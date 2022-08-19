РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7292 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 339 11

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Ужгороде следователи направили в суд дело о незаконной деятельности 35-летнего жителя Береговщины. Экс-чиновник с целью собственного обогащения занимался подделкой документов, позволяющих мужчинам-призывникам выехать за пределы Украины.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленника удалось поймать "на горячем", когда он получал 14 тыс. долларов за очередную сделку. Закарпатца сразу же задержали в процессуальном порядке. Деньги, полученные им за незаконные услуги, были изъяты.

"Следователи провели все необходимые следственные действия, собрали достаточно доказательств и сформировали обвинительный акт, который вместе с материалами уголовного производства направили для судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

"В соответствии с инкриминируемой ему ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении. в уведомлении полиции.

Также читайте: Оккупанты готовятся отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины, - "Энергоатом"

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье 01

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье 02

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье 03

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье 04

Экс-чиновника, который подделывал документы для выезда мужчин призывного возраста за границу, будут судить на Закарпатье 05

граница (5383) призыв (746) суд (25241) Закарпатская область (2685)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Насамперед, якщо є попит то є і пропозиція, в нвкудт вона не діниться, то ж чому держава не зробить це ж саме але законно? Люди платять по 5-10 тисяч баксів, але не вкожного вони є, тому доцільно було б офіційно впровадити сплату, яка б в залежності від статку була в межах 10-100 тис доларів та попвнити бюджет, все одно тікають ті хто не піде на передову, вони знайшли спосіб відкупитись на кордоні - знайдуть і на фронті, то хай ідуть куди хочуть попередньо купивши квиток в ЗСУ
показать весь комментарий
19.08.2022 13:44 Ответить
+3
Тримають як холопів, бояться, що всі розбіжаться, та нiким буде воювати, напевно президент боїться один залишитися з Люськой
показать весь комментарий
19.08.2022 17:16 Ответить
+2
и в итоге мы получаем "рабоче-крестьянскую армию " и в конечном итоге они придут за толстожопыми мажорами
показать весь комментарий
19.08.2022 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сам он почему не в армии был?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:34 Ответить
у нас в армии 2% мужчин от их общего количества. Удивительно, да?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:43 Ответить
Насамперед, якщо є попит то є і пропозиція, в нвкудт вона не діниться, то ж чому держава не зробить це ж саме але законно? Люди платять по 5-10 тисяч баксів, але не вкожного вони є, тому доцільно було б офіційно впровадити сплату, яка б в залежності від статку була в межах 10-100 тис доларів та попвнити бюджет, все одно тікають ті хто не піде на передову, вони знайшли спосіб відкупитись на кордоні - знайдуть і на фронті, то хай ідуть куди хочуть попередньо купивши квиток в ЗСУ
показать весь комментарий
19.08.2022 13:44 Ответить
к сожалению не совсем решение, потому что если люди заплатят "державе", эти деньги все равно своруют, уже не погранцы, а чиновники чуть повыше)
показать весь комментарий
19.08.2022 13:48 Ответить
и в итоге мы получаем "рабоче-крестьянскую армию " и в конечном итоге они придут за толстожопыми мажорами
показать весь комментарий
19.08.2022 13:54 Ответить
Просто цікаво, як так вийшло, що сімейка суркісів вивезла з країни 20 млн баксів кешом тільки за одну ходку. При цьому досі не виявлено причин на якій підставі цю рашистську тварюку випустили прикордонники з країни. Чи ето другоє? Не на часі критикувати владу?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:59 Ответить
Хорошу людину, яка допомагала людям, переслідують.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:02 Ответить
Хай ідіоти воюють, а розумні лаве на карман заробляють. І ніхто потім не спитає, де заробив "перший мільйон". Відкупитися, ****.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:21 Ответить
Будуть підробляти і будуть платити. Такого варіанта заробітку з повітря іншого разу не буде. А все через ідіотську позицію недолугої зеленої "влади"...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:14 Ответить
Тримають як холопів, бояться, що всі розбіжаться, та нiким буде воювати, напевно президент боїться один залишитися з Люськой
показать весь комментарий
19.08.2022 17:16 Ответить
То майбутні "утоплєніки", сказали НЄПТУНи
Все буде Україна!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:29 Ответить
 
 