Путин соврал Макрону относительно "системных обстрелов" ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies. ФОТО
Признаков "системного обстрела" на Запорожской АЭС нет.
Соответствующее зафиксировано на спутниковых снимках, сделанных утром 19 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Maxar Technologies.
CNN проанализировал ряд спутниковых изображений комплекса атомной электростанции, расположенного в Энергодаре, Украина, и указывает, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля, когда украинские военные нанесли удар по трем палаткам неподалеку от одного из ядерных реакторов.
Отметим, что во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа Владимир Путин заявил, что украинские военные наносили повторные удары по ЗАЭС.
І нащо?
Всі і так знають, що пітун - поц №1.
То кому потрібні ці липові переговори?
Макрон себе не поважає,коли слухає пу.
- а якщо не бреше?
- потикай його палкою - може здох."(с)
- Ми зустрілися, щоб обговорити одне важливе питання, про яке я знав абсолютно все, а він знав, що я знаю. Проте він брехав мені в очі, брехав безсоромно, брехав, хоча ні найменшої користі від його брехні йому не було. Брехав просто тому, що не брехати він вже не міг
Скоро перед зелупой будет заискивать ***** опущенное )
пусть Зеля их отверг (знает что до Киева не доедет если согласится).
скоро будут другие, более вкусные предложения.
Але виявляється, що це було зроблено з нашого боку перший та єдиний раз. Всі інші обстірли (останнім часом) то провокації касапів.
все там всё знают, в тч в Париже.
одно хорошо
эту заэс конструиоовали не дети лаврова и мединского
даже как в фукусиме вариант с расплавлением изза остановки охлаждения
вроде не может сработать
Путін видав указ, що Шампанське виготовляє тільки росія, а те,
що виробляє во Франціі класичним пляшковим методом--
проте ігристе віно. І французи все це мовчки проковтнули.
Бо це гроші. Макрон не самостійний політик - маріонетка
крупного капіталу, що їм керує, такий як президент України.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.