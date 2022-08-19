РУС
Член союза добровольцев "ДНР" собирал деньги на амуницию для врага. Его подозревают в финансировании терроризма, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении гражданину РФ так называемому члену союза добровольцев "ДНР" по факту финансирования терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемый в течение 2021-2022 годов медийно и финансово поддерживал военную агрессию РФ и деятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР". С марта 2022 года в соцсетях "Вконтакте", Instagram и Telegram-каналах он собирал средства для незаконных вооруженных формирований псевдореспублик. Отчитывался об их использовании. Общая сумма собранных средств и виртуальных активов – криптовалюты около 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при его содействии приобретены амуниция, предметы военного снаряжения, одежда, обувь, квадрокоптеры, прицельные средства, тюнинг-комплекты и другое оборудование для оккупантов.

В настоящее время прокурорами обеспечено наложение ареста на виртуальные активы подозреваемого – криптовалюту в сумме более 800 тыс грн и отработан алгоритм их отслеживания и возвращения в украинскую юрисдикцию.

його вже ліквідувати треба а не підозри виписувати
19.08.2022 14:13 Ответить
Пес із ним, він в рашці

Мене більше цікавлять ті наші внутрішні "консерви", які перераховували гроші в гривнях 👿
19.08.2022 14:24 Ответить
Чому обличчя замазані? Боїмося, що хтось впізнає?
19.08.2022 14:14 Ответить
про всяк випадок, бо ще може йому в ОПі потім працювати
19.08.2022 14:27 Ответить
як так зрозумів: і валюта - віртуальна; і касапа арештовано віртуально...
19.08.2022 14:15 Ответить
Морду заліпили. Навіщо? Хто це? Що це? Дебіли. Підараси. Імітація бурхливої діяльності. Уй#бки.
19.08.2022 14:43 Ответить
це що? https://www.youtube.com/watch?v=H-_0zQbRZuU&ab_channel=RcMAX
19.08.2022 14:48 Ответить
почему бы не говорить правду, что он еще и гражданин Украины
19.08.2022 16:10 Ответить
"Белорус", хм, таке погоняло було у "смотрящего" за Алчевськом в 2007-8р, здається нікуди він не подівся, але це може бути поширеним, написав про всяк випадок.
19.08.2022 16:23 Ответить
 
 