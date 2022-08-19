РУС
Оккупанты под контролем Пушилина начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом, - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты начали распиливать крупногабаритный металлолом на ММК им. Ильича в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - пишет Андрющенко.

Оккупанты под контролем Пушилина начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом, - Андрющенко 01

Советник городского головы подчеркивает, что рашисты продолжают "кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода".

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями. Интересно, что начало распила завода проходит под контролем Пушилина. Который третий день торчит в Мариуполе с кураторами из РФ", - отмечает он.

завод (525) Мариуполь (5748) ММК им. Ильича (67) оккупация (10309) Андрющенко Петр (596)
+23
+22
А кто то думал что будет по другому? Украина всю жизнь была кремлядям как кость в горле и прямым конкурентом по металлу и зерну. Вот рашисты и утюжили всеми средствами заводы и зерновые елеваторы. И я поражаюсь еще дебилам которые остались в окупации и сидя на развалинах своих домов рассказывают что рашисты все отстроят и будет даже лучше чем было при укропах
19.08.2022 15:03 Ответить
+20
Підари кацапські!
19.08.2022 14:52 Ответить
Це що,сенсація?🤦
19.08.2022 14:55 Ответить
Надеюсь Ахметка вспомнит молодость и прикопает в терриконах всех причастных во главе с Душилиным.бабки на спецов ещё у него есть.
19.08.2022 14:56 Ответить
якраз цих мразинів підтримував пан Ахметов, партія регіонов фінансувала ці терористичні, антиукраїнські утворення "ДНР" і "ЛНР". Але і сьогоднішня влада користується виключно "спеціалістами" януковича єлдаком, татароким, демченко, смірновим, шкарлетом, портновим та іншими. Ну що 73%, ви вибрали пушиліних і захарченків на території всієї України. Тож ржіть, та "какая вам разница", дивіться відоси.
19.08.2022 15:00 Ответить
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

19.08.2022 15:16 Ответить
навіщо?... він отримає "компенсацію"...
19.08.2022 15:08 Ответить
Если вы про суды, то правильно и сделает. Или как вы считаете - пусть они сносят заводы, а мы лапки сложим и типа нормально?
19.08.2022 23:39 Ответить
вы, гниды донбасянские, сложили лапки еще в 2014-м
21.08.2022 22:21 Ответить
тиха, асвабадители работают. Раковая опухоль накрыла новый орган, теперь надо его переварить перед захватом нового.
19.08.2022 14:57 Ответить
А шо робити стратегам. Кривбас не захопили, мостів для возки руди немає. Хоч на "пилорамі" зароблять. Мордашов (той що з мордви мордасової) чи пургасової) плюнув на ДиРи і не дає бабоси, от і приходиться різати і віддавати землякам ( Чепушилін теж з цієї мордви, як і володін) хоч щось.
19.08.2022 15:00 Ответить
Это еще одно свидетельство того, что все эти ДЕЕНЕРЫ - полностью искусственные и бестолковые образования. Жаль только жителям Донбасса это дошло только сейчас, а не 8 лет назад
21.08.2022 10:21 Ответить
А кто то думал что будет по другому? Украина всю жизнь была кремлядям как кость в горле и прямым конкурентом по металлу и зерну. Вот рашисты и утюжили всеми средствами заводы и зерновые елеваторы. И я поражаюсь еще дебилам которые остались в окупации и сидя на развалинах своих домов рассказывают что рашисты все отстроят и будет даже лучше чем было при укропах
19.08.2022 15:03 Ответить
Московія - це Кацап-Мідас **********- усе, до чого торкається руzzкій мір, перетворюється у лайно
19.08.2022 15:05 Ответить
Завод приватизований, чи ні? Не в офшорах, часом?
Переживаємо, як за своє...
19.08.2022 15:08 Ответить
Да, переживаем как за своё, потому что оно своё. Это место работы тысяч мариупольцев. В конце концов это предприятие имеет огромную историю. А вы, если не хотите, не переживайте. Так живётся проще
19.08.2022 23:29 Ответить
ша, тихо... триває "модернізація" комбінату...
19.08.2022 15:09 Ответить
наваросы уже в мешках работать не кому только пилить скрепная логика
19.08.2022 15:15 Ответить
за что теперь будут жить навароски ?
19.08.2022 15:16 Ответить
будут высасывать украинский бюджет
19.08.2022 16:04 Ответить
Да после того, как ввели эмбарго на весь российский уголь, в дыре вообще проблемы с бюджетом. раньше хоть уголь в россию могли вывозить, а сейчас там свой негде девать через обвал рынков
20.08.2022 11:00 Ответить
чи рве рижа мразь собі волося в очку, що свого часу не замочив Захарченка, Чепушиліна та інших сепарів+колаборантів?
19.08.2022 15:18 Ответить
Мало того, сам их подкармлмвал
19.08.2022 19:26 Ответить
Хм... А вы считаете, что их кто-то спрашивал, начинать войну или нет? Серьёзно?)) Я удивляюсь, что люди всё ещё фантазируют о таких вещах
19.08.2022 23:37 Ответить
...Радник міського голови підкреслює, що рашисти продовжують "годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу". Виникає враження, що там є кого цим годувати, є якийсь зовсім непритомні громадяни, які вірять, в те, що, щоб подарувати людині гідне життя, треба спочатку в неї забрати дім, рідних, місто, майбутнє, роботу, гідність, а потім поступово робити її щасливою..., кидаючи їй якісь пусті обіцянки...
19.08.2022 15:22 Ответить
Ось на що спрооможні ці варвари ,убивати ,грабувати ,руйнувати ну не спроможзні щось створювати окрім біди.
19.08.2022 15:22 Ответить
що з цих варварів взяти?

куди приходить росія - там одна розруха.
19.08.2022 15:31 Ответить
РОССИЯ УНИЧТОЖАЕТ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ ПРОДАЖИ МЕТАЛЛА.
19.08.2022 15:33 Ответить
Так и есть. Задача уничтожить нашу промышленность по максимуму. Да и зерно вон тоже они не прочь уничтожить
19.08.2022 23:38 Ответить
атрецательнае васстанавление
19.08.2022 15:34 Ответить
а может нам ракетами какой-нибудь российский металургийный завод уничтожить?
19.08.2022 15:35 Ответить
асвабаділі!
19.08.2022 15:39 Ответить
Грабунок захоплених територій для Орди е найперша річ.
19.08.2022 15:43 Ответить
надеюсь они сами перебьют друг друга в жажде легкой наживы, как это было в свое время в оккупированном Донецке
20.08.2022 10:58 Ответить
мародер - ета звучіт гордо! (жуков. совок.маршал)
19.08.2022 16:09 Ответить
Зараз найкращій час аби рудий виродок погудєл.
19.08.2022 16:10 Ответить
а ничего, что это рабочие места, налоги, экспорт в конце концов? Смотрите чуть дальше собственного носа
20.08.2022 10:57 Ответить
Ну, в принципе, это же изначальный вариант, который он и озвучивали - сносить предприятия. Это уже потом пошли всякие фантазии на тему техноплощадок
19.08.2022 23:28 Ответить
путинские фашисты озвучивают каждый день новые версии касательно того, что они хотят с Украины. еще недавно Лавров говорил, что не планируют оккупировать Украину, а в итоге - устанавливают свою власть, вводят рубль и т.д. это лжецы, которых вообще не стоит слушать
20.08.2022 14:14 Ответить
Путін йде шляхом Гітлера, який теж вивозив ресурси з окупованих територій. Думаю, закінчить Путін точнісінько, як Гітлер - так же ганебно, головне, щоб це сталось пошвидше
20.08.2022 14:11 Ответить
 
 