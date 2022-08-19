"Раненый, уставший, но непокоренный": Зеленский показал обстрелянный Харьков. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил героичность и устойчивость города Харькова, постоянно подвергающегося обстрелам со стороны российской армии.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Героичный Харьков. Оккупанты постоянно и цинично обстреливают город. Терроризируют мирных жителей, разрушают дома, инфраструктуру. Но наш Харьков, как и вся Украина, умеет защищаться. Раненый, уставший, но непокоренный. Стоит крепко и борется. И еще раз доказывает врагу: наших людей и наши города ему не сломать, не победить", – заявил Зеленский.

