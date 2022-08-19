РУС
Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеский огонь оккупантов попали город Запорожье и шесть населенных пунктов области. Российские военные обстреливали жилые дома граждан, также повреждения получили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

За сутки сотрудники полиции задокументировали 34 сообщения о последствиях артобстрелов Запорожской области.

Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 01

"Вчера около трех часов ночи враг попал по одному из районов Запорожья ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Ракеты попали в один из инфраструктурных объектов в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

Большое количество заявлений о последствиях разрушений поступило от жителей Орехова.

Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 02

"В течение суток оккупанты били по частным домам, многоэтажкам, а также одному из местных заведений дошкольного образования. В результате жилые помещения и детский сад получили значительные разрушения. В помещении детского заведения разрушено несколько дверей и выбиты более десяти окон. В домах выбиты стекла, разбиты окна и двери, иссечены стены", - добавляют в Нацполиции.

Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 03

Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 04

Кроме этого, от очередного российского террора жилищные разрушения получили жители сел Преображенка и Новониколаевка Пологовского района.

Сообщается, что враг артиллерийским огнем в очередной раз накрыл один из объектов инфраструктуры в селе Малая Токмачка. Снаряд прилетел на территорию исправительной колонии, в результате чего повредил несколько зданий, заборное ограждение и территорию учреждения.

Вчера сотрудники полиции задокументировали несколько нарушений обычаев войны после очередных прилетов в Гуляйполе. В результате артобстрела разрушениям подверглись дома местные жители.





Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 05
Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 06
Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция 07

19.08.2022 12:26 Ответить
Хоть я уже и на пенсии, но за мое рідне Запоріжжя, я любому рашисту поеду глотку рвать.
Вы не дойдете, это раз. А если дойдете, то уже не выйдите. Это два.
Слава Украине!
19.08.2022 15:33 Ответить
 
 