Войска РФ обстреляли Бахмут: два человека погибли, один - ранен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На Донетчине в результате вражеских обстрелов города Бахмут в пятницу, 19 августа, погибли пожилые мужчина и женщина. Также ранение получила еще одна пожилая женщина, которую госпитализировали в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что пожар, на который вызвали спасателей, произошел в результате обстрела российскими захватчиками Бахмута.

"По прибытию на место вызова было установлено, что в результате обстрела на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. В 10:15 пожар ликвидирован. В результате обстрела погибли пожилые люди - мужчина и женщина", - сообщили в управлении.

Также добавили, что к спасателям от полиции поступила информация, что в результате этого обстрела получила ранение женщина 1951 г.р., которую госпитализировали в лечебное учреждение.

От Главного управления привлекались семь человек личного состава и единица техники.





