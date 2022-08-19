Российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Уничтожили еще два учебных заведения, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг 24 раза обстрелял мирное население, есть убитые и раненые. Разрушены и повреждены жилые дома, колледж и машиностроительная академия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Россияне били по 16 населенным пунктам - городам Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Торецк, Железное, Часов Яр, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, селах Зеленополье, Максимилиановка, Дружба, Пришиб, Озаряновка, Александрополь, Первомайское. Российская армия вела огонь по жилым секторам из авиации, РСЗО "Ураган", артиллерии, танков", - говорится в сообщении.

Разрушены 27 гражданских объектов – 16 домов, магазин, два учебных заведения, хозяйственные сооружения, автомобили граждан. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

