Член союза добровольцев "ДНР" собирал деньги на амуницию для врага. Его подозревают в финансировании терроризма, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении гражданину РФ так называемому члену союза добровольцев "ДНР" по факту финансирования терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемый в течение 2021-2022 годов медийно и финансово поддерживал военную агрессию РФ и деятельность так называемых "ДНР" и "ЛНР". С марта 2022 года в соцсетях "Вконтакте", Instagram и Telegram-каналах он собирал средства для незаконных вооруженных формирований псевдореспублик. Отчитывался об их использовании. Общая сумма собранных средств и виртуальных активов – криптовалюты около 7 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при его содействии приобретены амуниция, предметы военного снаряжения, одежда, обувь, квадрокоптеры, прицельные средства, тюнинг-комплекты и другое оборудование для оккупантов.

В настоящее время прокурорами обеспечено наложение ареста на виртуальные активы подозреваемого – криптовалюту в сумме более 800 тыс грн и отработан алгоритм их отслеживания и возвращения в украинскую юрисдикцию.

