21 179 40

Путин соврал Макрону относительно "системных обстрелов" ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies. ФОТО

Признаков "системного обстрела" на Запорожской АЭС нет.

Соответствующее зафиксировано на спутниковых снимках, сделанных утром 19 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Maxar Technologies.

Путин соврал Макрону относительно системных обстрелов ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies 01
Путин соврал Макрону относительно системных обстрелов ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies 02
Путин соврал Макрону относительно системных обстрелов ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies 03

Читайте: Макрон и Путин в первом с мая телефонном разговоре обсуждали ситуацию на ЗАЭС

CNN проанализировал ряд спутниковых изображений комплекса атомной электростанции, расположенного в Энергодаре, Украина, и указывает, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля, когда украинские военные нанесли удар по трем палаткам неподалеку от одного из ядерных реакторов.

Отметим, что во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа Владимир Путин заявил, что украинские военные наносили повторные удары по ЗАЭС.

+35
Cенсация. Х*йло сбрехало. Кто бы мог подумать...
19.08.2022 20:26 Ответить
+28
Путін збрехав Макрону

І нащо?
Всі і так знають, що пітун - поц №1.
19.08.2022 20:24 Ответить
+25
Вже якось наводив висловлювання одного чиновника американської адміністрації, який мав особисту зустріч з Путіним за часів його другого терміну, тобто між 2004 і 2008 роками.

- Ми зустрілися, щоб обговорити одне важливе питання, про яке я знав абсолютно все, а він знав, що я знаю. Проте він брехав мені в очі, брехав безсоромно, брехав, хоча ні найменшої користі від його брехні йому не було. Брехав просто тому, що не брехати він вже не міг
19.08.2022 20:40 Ответить
Так ***** взагалі загублене в своїх мріях створіння.
19.08.2022 20:24 Ответить
Cенсация. Х*йло сбрехало. Кто бы мог подумать...
19.08.2022 20:26 Ответить
Срущій в чємодан завжди та в усьому бреше...
19.08.2022 20:26 Ответить
Никогда такого не было и вот опять.
19.08.2022 20:28 Ответить
***** бреше завжди. Вірить йому тільки той кому за це заплачено...
19.08.2022 20:28 Ответить
А коли ця тварина не брехала?
19.08.2022 20:31 Ответить
А Макрон цю брехню проковтнув.
То кому потрібні ці липові переговори?
Макрон себе не поважає,коли слухає пу.
19.08.2022 20:33 Ответить
"- х#йло завжди бреше.
- а якщо не бреше?
- потикай його палкою - може здох."(с)
19.08.2022 20:33 Ответить
***** навіть мультика не показало, як Оліверу Стоуну? Що, Союзмультфільм вже ласти склеїв?
19.08.2022 20:42 Ответить
Путин продолжает успешно вешать лапшу на благодатные уши Макрона...
19.08.2022 20:44 Ответить
Я вибачаюсь, ніхто ще ни писав, що путін збрехав, як дихнув?
19.08.2022 20:48 Ответить
Как ***** говорил с Макрошей до 24.02.2022 и как сейчас =)))
Скоро перед зелупой будет заискивать ***** опущенное )
19.08.2022 20:50 Ответить
уже. а вы думаете - с чего Эрдоган привез предложения для переговоров?
пусть Зеля их отверг (знает что до Киева не доедет если согласится).
скоро будут другие, более вкусные предложения.
19.08.2022 22:01 Ответить
Макрон ніяк не може без путлєра, немає з ким поговорити
19.08.2022 20:52 Ответить
к тому что если они остановят ЗАЭС, то в реакторах от перегрева будет 6 фукусим. сразу.
19.08.2022 22:02 Ответить
Зупиняються реактори.Тільки потрібен деякий час,в залежності ід конструкуції реактора.
19.08.2022 23:18 Ответить
Отже, зважаючи на слова в цій інфі "пошкодження чи руйнування практично не змінилися від 19 липня, коли українські військові завдали удару по трьох наметах неподалік від одного з ядерних реакторів"(с), а також інфу від мера Енергодару Орлова ")" від 19/07.22, доводиться зробити висновок, що тоді АЕС обстріляли такі наші.

Але виявляється, що це було зроблено з нашого боку перший та єдиний раз. Всі інші обстірли (останнім часом) то провокації касапів.
19.08.2022 20:56 Ответить
не знаю кому там шо виявляеться - у нас там друзья живут и все слышат что это орки стреляют с окраин энергодара.
все там всё знают, в тч в Париже.
19.08.2022 22:03 Ответить
***** перестане брехати лише коли здохне.
показать весь комментарий
19.08.2022 20:56 Ответить
разбудите когда он скажет правду))

одно хорошо
эту заэс конструиоовали не дети лаврова и мединского
даже как в фукусиме вариант с расплавлением изза остановки охлаждения
вроде не может сработать
19.08.2022 20:57 Ответить
А ви знаєте, я і забув про цього французького куколда.
19.08.2022 21:02 Ответить
Ти ба, хто б міг подумати?
19.08.2022 21:05 Ответить
Макрон - любитель лапши и макарон.
19.08.2022 21:09 Ответить
Так Макрон и звонит, что бы Путин его нахлобучивал.
19.08.2022 21:27 Ответить
Так, ми йо*нуті. Хочемо підірвати найбільшу атомну станцію на своїй території
19.08.2022 21:28 Ответить
За кого Путін рахує Макрона ? Відповідь проста- За " лоха".
Путін видав указ, що Шампанське виготовляє тільки росія, а те,
що виробляє во Франціі класичним пляшковим методом--
проте ігристе віно. І французи все це мовчки проковтнули.
Бо це гроші. Макрон не самостійний політик - маріонетка
крупного капіталу, що їм керує, такий як президент України.
19.08.2022 21:39 Ответить
Я не пойму, это фетиш такой ***** звонить, что то типа самобичевания или мазохизма? 🤔
19.08.2022 22:16 Ответить
вірний спадкоємець микитки хрущева, той так очарував комунізмом, що царю багато робити не приходиться. Той теж брехав скрізь по цілому світу.
19.08.2022 22:18 Ответить
Путину сменить фамилию на Троцкий.
19.08.2022 22:44 Ответить
Бункерофил и педофил сбрехал геронтофилу.
19.08.2022 23:33 Ответить
У Макрона нерви силни если он этого врунишку может слушать так часто, зная что пукин вреть, хамит, издеваетя над ним
20.08.2022 01:50 Ответить
... только 160 SOAP USAF может ликвидировать этих тварей с болот мацковии на ЗАЭС,нечего тут обсуждать.Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии.Slava Velykoi Ukraine.
20.08.2022 07:12 Ответить
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
20.08.2022 16:29 Ответить
 
 