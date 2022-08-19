Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Ужгороде следователи направили в суд дело о незаконной деятельности 35-летнего жителя Береговщины. Экс-чиновник с целью собственного обогащения занимался подделкой документов, позволяющих мужчинам-призывникам выехать за пределы Украины.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Злоумышленника удалось поймать "на горячем", когда он получал 14 тыс. долларов за очередную сделку. Закарпатца сразу же задержали в процессуальном порядке. Деньги, полученные им за незаконные услуги, были изъяты.

"Следователи провели все необходимые следственные действия, собрали достаточно доказательств и сформировали обвинительный акт, который вместе с материалами уголовного производства направили для судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

"В соответствии с инкриминируемой ему ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении. в уведомлении полиции.

