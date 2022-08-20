За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР. ФОТО

Сотрудники территориального управления ГБР в Киеве завершили досудебное расследование в отношении командира роты добровольческого формирования территориальной обороны громады Киева, незаконно продававшего огнестрельное оружие и взрывные устройства. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что командир роты добровольческого формирования ТРО Киева незаконно продал 3 автомата Калашникова и 2 взрывных устройства.

"К сделке с оружием мужчина привлек своего знакомого, который находил покупателей на оружие и выполнял роль посредника. Полученные средства подельники делили между собой в процентном соотношении в зависимости от роли, которую каждый играл в их схеме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники задержаны "на горячем" во время продажи огнестрельного оружия, за которое они выторговали 4,3 тыс. долларов США.

Бывший террооборонец обвиняется в сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Смотрите: ГБР изучит, законно ли пересекли границу фигуранты журналистского расследования "Батальон "Монако". ВIДЕО









Материалы дела по его пособию выделены в отдельное уголовное производство.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.