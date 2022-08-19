РУС
В ЕС за $18 тыс.: Киевлянин незаконно переправлял военнообязанных мужчин за границу. ФОТО

Киевлянин вместе с сообщником организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

За 18 тыс. долларов США они обещали предоставить 6 мужчинам призывного возраста возможность беспрепятственно уехать в Польшу. При этом сообщники внесли в базу данных "Шлях" ложные сведения, что якобы желающие уехать являются волонтерами и едут за границу за гуманитарной помощью.

Организатор задержан при получении второй части средств - 16 200 долларов США. Ему уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

В ходе обысков по месту жительства мужчины выявлено и изъято более 80 тыс. грн, мобильные телефоны и документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщнику. Устанавливается причастность других лиц.

Топ комментарии
+9
Тепер я зрозумів чому у нас кожен день по дві-три новини від "правоохоронців", які викривають черговий схематоз з переправкою чоловіків за кордон. Все просто: три дні тому вийшло розслідування Ткача про укр мажорів з Лазурового узбережжя (фільм "батальйон Монако"), де сотні чоловіків призовного віку спокійно насолоджуються життям на найдорожчому узбережжі світу. Відповідно, влада не може пояснити як так вийшло, що мажори покинули країну всупереч військовому стану, тому аби перебити цей інформаційний резонанс у ЗМІ, нам щоденно показують постановочні затримання, щоб у лошар було хибне уявлення про працюючу правоохоронну систепу.
19.08.2022 13:34 Ответить
+4
До речі, поїдьте на Закарпаття, поспілкуйтеся з місцевими жителями, вам вони розкажуть, як у перший місяць війни, тисячі мажорних тачок з кабєлями призовного віку спокійно перетинали держ кордон і вся вертикаль прикордонників, які відповідають за роботу пунктів пропуску, тут якби не причому. Перше, що потрібно зробити у цьому випадку, вигнати нахєр з теплих місць всіх: від прибиральників до командуючого всім західним округом. Посадити цих тварюк на нуль у окопи де прилітає по 100 снарядів на голину - хай виродки спокутують свою вину.
19.08.2022 13:42 Ответить
+3
немного непонятно, по 18 тыщ баксов брал за вывоз, но на квартире нашли 80 тыщ грн ))
19.08.2022 13:39 Ответить
это и есть зарабатывать на войне
19.08.2022 13:25 Ответить
Интересно как будут доказывать шо это неправдиві відомості?
Они скажут шо и вправду собирались ехать за гумкой и дальше шо?
19.08.2022 13:27 Ответить
Не скажуть, волонтери всі зареєстровані.
19.08.2022 13:31 Ответить
"Контрольну закупку" зробили
19.08.2022 13:41 Ответить
19.08.2022 13:34 Ответить
у нас кожен день по дві-три новини від "правоохоронців", які викривають черговий схематоз - потому что у нас каждый день перекрывают 2-3 очередных схематоз.
Так было все время с начала войны и так будет до конца войны.
19.08.2022 13:36 Ответить
19.08.2022 13:42 Ответить
Цікаво, а чому такий розброс по розцінках? Хтось і за 1000 баксів вивозить)))
19.08.2022 13:35 Ответить
у кого насколько губа не дура) кто по 7к кто по тысяче на еду
19.08.2022 13:38 Ответить
Треба інколи читати що написано.
За 18 тис 6 чоловікам..
Це за всіх така сумма.
19.08.2022 13:46 Ответить
19.08.2022 13:39 Ответить
режисер лохонувся. Не звертай увагу, хавай.
19.08.2022 13:45 Ответить
чукчам надо сперва научиться читать.
19.08.2022 13:46 Ответить
(18000-16200)* курс, что непонятного то
19.08.2022 13:45 Ответить
В Швейцарії таких хоч греблю гати.
19.08.2022 13:44 Ответить
Вас включно
19.08.2022 14:07 Ответить
внесли до бази даних "Шлях" неправдиві відомості - и сколько там липовых выехало за границу?? тысячи? акуенно себе лазейку придумали
19.08.2022 13:45 Ответить
Крысы мавзолейные обстреливали Харьковскую область с первого дня...
Крысы путлерские моя жена и оба сына снимали все на видео...как дом рухнул...квартира дача и и гараж..как вы заезжали и грабили квартиру и дом после бомбежки...вас Крыс конченный сжигать живьём надо...вы нелюди...падаль..
19.08.2022 13:52 Ответить
гуртові ціни
19.08.2022 13:56 Ответить
Ну это ****** с этой дырявой таможней, пора уже вообще отрыть шлагбаум , или поставьте **** кассу , тачки ,тележки как в АТБ , вход в Европу цена такая.. Ну если этим пользуются и не плохо , значит система работает на всю катушку, проезжают едут и едут , рубка бабла поставлена на конвейер... Эта уловка называется забили штакет в заборе, и больше ни куя...А этот улов показуха типа шли случайно , мимо , и задержали... Там давно все прогнило .днище... И в это страшно кошмарное время . Одного поймали , ну и куй с ним ,другой придет, система осталась... Раковая опухоль...
19.08.2022 13:58 Ответить
Мене з однієї сторони дивує,а з іншої бачу якусь підозрілу бандитську закономірність.Всі хочуть,поки йде війна-очолити цю противоправну діяльність.Якщо не дуже хочемо припинити-то треба очолити.Ось і ці всі постановочні затримання,суми,такса.Прицінюють.На всіх таможнях-погранці і митики з черги вихвачують вибірково,і везуть кудись без черги.200%-волонтерів.А ще,що визиває "подив".4 місяці назад,може не точно,кацапи просунулися в бік Запоріжжя і тут раптомнегайно появилися блокпости з пропуском і людей і вантажів,в обидві сторони.Як чекали-і одні,і інші...
19.08.2022 16:27 Ответить
Чому ніколи не показують ***** затриманих покидків? Країна повинна знати своїх "героїв"
19.08.2022 13:58 Ответить
а толку? Ты за ними бегать будешь в рыло бить? Какой в этом смысл. Ну увидел рожу, дальше что.
19.08.2022 14:31 Ответить
Нє, плювати буду
19.08.2022 15:45 Ответить
Фірма без допомоги місцевої адміністрації не може масово вносити в Шлях...
19.08.2022 15:48 Ответить
В армії є користь від будь-кого. Наприклад, якщо його розстріляти перед строєм за боягузтво. Коли в СА виводили перед строєм зальотчиків без ременів та головних уборів, зривали з них погони, потім заганяли у вантажівку та відвозили кудись назавжди, ефект на нас був неслабкий.
19.08.2022 16:31 Ответить
На рвіному місці дають заробити шахраям. НУ і хто від цієї ситуації виграє?
19.08.2022 17:11 Ответить
 
 