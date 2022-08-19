21 820 15
"Шенгенская резня", горе по-российски, хит сезона в московии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
"Шенгенская резня"
Всегда такой...
Хит сезона
...в тайгу
Опять курили?
"Антоновский мост". Холст, масло
Дай Бог здоровья!
Курить вредно
Горе по-российски
Все хорошо...
Остались только такие туры
Зачем?
Российская версия китайского робота
Приятные хлопоты
Больше фйотошопов смотрите здесь.
Топ комментарии
+47 Bab ola
показать весь комментарий19.08.2022 20:24 Ответить Ссылка
+39 Великая Исландия
показать весь комментарий19.08.2022 20:42 Ответить Ссылка
+30 Bab ola
показать весь комментарий19.08.2022 20:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але HIMARS взагалі-то призначений для контролю супротивника на тактичному рівні. Його (і М270) задача, вже 30-50 років, - лупити по передових бойових порядках супротивника, окремих танках та ББМ, ну й по "скупченню" живої сили розміром "від відділення" (в розумінні американців - від 12 осіб).
Хто не бачив, як ракета M30 лупить касетним ***********, зі 180'000 кульок з карбіду вольфраму в одній БЧ, той взагалі не розуміє, що таке MLRS по-американськи.
Склади луплять ракетами М31 в оперативній глибині - то від бідності. Хоча і добра бавовна виходить.