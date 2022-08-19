Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серверный центр российские хакеры использовали для кибератак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники" сдавали в виртуальную аренду более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти. Дельцы обслуживали более 100 "абонентов", подавляющее большинство которых являются хакерами из России. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работала в ущерб информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты:

- компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

- банковские карты, через которые происходили расчеты с "клиентами";

– серверное оборудование.







