РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7391 посетитель онлайн
Новости Фото Война
4 985 11

Задержаны 2 вражеских агента, среди них россиянин, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска, - СБУ. ФОТО

В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Задержаны 2 вражеских агента, среди них россиянин, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска, - СБУ 01

"Среди задержанных – гражданин РФ, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донецкой области.

Разоблачили его на территории Дружковки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второго  агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области.

Также смотрите: В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО

Задержаны 2 вражеских агента, среди них россиянин, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска, - СБУ 02

"Он "отчитывался" оккупантам относительно маршрутов перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавляют в СБУ.

задержание (6721) СБУ (20452) ФСБ (1966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
на якому суку вони висять? чи ім як завжди підозру з какавою
показать весь комментарий
19.08.2022 12:05 Ответить
+5
и о технологиях )))
///
Глава российской ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская говорит, что в РФ гипотетически могут полностью отключить все смартфоны.

https://t.me/FastFocus/29121

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна", - рассказала Касперская.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:05 Ответить
+5
Чому ноги цілі? А при спробі втечі???
показать весь комментарий
19.08.2022 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на якому суку вони висять? чи ім як завжди підозру з какавою
показать весь комментарий
19.08.2022 12:05 Ответить
Чому ноги цілі? А при спробі втечі???
показать весь комментарий
19.08.2022 12:06 Ответить
Чого морду не показують ? Бо фейкове затримання ?
показать весь комментарий
19.08.2022 12:10 Ответить
щоб ти ї...нько не звітував, яких агентів викрили
показать весь комментарий
19.08.2022 12:55 Ответить
и о технологиях )))
///
Глава российской ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская говорит, что в РФ гипотетически могут полностью отключить все смартфоны.

https://t.me/FastFocus/29121

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна", - рассказала Касперская.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:05 Ответить
На палю тай годі ...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:15 Ответить
когда просили перекрыть с 2-14г все кпп с оккупированной территорией ордило, то не хотели, вот и навезли в Украину разной швали.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:21 Ответить
А где там сказано, что через КПП с ОРДИЛО он проник? Нарисовали ему украинский паспорт и он мог хоть поездом Москва-Киев понаехать.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:24 Ответить
та хоча би через кордон, де ще планоувалося поширювати яценюкову стіну...
показать весь комментарий
19.08.2022 13:21 Ответить
Видите ли ,наша доблестная таможня пропустила даже и гиркина,правда за очень большие деньги.а так на Гоптовке пропускали выборочно 5тыщ фублей и ты можешь попасть с красным паспортом до Украины.во всем и всегда виновата коррупция.хуже всего когда человек действительно ехал к родственникам,а его взяли и развернули назад.есть в рашке и нормальные люди,но их к сожалению единицы
показать весь комментарий
19.08.2022 16:52 Ответить
Кому не здохли оказавши супротив при затримани ублюдки???
показать весь комментарий
19.08.2022 18:37 Ответить
 
 