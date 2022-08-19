10 судов с украинским зерном готовятся к выходу из портов Одессы, - Кубраков. ФОТО
10 судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.
"10 судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Также есть более 40 заявок на запад в украинские порты. Сегодня вместе с Антониу Гуттеришем, Генеральным секретарем ООН посетили Одесский порт, а также смогли увидеть процесс загрузки украинской пшеницей балкера KUBROSLI Y. За время действия "Зерновой инициативы" из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции. Да, все еще есть много вещей, которые стоит усовершенствовать, но мы на правильном пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенное внимание уделяется экспорту продовольствия для африканских стран.
"Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента", - пишет Курбаков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вивчай географiю.
Эрдоган..готовь для рюZкага тупого быдла Ятаган 🤣🤣🤣🤣
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=************************************************************************************************************************-0pHX7nvYADq3gMBidsxqhdGMZoV3Mf9&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=************************************************************************************************************************-0pHX7nvYADq3gMBidsxqhdGMZoV3Mf9&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0gg4HoqnGiJADC1bHMCNR1qHnHRTkExF34d6vJtrV2vS1ECQHoevDZEBFcadgNjJtl?__cft__[0]=************************************************************************************************************************-0pHX7nvYADq3gMBidsxqhdGMZoV3Mf9&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
В Офисе президента считают, что мы все идиоты, поэтому решили нам «впарить» следующую дичь: Путлер согласился на «зерновое соглашение», чтобы улучшить свой имидж в глазах мира.
Начнем с того, что убийце Путлеру плевать на свой имидж.
А теперь я напомню, как было на самом деле.
Во-первых, перед подписанием «зернового соглашения» США и ЕС сняли санкции против российских зерна и минудобрений.
Во-вторых, зерно вывозят транснациональные западные корпорации. И за все это время только один корабль загрузили для «голодающих Африки».
В-третьих, Путлер обезопасил себя от контрнаступления на Юге. Если мы начнёт - то сразу будет заблокирован вывоз зерна и полетят ракеты в порты Чёрного моря.