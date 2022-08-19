РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7197 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 366 2

В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Харькове до 21 выросло количество жертв ракетного удара по жилому дому и общежитию 17 и 18 августа.

Об этом сообщил Укринформу спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ.

"В доме в Салтовском районе уже 16 погибших. Спасатели извлекли тело 50-летней женщины. Последним найдено тело, вероятно, мужчины, это устанавливается. В Слободском районе поисково-спасательные работы завершились. Окончательная цифра – пять погибших", - проинформировал Чубенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии

В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура 01
В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура 02
В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура 03
В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура 04
В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура 05

армия РФ (20679) обстрел (29713) Харьков (7752) жертвы (2182) военные преступления (1511)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто відповість - чому бідних людей не евакуювали до западної хочаб ?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:51 Ответить
От бл*дь придурочное , пора этого идиота Путина обьявить международным преступником и открыть охоту на него и его обезумевшую свиту.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:00 Ответить
 
 