:10 Ответить
Жителі лнрднр хотіли всидіти на двух стільцях , а саме - отримувати пенсію украінську і кацапську , але не сталося так , як гадалося зрадникам !
показать весь комментарий
19.08.2022 09:02 Ответить
Нехай тоді примантачать гризло пуйла, як ладанку.
І приложують до культяпок - щоб жваво цуприкував, до холодільніка - щоб баланди побільше,
до батареї - щоб драні носки не примерзали,
до дідової бубуки - щоб ...
показать весь комментарий
19.08.2022 10:03 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 10:03 Ответить
Гайдаю краще мовчати! Відходи на більш міцні позиції в Луганській області без артилерійської підтримки, дозволили рашистам її захопити! Тепер він в іншу область лізе керувати і коментувати!
показать весь комментарий
19.08.2022 11:37 Ответить
все що жодалося це і все справдилося. Батьківщину треба захіщати коли вона расия, здихай за нее.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:48 Ответить
 
 