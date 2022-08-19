Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ. ФОТО

Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, которые не изменили присяге и остались верны Украине.

"Установлено, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области". Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонщины получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрашиваемую врагом информацию мужчина получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Полученные сведения спецслужбы РФ использовали с целью разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В том числе для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения сведений служебного характера", - добавляют в СБУ.







