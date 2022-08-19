Путин соврал Макрону относительно "системных обстрелов" ЗАЭС украинскими военными, - Maxar Technologies. ФОТО

Признаков "системного обстрела" на Запорожской АЭС нет.

Соответствующее зафиксировано на спутниковых снимках, сделанных утром 19 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Maxar Technologies.







CNN проанализировал ряд спутниковых изображений комплекса атомной электростанции, расположенного в Энергодаре, Украина, и указывает, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля, когда украинские военные нанесли удар по трем палаткам неподалеку от одного из ядерных реакторов.

Отметим, что во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа Владимир Путин заявил, что украинские военные наносили повторные удары по ЗАЭС.