Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ. ФОТО

Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, которые не изменили присяге и остались верны Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ 01

"Установлено, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области". Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонщины получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрашиваемую врагом информацию мужчина получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Оккупанты под контролем Пушилина начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом, - Андрющенко. ФОТО

"Полученные сведения спецслужбы РФ использовали с целью разведывательно-взрывной деятельности против Украины. В том числе для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения сведений служебного характера", - добавляют в СБУ.


Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ 02
Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ 03
Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ 04

+15
А що, перевірити держчиновників на поліграфі немає можливості?
Чи бажання?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:36 Ответить
ой, я тебя умаляю, в Одесском горсовете до сих пор сидят 4 от партии шария и 6 от опзж , и шо , кто то сильно волнуется по єтому поводу ?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:38 Ответить
Ні, просто страшно
показать весь комментарий
19.08.2022 15:41 Ответить
вносите изменения в закон о гражданстве, лишайте их гражданства, ничего в этом страшного нет.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:53 Ответить
Не в закон, а в Конституцию нужно вносить изменения. А это малореально.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:01 Ответить
...отпустят под залог или, вообще, возьмут к татарову..?
такие безуглые кадры в КоЗе Ностра будут как свои, "всё так душевно, по-домашнему"..
разве что не захотят связываться из-за конкуренции - на всех в общаке Бени-дермака на "ягуары" для зешлюх может не хватит
показать весь комментарий
19.08.2022 15:54 Ответить
Навіть Коза Ностра не передбачала зрадництва країни. А це просто ницість. Де не кинь, суцільна зрада високопоставлених чиновників.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:35 Ответить
За зраду-на палю!
показать весь комментарий
20.08.2022 10:33 Ответить
Думаю при Воєному Стані фізичне знищення зрадників виправдане
показать весь комментарий
20.08.2022 21:49 Ответить
По закону воєнного часу мають бути знищені,а не сюсю-мусю...
показать весь комментарий
21.08.2022 13:40 Ответить
 
 