Задержаны 2 вражеских агента, среди них россиянин, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска, - СБУ. ФОТО

В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Среди задержанных – гражданин РФ, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донецкой области.

Разоблачили его на территории Дружковки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второго агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области.

"Он "отчитывался" оккупантам относительно маршрутов перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавляют в СБУ.