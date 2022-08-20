Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Главный редактор The War Zone Тайлер Рогоуэй опубликовал спутниковые снимки российского военного аэродрома Бельбек под Севастополем, в районе которого вчера слышали взрывы. Судя по фото, повреждений на объекте нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Российская авиабаза Бельбек в Крыму сегодня утром выглядит ненарушенной после сообщений о вчерашнем инциденте. Россия заявила, что сбила беспилотник". – написал журналист.









Напомним, 18 августа крымские Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов в районе военного аэродрома "Бельбек" возле оккупированного Севастополя.

