Обломки российской ракеты "Искандер" изъяли из-под завалов общежития в Харькове. ФОТОрепортаж

Саперы и спасатели обнаружили на территории общежития в Салтовском районе, которое обстреляли вечером 17 августа, остатки "Искандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Силовики и спасатели до сих пор разбирают завалы разрушенного ракетой общежития.

Читайте также: Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии

Спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться под ними.





Силовики собирают вещественные доказательства на месте попадания ракеты.

Сообщается, что возле общежития остаются ждать родственники людей, которых до сих пор не нашли. В дом, который стоит рядом с общежитием, люди несут цветы на венки.

Напомним, 17 августа оккупанты снова нанесли ракетный удар по Салтовскому району города Харькова. Пока известно о 15 погибших и 20 раненых. Разбор завалов продолжается.