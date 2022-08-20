За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР. ФОТО
Сотрудники территориального управления ГБР в Киеве завершили досудебное расследование в отношении командира роты добровольческого формирования территориальной обороны громады Киева, незаконно продававшего огнестрельное оружие и взрывные устройства. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что командир роты добровольческого формирования ТРО Киева незаконно продал 3 автомата Калашникова и 2 взрывных устройства.
"К сделке с оружием мужчина привлек своего знакомого, который находил покупателей на оружие и выполнял роль посредника. Полученные средства подельники делили между собой в процентном соотношении в зависимости от роли, которую каждый играл в их схеме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что злоумышленники задержаны "на горячем" во время продажи огнестрельного оружия, за которое они выторговали 4,3 тыс. долларов США.
Бывший террооборонец обвиняется в сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Материалы дела по его пособию выделены в отдельное уголовное производство.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Мабуть ДБР (бюро, яке має розслідувати злочини вищих посадових осіб!) вже справу "батальйону Монако" довела до суду, то занялось справою "капітан і три калаша"...
А цей фрукт ... не знаю чи його посада у ТРО відноситься до держслужби.
2. роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва - незрозуміло, це саме ТРО чи ще якесь добровольче формування.
3. Як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ? Чи автомати у МО обліковуються за вагою ??
Та і взагалі тим, хто залишався захищати Київ було пох, де начальство, бо орки були вже біля Оболоні.
Йшли захищати свої мікрорайони, вулиці, будинки.
Тим, хто не прожив цей час особисто, важко все це зрозуміти, то я далі не буду пояснювати...
Від версії слідчого до вироку йой далеко....
А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
Може ще дозволити торгівлю трофейною зброєю на ОЛХ, а що тут такого - чоловік знайшов - чоловік продав?
Коротше написали херню. Дикий запад не потрібен в державі.
Треба обліковувати, дозвільна система, підготовка, продаж у спец. магазинах. Трофейна - облік дозволеного, добровільна здача не дозволеного (з грошовою премією, чи без) і т.д
А проблема не виконання законів - не вирішується незаконним обігом зброї (підказка - є багато способів, але то складно))) )
Що конкретно тебе не влаштовує в законному обігу зброї?
А не влаштовує, розглянь законодавчу базу в Сомалі, може влаштує, і відчуєш себе вільним.
ще раз - зброя тільки легальна і легально.
Якщо ти не розумієш чому, то я безсилий в даному випадку
ГБР, як завжди, займається імітацією бурхливої діяльності, а от те, для чого саме було ГБР створено - систематично херить.
Треба вже справи відкривати проти керівництва цього "органу", подібних "слідчих" звільняти без права роботи в будь-яких держ.структурах, розганяти цю шоблу та створювати щось подібне з нуля, бажано з іншою назвою.
"на Украине"
Мабудь британський "сідэлэц" самий звичайний расєйський тупий троль, що спромігся освоїти VPN.
Троляча істота - дАлАжЫ своему куратору, що спалився.
Доречі, пАдучі рАдной Ізик, СЕМЬ АшиПАк на ПОЛТОРЫ строки, на двоечника начальных классов не тянешь.
ПНХ, заныривай поглубже в родную говень и не воняй в окружающий мир.