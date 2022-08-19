РУС
5 261 20

Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Сегодня 19 августа, в одном из районов выполнения задач, подразделением радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был выведен из строя российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ ВСУ.

Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник Орлан-10 01

Отмечается, что видеосъемка на данном БПЛА производилась на обычную зеркальную фотокамеру, что свидетельствует о очень благоприятном положении дел по обеспечению необходимыми техническими средствами так называемой "второй армии мира".

Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник Орлан-10 02
Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник Орлан-10 03

Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник Орлан-10 04
Подразделение РЭБ ДШВ вывело из строя российский беспилотник Орлан-10 05

беспилотник (4320) Десантно-штурмовые войска (240)
Топ комментарии
+8
Из говна и палок
19.08.2022 19:23 Ответить
+8
...які шмотки - такі й беспЄлотніки
19.08.2022 19:24 Ответить
+7
****** би його бензином і дать жару
19.08.2022 19:28 Ответить
Из говна и палок
19.08.2022 19:23 Ответить
Але ж працює і завдає великої шкоди. Отже ефективне.
19.08.2022 19:43 Ответить
Саме по собі - гімно. Але введене в стандартне оснащення БТГР/Арт-підрозділів. Розроблені методичні матеріали, існує хоч якесь централізване забезпечення хоч чимось. Тому і завдає великої шокди, бо їх сотні приблизно однакових, відомо навіть оркам, як ними і для чого користуватись.

Тож працює воно тільки в системі з "200 снарядів на 1 ціль". Але від того, що вас системно заливають гімном і ви в тому гімні захлинаєтесь, гімно не стає "ефективним"...
19.08.2022 21:30 Ответить
Canon введи їм санкції
19.08.2022 19:23 Ответить
...які шмотки - такі й беспЄлотніки
19.08.2022 19:24 Ответить
****** би його бензином і дать жару
19.08.2022 19:28 Ответить
smaloi papa karla
19.08.2022 19:31 Ответить
Так ) саме смолою і 1 Січня на парад
19.08.2022 19:40 Ответить
Солом'яний бичок мужичок. Казка заснована на реальних подіях!
19.08.2022 20:07 Ответить
Орлан-10 - ценный источник посредственных цифровых фотокамер.

Наверное к санкциям рашке надо добавить всякие цифровые камеры. Интересно что тогда орки будет в летающее гумно установить?
19.08.2022 19:33 Ответить
In US, kids in 4th grade make more advanced aircraft with more sophisticated electronics. But, it's par for the course for the engineers in this pathetic country who's got vodka circulating in their veins.
19.08.2022 19:36 Ответить
Two full shot glasses with windscreen washing up liquid instead there's drop bags
19.08.2022 19:45 Ответить
Запретить лишнехромосомным продавать цифровые фотоаппраты. Пусть мостырят в свои орланы пленочные фотоаппараты Смена - Символ.
19.08.2022 19:37 Ответить
Ооо!
Можливо, це перша з ластівок і наше РЕБ вже слідує тому, що було викладено у дописі від 28.06.22 під назвою "Що потрібно зробити, щоб осліпити ворожу артилерію?": https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1541848203867324416

19.08.2022 19:38 Ответить
звучит как бабушкины сказки.
19.08.2022 21:22 Ответить
Відділення МПЗ підрозділу в захваті
19.08.2022 19:56 Ответить
А почему на нём следы как от поражающих элементов ракеты ?
19.08.2022 21:30 Ответить
Сбили Starstreak-ом.
20.08.2022 00:17 Ответить
Після падіння цілими залишились тільки імпортні фотоапарат і пластикова бутиль. Мотор мабуть і раніше, "прі жизні" весь в маслі був.
19.08.2022 21:30 Ответить
Что-то тут не то.....
Этот Орлан вреден тем, что картинку передаёт оркам в полёте. Как "простой фотоаппарат" в полёте наводит механический объектив на резкость и передаёт данные?
20.08.2022 10:43 Ответить
 
 