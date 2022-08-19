Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж
Сегодня 19 августа, в одном из районов выполнения задач, подразделением радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ ВСУ.
Отмечается, что видеосъемка на данном БПЛА производилась на обычную зеркальную фотокамеру, что свидетельствует о очень благоприятном положении дел по обеспечению необходимыми техническими средствами так называемой "второй армии мира".
Тож працює воно тільки в системі з "200 снарядів на 1 ціль". Але від того, що вас системно заливають гімном і ви в тому гімні захлинаєтесь, гімно не стає "ефективним"...
бичокмужичок. Казка заснована на реальних подіях!
Наверное к санкциям рашке надо добавить всякие цифровые камеры. Интересно что тогда орки будет в летающее гумно установить?
Можливо, це перша з ластівок і наше РЕБ вже слідує тому, що було викладено у дописі від 28.06.22 під назвою "Що потрібно зробити, щоб осліпити ворожу артилерію?": https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416
Этот Орлан вреден тем, что картинку передаёт оркам в полёте. Как "простой фотоаппарат" в полёте наводит механический объектив на резкость и передаёт данные?