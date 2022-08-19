В ЕС за $18 тыс.: Киевлянин незаконно переправлял военнообязанных мужчин за границу. ФОТО
Киевлянин вместе с сообщником организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в страны ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
За 18 тыс. долларов США они обещали предоставить 6 мужчинам призывного возраста возможность беспрепятственно уехать в Польшу. При этом сообщники внесли в базу данных "Шлях" ложные сведения, что якобы желающие уехать являются волонтерами и едут за границу за гуманитарной помощью.
Организатор задержан при получении второй части средств - 16 200 долларов США. Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
В ходе обысков по месту жительства мужчины выявлено и изъято более 80 тыс. грн, мобильные телефоны и документацию, подтверждающую преступную деятельность.
Решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщнику. Устанавливается причастность других лиц.
Они скажут шо и вправду собирались ехать за гумкой и дальше шо?
Так было все время с начала войны и так будет до конца войны.
За 18 тис 6 чоловікам..
Це за всіх така сумма.
