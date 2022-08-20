РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7096 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 845 3

В результате обстрела оккупантами Запорожской области тяжело ранен 8-летний ребенок, – ОВА. ФОТО

В результате вражеского обстрела села Шевченковского Запорожской области был тяжело ранен ребенок, ранены также двое взрослых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела оккупантами Запорожской области тяжело ранен 8-летний ребенок, – ОВА 01

"Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки. В настоящее время девочка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Она уже прооперирована на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое", - написал Старух в телеграм-канале.

Кроме этого, "двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка".

В результате обстрела оккупантами Запорожской области тяжело ранен 8-летний ребенок, – ОВА 02

Смотрите: Россияне нанесли удары по Запорожью и 6 населенным пунктам области, - Нацполиция. ФОТО

В результате обстрела оккупантами Запорожской области тяжело ранен 8-летний ребенок, – ОВА 03

С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 были ранены.

дети (6738) обстрел (29722) ранение (3428) Запорожская область (3574)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи , ваше місце в пеклі , за наших маленьких діточок , яких ви вбиваєте і мирних жителів міст і сіл 😠
ніколи не буде вам прощення !!
показать весь комментарий
20.08.2022 00:15 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 00:20 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
20.08.2022 11:04 Ответить
 
 