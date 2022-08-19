РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 479 2

Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг 24 раза обстрелял мирное население, есть убитые и раненые. Разрушены и повреждены жилые дома, колледж и машиностроительная академия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 01

"Россияне били по 16 населенным пунктам - городам Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Железное, Часов Яр, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, селах Зеленополье, Максимилиановка, Дружба, Пришиб, Озаряновка, Александрополь, Первомайское. Российская армия вела огонь по жилым секторам из авиации, РСЗО "Ураган", артиллерии, танков", - говорится в сообщении.

Разрушены 27 гражданских объектов – 16 домов, магазин, два учебных заведения, хозяйственные сооружения, автомобили граждан. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии


Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 02
Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 03
Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 04
Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 05
Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 06
Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция 07

Автор: 

обстрел (29713) Нацполиция (16785) Донецкая область (10854)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перед початком навчального року знищують заклади освіти.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:19 Ответить
Треба нарощувати швидкість надання військової допомоги.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:33 Ответить
 
 