21 820 15

"Шенгенская резня", горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"Шенгенская резня"

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Всегда такой...

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Хит сезона

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...в тайгу

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Опять курили?

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Антоновский мост". Холст, масло

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Дай Бог здоровья!

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Курить вредно

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Горе по-российски

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Все хорошо...

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Остались только такие туры

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Зачем?

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Российская версия китайского робота

Шенгенская резня, горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Приятные хлопоты

Больше фйотошопов смотрите здесь.

+47
19.08.2022 20:24 Ответить
+39
19.08.2022 20:42 Ответить
+30
19.08.2022 20:26 Ответить
ХОЧУ ТАКУЮ ФУТБОЛКУ
19.08.2022 20:07 Ответить
Про Петю ни чего нет . Не популярным стал.
19.08.2022 20:21 Ответить
19.08.2022 20:42 Ответить
А шо, Пєтя постійно в гузні свербить?
19.08.2022 21:05 Ответить
А мені навіть шкода таких як ви. Нічого в житті не було, бо крім Петі нема що згадати
20.08.2022 07:38 Ответить
22.08.2022 01:08 Ответить
Ви допоможіть президентові ,якось це в період війни виглядає по-гнилому....за три роки президент зробив більше .ніж попередники за 30 років.
18.02.2023 23:28 Ответить
19.08.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 20:26 Ответить
Антоновский мост, холст, масло - это просто гениальная калька с мунковского "крика". Респект автору!
19.08.2022 20:29 Ответить
показать весь комментарий
Трішки смішно.

Але HIMARS взагалі-то призначений для контролю супротивника на тактичному рівні. Його (і М270) задача, вже 30-50 років, - лупити по передових бойових порядках супротивника, окремих танках та ББМ, ну й по "скупченню" живої сили розміром "від відділення" (в розумінні американців - від 12 осіб).

Хто не бачив, як ракета M30 лупить касетним ***********, зі 180'000 кульок з карбіду вольфраму в одній БЧ, той взагалі не розуміє, що таке MLRS по-американськи.

Склади луплять ракетами М31 в оперативній глибині - то від бідності. Хоча і добра бавовна виходить.
19.08.2022 23:40 Ответить
показать весь комментарий
Вау, хочу таку футболку як на другому фото
19.08.2022 21:32 Ответить
https://ibb.co/DzG46rc
20.08.2022 08:47 Ответить
 
 