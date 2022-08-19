В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Харькове до 21 выросло количество жертв ракетного удара по жилому дому и общежитию 17 и 18 августа.

Об этом сообщил Укринформу спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"В доме в Салтовском районе уже 16 погибших. Спасатели извлекли тело 50-летней женщины. Последним найдено тело, вероятно, мужчины, это устанавливается. В Слободском районе поисково-спасательные работы завершились. Окончательная цифра – пять погибших", - проинформировал Чубенко.

