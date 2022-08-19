Оккупанты под контролем Пушилина начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом, - Андрющенко. ФОТО
Оккупанты начали распиливать крупногабаритный металлолом на ММК им. Ильича в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распила крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - пишет Андрющенко.
Советник городского головы подчеркивает, что рашисты продолжают "кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода".
"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями. Интересно, что начало распила завода проходит под контролем Пушилина. Который третий день торчит в Мариуполе с кураторами из РФ", - отмечает он.
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
Переживаємо, як за своє...
куди приходить росія - там одна розруха.