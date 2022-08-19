Россияне продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Вчера 18 августа враг наносил огненное поражение с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.
Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Белопольская громады Сумщины, Семеновская и Новгород-Северская громады Черниговщины.
"В течение суток, в четырех случаях, противник обстрелял территорию Белопольской громады из минометов и ствольной артиллерии, в общей сложности прозвучало 35 взрывов. Огонь велся со стороны российских населенных пунктов Волфино, Новый путь и Обод. В результате утреннего артобстрела поврежден нежилое здание и помещение школы одного из населенных пунктов громады.
Дважды в сутки из российского населенного пункта Случевск реактивная и ствольная артиллерия врага накрывала огнем территорию Новгород-Северской громады, всего зафиксировано более двух десятков прилетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром на территории Семеновской громады разорвались 3 мины 120-мм калибра, которые россияне выпустили из района российского населенного пункта Локоть.
"После обеда из Высокого оккупанты из 82-мм минометов ударили по окраине одного из населенных пунктов Краснопольской громады, раздалось около десятка взрывов. Во второй половине дня рашисты из 120-мм минометов накрыли один из населенных пунктов Миропольской громады, насчитано два десятка приходов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Плехово", - добавляют в ГПСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль