Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Сегодня 19 августа, в одном из районов выполнения задач, подразделением радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что видеосъемка на данном БПЛА производилась на обычную зеркальную фотокамеру, что свидетельствует о очень благоприятном положении дел по обеспечению необходимыми техническими средствами так называемой "второй армии мира".





