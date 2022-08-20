В результате обстрела оккупантами Запорожской области тяжело ранен 8-летний ребенок, – ОВА. ФОТО
В результате вражеского обстрела села Шевченковского Запорожской области был тяжело ранен ребенок, ранены также двое взрослых.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня. Село Шевченковское Запорожского района. Восьмилетний ребенок тяжело ранен в результате вражеской атаки. В настоящее время девочка находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Она уже прооперирована на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое", - написал Старух в телеграм-канале.
Кроме этого, "двое взрослых получили ранения средней тяжести. Значительные разрушения получили около десяти частных домов поселка".
С начала войны в Запорожской области погибли четыре ребенка. Еще 44 были ранены.
ніколи не буде вам прощення !!
Одужання пораненим.