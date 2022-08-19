Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут, - Гайдай. ФОТО

Оккупировав города и села Луганщины, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет проводиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях, однако мужчины исчезают и в Старобельске, и Лисичанске, и Северодонецке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Некоторые пропавшие мужчины успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор. Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганской области. На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, иди на фронт", - пишет Гайдай.

Отмечается, что россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери.

"В течение 18 августа отбиты восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на вышеуказанный населенный пункт, штурм на который они организуют в том числе из сел и городов Луганщины. Еще по одному направлению бои шли с самого утра. Около восьми населенных пунктов россияне атаковали авиацией", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркивают, что только за минувшую ночь рашисты 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерии, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных.



