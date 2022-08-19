РУС
10 судов с украинским зерном готовятся к выходу из портов Одессы, - Кубраков. ФОТО

10 судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.


10 судов с украинским зерном готовятся к выходу из портов Одессы, - Кубраков 01

"10 судов сейчас загружаются и готовятся к выходу из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Также есть более 40 заявок на запад в украинские порты. Сегодня вместе с Антониу Гуттеришем, Генеральным секретарем ООН посетили Одесский порт, а также смогли увидеть процесс загрузки украинской пшеницей балкера KUBROSLI Y. За время действия "Зерновой инициативы" из трех портов Большой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции. Да, все еще есть много вещей, которые стоит усовершенствовать, но мы на правильном пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенное внимание уделяется экспорту продовольствия для африканских стран.

10 судов с украинским зерном готовятся к выходу из портов Одессы, - Кубраков 02

Также читайте: Из Украины удалось экспортировать 10 млн тонн зерновых и масличных культур, - фон дер Ляен

"Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента", - пишет Курбаков.

зерно (1080) Одесса (8029) порт (748) экспорт (888) Кубраков Александр (225)
А ГУТТЕРЕШ в Оленивку поедет и на Атомную в Запорожье? Только зерно на уме для лодырей в Африке
19.08.2022 16:00 Ответить
На умі - як зробити, щоб ті ледачі з Африки взимку не прибігли їсти Європу.
19.08.2022 16:14 Ответить
Вчера вышел очередной балкер I MARIA, на его борту 33 тысяч тонн агропродукции для севера континента Источник:

Вивчай географiю.
19.08.2022 16:20 Ответить
Якого контіненту? Ввимкни мозок.
19.08.2022 17:12 Ответить
Яка радість😡
19.08.2022 16:09 Ответить
зерно мешает признать рефию страной терроризма
19.08.2022 16:12 Ответить
Без Байрактара не заедешь в жопу Мавзолея...
Эрдоган..готовь для рюZкага тупого быдла Ятаган 🤣🤣🤣🤣
19.08.2022 16:21 Ответить
Кубраков....А це не той кубраков,що займався "великим будівництвом" з офігенними відкатами?Невже перевели на новий грошовий потік - з "великого будівництва" на " велике годівництво"?
19.08.2022 16:21 Ответить
В Офисе президента считают, что мы все идиоты, поэтому решили нам «впарить» следующую дичь: Путлер согласился на «зерновое соглашение», чтобы улучшить свой имидж в глазах мира.

Начнем с того, что убийце Путлеру плевать на свой имидж.

А теперь я напомню, как было на самом деле.

Во-первых, перед подписанием «зернового соглашения» США и ЕС сняли санкции против российских зерна и минудобрений.

Во-вторых, зерно вывозят транснациональные западные корпорации. И за все это время только один корабль загрузили для «голодающих Африки».

В-третьих, Путлер обезопасил себя от контрнаступления на Юге. Если мы начнёт - то сразу будет заблокирован вывоз зерна и полетят ракеты в порты Чёрного моря.
19.08.2022 19:50 Ответить
 
 