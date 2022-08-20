Рашисты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, повреждены дома, - Резниченко. ФОТО
На протяжении ночи оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь с четырьмя обстрелами... Российская армия из разного оружия била по двум районам области - Никопольскому и Криворожскому", - говорится в сообщении.
По словам Резниченко, Никопольский район враг накрыл огнем трижды.
В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии.
"В городе повреждены 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. Прошло без погибших и раненых", - информирует глава региона.
Также отмечается, что по Марганецкой громаде враг ударил из ствольной артиллерии и "Градов". Без пострадавших и разрушений.
По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской громаде есть разрушение нескольких домов и газопровода. Люди невредимы.
