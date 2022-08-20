РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7096 посетителей онлайн
Новости Фото Война
31 728 96

Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму, - СМИ. ФОТО

Главный редактор The War Zone Тайлер Рогоуэй опубликовал спутниковые снимки российского военного аэродрома Бельбек под Севастополем, в районе которого вчера слышали взрывы. Судя по фото, повреждений на объекте нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, - СМИ 01

"Российская авиабаза Бельбек в Крыму сегодня утром выглядит ненарушенной после сообщений о вчерашнем инциденте. Россия заявила, что сбила беспилотник". – написал журналист.

Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, - СМИ 02
Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, - СМИ 03
Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, - СМИ 04
Спутниковые снимки не подтверждают взрывы на аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму, - СМИ 05

Напомним, 18 августа крымские Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов в районе военного аэродрома "Бельбек" возле оккупированного Севастополя.

Читайте: На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму слышны взрывы, - СМИ

Крым (26485) аэродром (316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:30 Ответить
+32
та всё идет своим чередом. Это ******* Ghost вчера "вскрывал" ПВО Бельбека. Продожение будет. Но потом.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:36 Ответить
+26
***.только настроение испортили!давайте на 24 исправляйте
показать весь комментарий
19.08.2022 23:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***.только настроение испортили!давайте на 24 исправляйте
показать весь комментарий
19.08.2022 23:33 Ответить
та всё идет своим чередом. Это ******* Ghost вчера "вскрывал" ПВО Бельбека. Продожение будет. Но потом.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:36 Ответить
Головне - що найбільше "вибухів" було у "пердаках" кацапів Найважливіше - посіяна паніка Не тільки серед приїжджих, а й тих "русскомирцев", що з радістю вітали кацапню в 2014-му та пішли їм служить Бо прекрасно розуміють, що "вяликарасеянцы" їх захистить не зможуть і не захочуть - аби самим назад втекти цілими та неушкодженими! Одна справа - лежать на дивані перед телевізором і радісно повискувать: "Во как наши хахлов паджаривают!" і зовсім інша - самому іти воювать! А вони до цього не готові морально Це нам нема куди діваться - нас "приперли до стіни" і у кожного за спиною сім"я І ми прекрасно розуміємо, що "недобите зло" знову окріпне, збереться з силами, повернеться знову, все нам пригадає і почне знову мстить
показать весь комментарий
20.08.2022 04:35 Ответить
это снимки до обстрела , рогули не покажут правду.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:42 Ответить


Перед тим як щось писати треба вивчити тему.
Це знімки з джерела The War Zone https://www.thedrive.com/the-war-zone, США.

Не треба зайвий раз демонструвати свою недолугість.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:05 Ответить
приближается полночь - время горгулийхаймарсов.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:33 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 00:15 Ответить
do not resuscitate@Nat_anest

Чим більше буде бавовни в Криму, тім швидше з нього з'їдуться всі ті "понаехавшие" підораси. Всі ті, які по дві години перевіряли моє авто на в'їзді до себе додому. Всі ті підораси, які кожного разу як бачили українські номера на авто зупиняли мене і хвилин 30 перевіряли щось. Ті, які постійно питали " А где ваш российски паспорт?" , " А почему вы не хотите его получать?" или " А мы ведь можем и не пропустить вас ". Одного разу у 2019 їхав на похорон друга - ми були єдиною автівкою на пункту пропуски. Ска, 3 години. Три години їпучих питань.
Так ось, я дуже добре знаю кримчан, тому що більш 30 років жив в Криму: коли вам кажуть що вони будуть щось там захищати - це все пісдьож. Вони аморфні. І що за Росію вмирати вони точно не будуть. Може, найголовніші їпанати і звалять до Росії, ну і нехай.
Саме цікаве це "понаєхавшиє" - вони вже на стрьомі. Вони чудово розуміють, що ніхто іх там захищати не буде. І там іх будуть здавати першими. Вони так і залишились чужими там.
Вони все це чудово розуміють. Вони розуміють, що кримчани переодягнутися дуже швидко, дістануть свої українські паспорта та вийдуть зустрічати зсу, коли зрозуміють, що все, вже песда, і ніяка армія російська, яка друга в світі, їх захищати не буде.
Всі менти теж розуміють - що вони одного разу зрадили і їм песда теж. І вони ніхуа там воювати не будуть - вони першими почнуть біжати, тому що будуть володіти оперативною інформацією.
Біжати будуть всі. А я буду радіти цьому. Як вони всі будуть кидати свої квартири. Як вони будуть ридати, що все втратили. Це і буде розплата. Серед моїх знайомих багато і ватанов - так вони вже почали говорити: "ну будет Украина опять, будем значит в Украине жить". Ті, що наши - чекають і радіють кожному вибуху. Це надія, в них з'явилася справжня надія.
А, забув. Ще будуть біжати всі підозри, які відмовлялися заправляти авто, тому що номера українські. А я ска поїду в Крим. І ска все авто перефарбую в жовто-синій колір. І принципово буду спілкуватися виключно українською мовою.
Ви можете рахувати, що я теж ********, але як же я хочу прийти до садочка, в який ходила моя донька, і коли їй дали завдання намалювати дім, вона намалювала його з українським прапором і тварина вихователь мені розказувала потім, що в нас вже інша країна. І я повинен навчити цьому свою дитину. Я ска мрію намалювати такий самий малюнок та витерти їм її пику.
Побачу колег, які бігли на референдум в першій черзі, щоб спитати - а чого ви досі тут, а не в Краснодарі? А потім я приїду в свою квартиру - і как заїпашу там українське музло. Ні, друзі, я не з'їхав з глузду. В мене стільки ненависти накопичилося до всіх тих, хто зразу ліг під рашку, і до всіх тих, що приїхали в крадений Крим, що я на них всіх її і виплесну.
Тому, чим більше бавовни, тим швидше звідси почнуть біжати всі росіяни. Потім менти, прокурори і решта зрадників. Потім частина кримчан. І ніякого спротиву на буде там, як тільки вони зрозуміють, що армії Росії песда і вона не в змозі їх захистити.
Слава ЗСУ!!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:30 Ответить
Сімферополь 11 серпня. Залізничний вокзал. Щось, певно, трапилося, бо рускіє туристи масово їдуть з тимчасово окупованого Криму.
https://twitter.com/i/status/1559810050276921344
показать весь комментарий
20.08.2022 01:56 Ответить
👍💯👍
показать весь комментарий
20.08.2022 07:39 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 19:56 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 19:57 Ответить
Просто красиво
https://m.youtube.com/watch?v=1F0JslpPd-c
показать весь комментарий
19.08.2022 23:34 Ответить
как вообще возможно что куча самолетов стоит по известным координатам, и все ещё стоит. а зелох грозится только
показать весь комментарий
19.08.2022 23:37 Ответить
так устроен окружающий нас мир - у всего есть свои координаты.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:42 Ответить
"зелох" видать твое любимое слово. Иначе как пояснить что ты тулишь его туда где Зеля вообще не при делах.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:01 Ответить
у него задача - срать на Зелю лишь бы срать.
Узбагойся, рюзге, надоест этот президент - поменяем на другого.
Пока пусть будет этот.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:06 Ответить
Ты поменяешь? Когда?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:14 Ответить
Ви, "міняли", грозилися його помінять як тільки "стане гірше" По-вашому - ще "гірше не стало"?
показать весь комментарий
20.08.2022 04:38 Ответить
Вы уже наменяли: остались без юга, аэс, миллионов народа. Хуже не будет, говоришь?
показать весь комментарий
20.08.2022 06:48 Ответить
А ти відкрий Конституцію і прочитай обов"язки ЗЕ - як президента! Він якраз тут "при ділах"!
показать весь комментарий
20.08.2022 04:39 Ответить
.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:40 Ответить
Придурок Данілов вже на тлі тих "переможних" новин вже Крим звільняти йшов, а тут така фігня трапилась. Пшик.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:41 Ответить
Зашвидив піднімати клоуну рейтинг, а тут бац і обісрався.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:44 Ответить
то есть тебя не парит, что "обосралась" вместе с заявлениями Данилова вся Украина? Ведь это не Данилов и Зеля не смогли пока освободить Крым - это Украина и ВСУ пока не могут вернуть Крым. А тебя это, я смотрю, радует?
что, лишь бы говна на вентилятор?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:07 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 23:42 Ответить
Це справжні знімки, зразу після бавовни.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:46 Ответить
а до чого тут Саки,якщо мова йде про Бельбек?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:03 Ответить
Это Саки
показать весь комментарий
20.08.2022 00:06 Ответить
Нипонял, а за шо я выпил? Верните деньги!
показать весь комментарий
19.08.2022 23:43 Ответить
Так за свои же деньги и выпил🙂🙂
показать весь комментарий
20.08.2022 00:15 Ответить
Вот так меня и обувают
показать весь комментарий
20.08.2022 00:19 Ответить
Якась нездорова паніка у белгороді. Чомусь вночі черга на виїзд
https://twitter.com/i/status/1560712264377946117
показать весь комментарий
19.08.2022 23:43 Ответить
А кацапи "по собі судять"! Раз їх дітки по мирних містах України б"ють - то і українці "могут ударить" От і тікають світ за очі Тільки от коли вони повертаться думають? І чи повертатимуться взагалі?
показать весь комментарий
20.08.2022 04:43 Ответить
Хреново. Столько жирных целей. Не могли же рашисты все ракеты перехватить. Или обстрела вообще небыло. И нахрена там беспилотник если все фото и координаты можно со спутника посмотреть.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:43 Ответить
MGM-168, MGM-140E, М48, М57. Или наш "Гром-2".
показать весь комментарий
19.08.2022 23:53 Ответить
Точно могу сказать, что есть несколько юнитов "грома". Что касается остального, то ни американская сторона, ни мы не подтверждаем получения ATACMS. Ну, вы понимаете... )
показать весь комментарий
20.08.2022 00:02 Ответить
Ну орки же приспособили С300 для обстрела Николаева.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:07 Ответить
С-300 кацапи використовують "от безисходности" Як зенітні вони виявилися "ніякими", а наклепали їх багато От і вирішили "мікроскопом цвяхи забивать"! Те ж саме і з "Оніксом" - ракета старіє, а стрілять нею нема по чому - "Хахлы, сволочи, не наделали крупных караблей А турки тоже козлы - и НАТУ не пускают в Чёрное море и сами ваевать не хатят!"
показать весь комментарий
20.08.2022 05:36 Ответить
И кто ж тебе скажет какие ракеты реально есть на воружении Украины?)))
Узнаем только тогда, когда будет очередная бавовна.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:08 Ответить
ну, у нас где-то одинаковая точность.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:15 Ответить
то есть вы хотите сказать, что в апреле мы осуществили пуски последними двумя ракетами комплекса "Гром-2"?? Не думаю, что тогда Муженко , так же как и сегодня Залужный. будет какому-то клоуну арестовичу что то рассказывать. А истеричные вопли запоребриком запрещены - это жестко пресекается ФСБ, что бы у населения не спадал мобилизаионный угар.
Что касается ударов беспилотниками, то на этом видео похоже, что у беспилотников б\ч была где-то по полтонны:
https://twitter.com/i/status/1557005533386768385

А это парковка в 400-х метрах от аэродрома:
https://twitter.com/i/status/1557143619575988225
Я бы сказал, какой нахер беспилотник, это похоже на водушный подрыв нескольких мощных б\ч с десятками тысяч готовых поражающих элементов или с сотнями суббоеприпасов типа SADARM.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:15 Ответить
Летаргия была?

Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
Американські фахівці були в обох ключових точках випробувань. На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра (!).
показать весь комментарий
20.08.2022 02:21 Ответить
Ссылку пожалуйста. Арестовича не предлагать
показать весь комментарий
20.08.2022 10:21 Ответить
я так и понимал приблизительно работу подобных персонажей в украинских пабликах, но вы все прокалываетесь на одних и тех же смысловых и языковых шибболетах - вы не в состоянии даже сделать элементарный поиск в украиноязычном сегменте милитарных порталов defence-ua или mil.in.ua из-за своего языкового идиотизма замешанного на пренебрежительном отношении ко всему украинскому.
Уверен, что в следующем году всем вам уже будет не до украинских пабликов, и ваше начальство перебросит вас на внутренний тамбовско-барнаульский фронт. Будете срать в головы своих соотечественников, рассказывая о внешних врагах и как НАТО хочет напасть на расею.
Подобных жориков из ольгино лет шесть назад здесь было тыщи, и с гораздо хитрыми методичками. Так что свой трёхнедельный дебют здесь можете считать неудавшимся.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:51 Ответить
Разумеется я загуглил и нашёл этот текст. Но у него даже автора нет
Один вопрос - если ракеты поразили цель на Яворовском полигоне, пролетев 450км, то откуда производился пуск? Из под Киева?
показать весь комментарий
20.08.2022 11:03 Ответить
да. Из Озерщины.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:55 Ответить
Вас не смущает, что первый испытательный пуск ракеты производится над густонаселёнными районами с точкой прицеливания рядом со Львовом? И ладно бы только это (подумаешь люди ) - о таком испытании (по сути баллистической ракеты сдерживания) нет никаких официальных или хотя бы околоофициальных) сообщений?
показать весь комментарий
20.08.2022 12:05 Ответить
Вас кацапов абсолютно не смущает уничтожение населения целыми городами, а мы на своей земле, и если надо будет, то я открою сзади окно и ухуярю прямо из квартиры по вам из РПГ. А пока у меня предварительные ласки уже закончились, и я готов в следующем ответе послать *****, сожалея, что просто не могу выстрелить вам картечью в грудь.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:01 Ответить
Наверняка попытались найти подтверждения испытаний "Гром-2", но не нашли? Вы судя по всему прямой, правдивый человек, и Вам сложно поверить, что в Интернете может быть наукообразная ложь. Не во всё, что нравится можно верить. Скорее наоборот - то что нравится нужно проверять ещё тщательнее.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:21 Ответить
жора, таки да! вы этого добились, и я чувством удовлетворения посылаю вас *****, титруя вас для читателей и комментаторов Цензора, как трёхнедельного ольгинского троля.
показать весь комментарий
20.08.2022 13:33 Ответить
Заметьте, я ни Вас, ни Вашу страну не оскорблял, не хвалил противника, не втирал пропаганду.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:32 Ответить
Ну, оскорбить россияндию вообще невозможно, там настолько гнилая страна, то подходящих оскорблений-то - просто нен существует, любог будет недостаточно!
показать весь комментарий
20.08.2022 16:06 Ответить
А ти у нас у "Моссад" працюєш? Мабуть шеф ізраїльської розвідки тобі особисто повідомляє поточну обстановку!
показать весь комментарий
20.08.2022 04:51 Ответить
Та він постійно тут висери свої лишає, чмо
показать весь комментарий
20.08.2022 06:49 Ответить
это свежий кацап, которому удалось месяц назад получить не пыльную работу на удаленке. Их полно не только на мацкве, но и в Хайфе и Ашкелоне, ибо переехав, они и там не способны найти нормальную работу.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:02 Ответить
***, я вже задовбався пояснювати, що робота по серйозним цілям складається з трьох кроків:
Крок 1: виявлення місць розташування системи ППО противника, яка прикриває основну ціль. Проводиться самими простими бпла, яких не дуже жалко, бо у 75% випадків противник їх збиває.
Вчора над Бельбеком ми і бачили Крок 1...
показать весь комментарий
20.08.2022 00:41 Ответить
А ніхто і не стріляв. То вони не дотримались техніки безпеки при курінні в недозволених місцях.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:50 Ответить
Тимчасово окупована Євпаторія
https://twitter.com/i/status/1560706717649969152
показать весь комментарий
19.08.2022 23:50 Ответить
печальная новость..
показать весь комментарий
19.08.2022 23:51 Ответить
ну это такое...дело поправимое))
показать весь комментарий
19.08.2022 23:53 Ответить
А дебилка Люся подтверждала прилеты по Бельбеку, что еще раз говорит о том, что этот клоун берет информацию с тг-каналов и форумов, потом парит хомячкам и домохозяйкам у Фейгина.
Никакой реальной информации у него нет, а в к Генштабу его на километр не подпускают, что правильно.
показать весь комментарий
19.08.2022 23:53 Ответить
Сегодня Люська сказала что наши ракеты рашисты сбили
показать весь комментарий
19.08.2022 23:58 Ответить
Люся очень хитрожопая. Никакой конкретики она не рассказывает а уже задним числом свои мысли и разговор подгоняет под всем известную ситуацию.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:02 Ответить
арестовичъ до того, як влаштувався на роботу в ОПу
https://twitter.com/i/status/1558788773521100811
показать весь комментарий
20.08.2022 01:49 Ответить
Тимчасово окупований Севастополь зараз. Завтра розкажуть насєлєнію про ліквідовану ДРГ.
https://twitter.com/i/status/1560704280423702530
показать весь комментарий
19.08.2022 23:56 Ответить
Дякуємо за якісну розвідінформацію, містер Тайлер Рогоуей
показать весь комментарий
20.08.2022 00:00 Ответить
Может самы кацапы изобразили лже-взрывы, чтобы отчитатся об удачном отражении атаки после столькых неудач в предыдущие дни?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:05 Ответить
Вся ця інформаційна руханка з Кримом це елемент гібридної війни, аргумент України на можливих переговорах з ***********. Перебиває навіть російські погрози на ЗАЕС
показать весь комментарий
20.08.2022 00:09 Ответить
Це гарне завдання для нашіх партнерів з Пентагону. Має бути постачатись таке озброєння, яке подолає ППРО рашистських окупантів. Це виклик і для України, а також для США.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:10 Ответить
Это не атаки, как можно было бы предположить на первый взгляд. Подобными методами украинские ВВС тестируют зону ПВО Крыма в рамках подготовки к новым воздушным операциям на территории полуострова (грубо говоря, это своего рода «разведка боем»). Сложно сказать, какие именно аппараты выступают в качестве мишеней - учитывая высоту и дальность полета это, вероятно, советские «Стрижи».

Логика происходящего крайне прямолинейна - ВСУ наносят последовательные удары по объектам стратегического значения (за последние недели 5 из 7 военных аэродромов на южном направлении подверглись атакам). Я бы предположил, что следующие удары придутся на базу флота в Севастополе или же военный аэродром Кировское - оба объекта имеют ключевое значение в структуре российской обороны на юге.

Что ж, осень обещает много любопытных событий.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:17 Ответить
А що там притулин супутник показує?
показать весь комментарий
20.08.2022 00:20 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 01:56 Ответить
Супутник не притулин, а ЗСУ, в розпорядженні ГУР. Цікаво? От туди й звертайся.
показать весь комментарий
20.08.2022 09:14 Ответить
вчерашний праздник Las Fallas в Тимоново удался. Надеюсь, эту традицию подхватят и в других населенных пунктах Белгородской области. Подготовка в некоторых местах идёт бодро, и ящики с фейерверками постоянно подвозятся на радость местных жителей.
https://twitter.com/i/status/1560653329113370630
показать весь комментарий
20.08.2022 00:22 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 00:32 Ответить
ХЗ чиї то знімки. А шо притула скаже? Він же арендує *********** фотік.
показать весь комментарий
20.08.2022 00:42 Ответить
Читаю коменти і дивуюся Хто вам сказав що удари були по летовищу Бельбека?С того видео що е в наявності в мережі з різних ракурсів і детонування це був БК !!!
показать весь комментарий
20.08.2022 01:48 Ответить
В Саках дісно там дупу їм порвали.По Бельбеку це дуже жирна ціль там потрібно масовий удар.Для цього потрібна підготовка.Крім Бельбека є ще як мінімум пару аєородромів жирних які потрібно знищити.Все буде не спішіть.
показать весь комментарий
20.08.2022 01:51 Ответить
Здається про Бельбек нічого і не писали, тільки про звуки розривів. Про знищення техніки - ні. Може то аквафреши тестували свою ППО? Запускали самі якісь безпілотник та й вчилися.
показать весь комментарий
20.08.2022 07:07 Ответить
Это было очевидно что никаких прилетов не было. Дибилы кто с телеграмм каналов хайповый инфу берут и впаривают перемогу, но еще большие дибилы это те, кто в этот весь бред верит. Есть же ихние форумы, есть же нормальные ТГ каналы. Не, кто то хайпанул, и понеслось, даже люся подтвердил лол....
показать весь комментарий
20.08.2022 08:44 Ответить
Делайте фанерные шахид - беспилотники по игиловский схеме и просто запускайте в сторону Крыма или РФ. Все бавовну и панику россиянцы сделают сами.
показать весь комментарий
20.08.2022 08:51 Ответить
"Игорь Стредков

Атаки на Крымский мост и на Бельбек безпилотниками - официально подтверждены. На этот раз обошлось без ущерба. Но лично я полагаю, что в обоих случаях противник провел разведку боем, направленную на выявление сил и средств, а также степени готовности нашей ПВО/ПРО на предмет оценки целесообразности массированного удара."
показать весь комментарий
20.08.2022 10:25 Ответить
т.е. и эти фото фуфло ????


показать весь комментарий
20.08.2022 10:27 Ответить
нет, где саки реально все бабахнуло там
а тут скорее проверяли беспилотниками или еще чем то пво
один из этих беспилотников на крышу здания морского флота и упал вроде
показать весь комментарий
20.08.2022 10:41 Ответить
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=63006c9b4929d817e9777cf8%26ISW%3A%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%262022-08-20T05%3A09%3A49.074Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:b70cb9a1-20e0-4023-b1d9-f4dbb6434d17&pinned_post_asset_id=63006c9b4929d817e9777cf8&pinned_post_type=share ще одна підтвердження, від "ISW: сообщения об ударах в Крыму преувеличены, это похоже на панику
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) не нашли следов взрывов на аэродроме в Бельбеке, об атаке на который сообщалось 18 августа, а в случае со взрывом в районе Керченского моста российская ПВО сбила не ракету, а беспилотник. Однако тот факт, что преувеличенные сообщения и зачастую фальсифицированные видеозаписи о последствиях ударов по российским стратегическим объектам распространяют преимущественно российские источники, служит признаком нарастающей паники среди россиян, считают эксперты.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму и российских тылах, ранее считавшихся безопасными, говорится в отчете ISW. На это указывает, в частности, установление блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов".
показать весь комментарий
20.08.2022 16:05 Ответить
 
 