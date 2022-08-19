РУС
10 599 52

"Раненый, уставший, но непокоренный": Зеленский показал обстрелянный Харьков. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отметил героичность и устойчивость города Харькова, постоянно подвергающегося обстрелам со стороны российской армии.

Об этом глава государства написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Героичный Харьков. Оккупанты постоянно и цинично обстреливают город. Терроризируют мирных жителей, разрушают дома, инфраструктуру. Но наш Харьков, как и вся Украина, умеет защищаться. Раненый, уставший, но непокоренный. Стоит крепко и борется. И еще раз доказывает врагу: наших людей и наши города ему не сломать, не победить", – заявил Зеленский.

В Харькове количество жертв ракетных ударов по дому и общежитию возросло до 21, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 01
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 02
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 03
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 04
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 05
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 06
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 07
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 08
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 09
Раненый, уставший, но непокоренный: Зеленский показал обстрелянный Харьков 10

Зеленский Владимир (22060) Харьков (7752)
Топ комментарии
+43
- а они мне...ройте окопы...а я им...не нагнетайте...7млрд терять шо ли ???

показать весь комментарий
19.08.2022 19:12 Ответить
+26
три тижні перед війною бухав в Буковелі, підор сраний, замість підготовки.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:31 Ответить
+21
Тебе перед народом на коленях прощения просить, а потом в монастырь до конца жизни грехи замаливать, а не фотки постить о том, что ты натворил!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:18 Ответить
http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
показать весь комментарий
19.08.2022 19:08 Ответить
По белгороду когда????......
( На первом фото мой бывший дом кстати)
показать весь комментарий
19.08.2022 19:12 Ответить
19.08.2022 19:12 Ответить
19.08.2022 19:31 Ответить
А до чого тут ЗЕееееее
показать весь комментарий
19.08.2022 19:16 Ответить
А ти сам подумай.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:20 Ответить
Мерзота.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:17 Ответить
19.08.2022 19:18 Ответить
А перед виборами казав "хуже нє будєт".
показать весь комментарий
19.08.2022 19:21 Ответить
то что он это говорил - значит он сволочь.
а кем надо быть чтобы за ЭТО голосовать?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:23 Ответить
ПОЛУДУРКИ ВЫБРАЛИ ПОЛУДУРКА .
показать весь комментарий
19.08.2022 19:28 Ответить
Зате без паніки .
показать весь комментарий
19.08.2022 19:24 Ответить
Отакі травневі шашлички...
показать весь комментарий
19.08.2022 19:27 Ответить
А якби Зеленський попередив про війну - всі б втекли з Харкова і ніхто не загинув. Про що б він тоді пост писав?
показать весь комментарий
19.08.2022 19:30 Ответить
Показує наслідки "зелених прой**ів".Так -так в судах буде як доказ!
показать весь комментарий
19.08.2022 19:30 Ответить
Там на одном фото арка вдали, дворик внутренний во Дворце труда, что в центре города. Магазинчики были слева, справа, фото, пирожковая и справа в самой арке ателье пошива одежды. В 1970г мама мне заказала костюмчик черный на выпускной. Дорого было ей, не по караману. папашка алиментов кидал 20р примерно. мама выплачивала кооператив. Медсестра заплата 60р. Рубаху и галстук дядя отдал свою. туфли старые пошли. Уютное место было там. Любили харьковчане просто пройти и выйти. Чуть напоминало Пассаж в Одессе, но в монументальном стиле. Здание очень красивое, немцы не тронули. А вот твари разнесли. Память прошлых лет. поколений, событий города. Там сидели профсоюзы. так и называлось Дворец труда. Удачно так как то все было. Такое не прощают. Отомстить стоит и любой ценой. По закону жизни и смерти.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:38 Ответить
" Такое не прощают ." А вот интересно зеленскому " такое " аукнется когда нибудь ? Врядли .
показать весь комментарий
19.08.2022 19:43 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 20:44 Ответить
В этом ателье работала героиня Купченко в фильме «Одинокая жещина желает познакомиться» (1988), целиком снятом в Харькове. В центральной сцене туда же, под арку, к ней приходит женихаться пьяный герой Збруева. Незабываемо.

показать весь комментарий
19.08.2022 20:37 Ответить
Странно, москали ж так любят советское кино, и так вот раздолбали память об этом кино.. вот вам советские фильмы прекрасные,
А если бы до Одессы добрались - то Любимая женщина механика Гаврилова и много много других фильмов вспоминали..
И винили бы в этом аду украинцев... или азовцев.. хз
показать весь комментарий
20.08.2022 16:10 Ответить
хтось може пояснити у чому героїчність сидіти людям під обстрілами і знати, що у той чи інший будинок обов`язково прилетить, знати що фашистська свино-собача сволота з настанням холодів буде бити по ТЕЦ не зважаючі на те, скільки б не обороняли харків... важливий дуже час підльоту.... з поки що не знищеного белгорода він дуже малий....
показать весь комментарий
19.08.2022 19:38 Ответить
раз мене за такі запитання забанили, баньте ще... але все одно буду писати - мій ріднй Харків надто близько до росії... без знищення белгорода або самого недопалка у відповідь - діла не буде. все одно прилітатиме
показать весь комментарий
19.08.2022 19:47 Ответить
Пхахаха, хто тобі прапорець видав?
показать весь комментарий
19.08.2022 20:17 Ответить
Шановний, земляче. Я вже давно пишу, чому не знищуються пускові установки на бєлгородщині, з яких обстрілюють Харків та обл., щодня/ніч. Наші хлопці, які стали на захист Харкова спочатку вiйни, не дали кацапам його захопити по землі, тому зелена грьобана влада дозволила руйнувати Харків дистанційно з бєлгорода + обстріли артою та РСЗВ з оккупованої частини області.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:55 Ответить
не всем есть куда бежать. все люди РАЗНЫЕ.
старики говорят - мне легче умереть дома чем жить на чужбине.
Раньше я отказывалась это понимать. Теперь вижу что нет смысла это понять - это ТАК.
А есть старики которые первыми и бодро собираются, в котомку сразу все самое важное - документы, фото матери и детей, валидол в косметичке и готова валить.
люди РАЗНЫЕ.
не нужно их за это винить - это их выбор. Можно только пожалеть.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:12 Ответить
Людям тупо немає куди їхати і немає за що. У багатьох є якась робота, що дає можливість виживати. Ті, хто не жили під час війни, ніколи нас не зрозуміють.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:57 Ответить
а от те, що людям нема куди їхати питання - може замість доріг та шашликів про це треба було думати? може треба було проробити питання все ж вивчення мов сусідів , замість російської.. навіть 3х місячний єкспрес курс дав бі можливість нашим людям нормально почуватися в сусідніх країнах.... а зараз, окрімсвоєї праці на оборонпром ще й нашіх дівчат рятую рабства з фірм-посередників , які за них гроші отримують та без зарплатні залишають....
показать весь комментарий
19.08.2022 20:10 Ответить
Якщр Україна почне вбивати мирних мешканців Белгорода, вона буде морально нічим не краща за путінську Росію, через що швидко втратить підтримку демократичного Заходу. Не кажучи про те, що знищенн Белгорода не тільки не припинить ракетний терор проти Харкова, а, навпаки, посилить його. Як гатили, так і гатитимуть з обласного кордону. А на жертви серед власного населення, як і серед військових, Путіну начхати.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:34 Ответить
рій не йде про мешканців міста белгород - ті самі вже почали щось підозрюбвати та тікати.. а про масове знищення баз росіян в тилу! земля повинна в цих потвор під ногами горіти за все що наробили!
показать весь комментарий
19.08.2022 21:30 Ответить
военные базы - да. Это уже было и еще будет.
сначала будут решать вопрос юга.
так стратегически правильнее. НЕТ у Украины сил чтобы воевать сразу на 3 фронта.
Север: Харьков будет под обстрелами еще долго. увы.
Восток: на Донбассе из-за АТО - самые лучшие укрепления, будут держаться долго, их очередь наступит после освобождения Юга.
Юг: будут освобождать первым. Потому и в Крыму уже бавовны было ой ой и еще будет.
Без освобождения Юга не сможем освободить Донбасс. Иначе наших просто в клещи возьмут и все.
так что увы.
Было б у нас реально и оружия и БК и живой силы больше чем орков в 5 раз - тогда да.
Но маэмо шо маэмо.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:15 Ответить
"Бази, склади озброєння і аеродроми у Білгородській області є законними військовими цілями, оскільки їх знищення не несе загрози територіальній цілісності росії", - Пентагон

https://t.me/operativnoZSU
показать весь комментарий
19.08.2022 19:55 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 16 сентября 1941 года, на следующий день после окружения войск Юго-Западного фронта в районе Киева, Государственный комитет обороны СССР постановлениями 681 «Об эвакуации предприятий Харькова и Харьковской области» и № 685 «Об эвакуации женщин и детей из Харькова» утвердил график и план эвакуации предприятий и населения Харькова и Харьковской области. https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 30 сентября 1941 года решением Харьковского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 обкома начата эвакуация поголовья скота, сельхозтехники и собранного урожая. На переброску промышленности, сельского хозяйства и населения отводилось чуть меньше месяцаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)#cite_note-*****************-27 [27] .

Первой была начата эвакуация крупнейших стратегических предприятий...

ВСРАЛИСЬ либералы-рыночники перед войной с новыми фашистами.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:57 Ответить
До чого ці лозунги. Скільки смертей в країні кожен день.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:00 Ответить
Це тільки Зеля міг показати!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:39 Ответить
если бы Украина имела свое оружие , то ответить по Белгороду было бы вполне реально. Нет никаких отговорок типа, "мы не такие как орки, чтобы бить по мирным городам". Если враг бьет, то имеет права Украина отвечать по их городам. Вопрос в своем оружии, которого нет.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:44 Ответить
не имеет.
Люди не имеют права убивать мирных людей. Только военных - базы, оружие, самолеты, военную живую силу.
Безоружных убивают только звери, орки и россияне. Что одно и то же.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:17 Ответить
Відновлення набагато більше коштує чим збережені сім мільярдів чи не так,пане Президенте?
показать весь комментарий
19.08.2022 21:14 Ответить
на зеленому відновленні, знову ж таки, можна буде приодягтися....
показать весь комментарий
19.08.2022 21:32 Ответить
ще й внукам вистачить(с)
показать весь комментарий
19.08.2022 22:27 Ответить
Ще й як приодягнутися!
Новий "Закон" про приватизацію одягне всіх зелених слуг на 10 поколінь уперед як мінімум.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:02 Ответить
Землі і тут на руінах Харкова теж треба попіаритись.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:56 Ответить
На Маріуполі у нього немає бажання ПіАритись?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:02 Ответить
а Бобкін сховвся на Волині з прислугою висвсятився в ******** МП і путіна не дує.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:23 Ответить
А які. цікаво. плани у військового керівництва щодо захисту Харкова ? що. ось так тупо хай розстрілюють місто та мирне населення. а през буде пафосні відосіки писати про героїзм мешканців ?!! А де адекватна відповідь ЗСУ. тут не треба далекобійної зброї. своя згодиться. і дозволу західних партнерів не потрібно. І не треба тут розводити соплі про нещасних белгородців. це росія напала на Україну. український народ боронить свою землю.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:12 Ответить
я не знаю где вы живете, в каком мире, но в реальном мире у Украины НЕТ сил взять и освободить сразу все оккупированные территории.
Не потому что НЕ ХОЧЕТ. а потому что банально сил на это нет.
А нытье - а вот почему именно нас обстреливают и виноват в этом Киев или Украина - разгоняют или ольгинцы или полезные Кремлю идиоты.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:18 Ответить
 
 