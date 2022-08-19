РУС
6 922 14

Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серверный центр российские хакеры использовали для кибератак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники" сдавали в виртуальную аренду более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и совершения DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти. Дельцы обслуживали более 100 "абонентов", подавляющее большинство которых являются хакерами из России. Часть из них была подконтрольна российским спецслужбам и работала в ущерб информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты:

- компьютерная техника, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

- банковские карты, через которые происходили расчеты с "клиентами";

– серверное оборудование.

Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ 01
Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ 02
Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ 03
Подпольный серверный центр, используемый российскими хакерами для кибератак, обнаружили в Киеве, - СБУ 04

+8
Тепер треба це все поставити на озброєня IT армії України!
19.08.2022 14:32 Ответить
+7
Ні х... себе серверний шафа. Нарахував 22 підключення. Блоки живлення по 1 кВт (мін). Це десь з комунікаціей 25-30 кВт. Це або на промплощадці. Або головотяпство...
19.08.2022 14:39 Ответить
+6
А що увесь цей час "робила" наша "славна",з найкращими ІТ ішниками в світі,кіберполіція?Не встигала собі зарплати і премії вибивати?Й шов 177 день повномасштабного вторгнення...
19.08.2022 15:10 Ответить
як до цього ставитись? https://www.youtube.com/watch?v=H-_0zQbRZuU&ab_channel=RcMAX
19.08.2022 14:47 Ответить
нквд в Києві як дома себе почували , олими руками задушив би падл і прикопав би в лісі ! І цеж серед місцевих точно є поплічники
19.08.2022 15:02 Ответить
Як там з мінами?
19.08.2022 15:05 Ответить
ого нефига себе стойки и не одна, что-то серьезное накрыли, ща там наши спецы полазят, могут много интересного наковырять
19.08.2022 15:08 Ответить
Как обычно - на порносайтах шпионов ловили...
19.08.2022 17:59 Ответить
Скорее всего компания владеет дата-центром и сдает в аренду компьютерные мощности всем, кто пожелает. Это как со сдачей квартир. Сдал, а кто есть арендатор не волнует. Если арендатор занимается противоправной деятельностью, то пусть полиция с ним и разбирается.
19.08.2022 15:21 Ответить
Я думал , что спишут на Пороха . Но на этот раз , похоже что нет .
А вы наверное правы . Откуда собственникам знать , кто чем занимается .
19.08.2022 15:42 Ответить
Когось затримали?Бо неможливо все організувати віртуально.
19.08.2022 15:30 Ответить
Засмерділо зільоною некомпетентністю...
19.08.2022 17:18 Ответить
Росхакеры использовали украинский дата-центр (если это вообще "дата-центр) для кибератак на украинские ресурсы?
СБУ, накуя такой бред втюхтвать? Надеятесь на IT безгамотное население? Та вам любой сисадмин скажет, что это бред бредовый!
Создавайте видимость работы на каком-то другом направлении.
19.08.2022 17:26 Ответить
 
 