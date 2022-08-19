РУС
Обломки российской ракеты "Искандер" изъяли из-под завалов общежития в Харькове. ФОТОрепортаж

Саперы и спасатели обнаружили на территории общежития в Салтовском районе, которое обстреляли вечером 17 августа, остатки "Искандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Силовики и спасатели до сих пор разбирают завалы разрушенного ракетой общежития.

Обломки российской ракеты Искандер изъяли из-под завалов общежития в Харькове 01

Читайте также: Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии

Обломки российской ракеты Искандер изъяли из-под завалов общежития в Харькове 02

Спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться под ними.

Обломки российской ракеты Искандер изъяли из-под завалов общежития в Харькове 03
Обломки российской ракеты Искандер изъяли из-под завалов общежития в Харькове 04

Силовики собирают вещественные доказательства на месте попадания ракеты.

Обломки российской ракеты Искандер изъяли из-под завалов общежития в Харькове 05

Сообщается, что возле общежития остаются ждать родственники людей, которых до сих пор не нашли. В дом, который стоит рядом с общежитием, люди несут цветы на венки.

Напомним, 17 августа оккупанты снова нанесли ракетный удар по Салтовскому району города Харькова. Пока известно о 15 погибших и 20 раненых. Разбор завалов продолжается.

крылатые ракеты (904) общежитие (167) Харьков (7752) жертвы (2182)
Масові вбивці, терористи-психопати, якщо повернути смертну кару то там треба всі 100 мільйонів на шибеницю.
19.08.2022 14:39 Ответить
Царство небесне невинно вбитим людям, пораненим швидкого одужання, а клятій орді - щоб відчули таке ж, як ці невинні люди.
19.08.2022 15:16 Ответить
Распилить на маленькие кусочки и каждый кусочек отправлять вместе с ракетой "Хаймарса" !
19.08.2022 15:19 Ответить
Цей уламок нехай президент вручить Гуттерішу який зараз до Одеси прибув нехай привезе його до ООН та покладе на трибуну головуючого на знак їх безвідповідальності допоки росія досі незаконно перебуває у радбезі ООН і має право вето при цьому порушуючи абсолютно всі статті уставу цієї організації!
19.08.2022 16:02 Ответить
Моє побажання просте - кацапи здохніть у всіх країнах, навіть на Заході.
Щоб у тих хто підтримує рускій мір зявилась проказа на лицях і на всьому тілі
20.08.2022 01:59 Ответить
21.08.2022 00:27 Ответить
 
 