16 389 47

За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР. ФОТО

Сотрудники территориального управления ГБР в Киеве завершили досудебное расследование в отношении командира роты добровольческого формирования территориальной обороны громады Киева, незаконно продававшего огнестрельное оружие и взрывные устройства. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что командир роты добровольческого формирования ТРО Киева незаконно продал 3 автомата Калашникова и 2 взрывных устройства.

"К сделке с оружием мужчина привлек своего знакомого, который находил покупателей на оружие и выполнял роль посредника. Полученные средства подельники делили между собой в процентном соотношении в зависимости от роли, которую каждый играл в их схеме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что злоумышленники задержаны "на горячем" во время продажи огнестрельного оружия, за которое они выторговали 4,3 тыс. долларов США.

Бывший террооборонец обвиняется в сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Смотрите: ГБР изучит, законно ли пересекли границу фигуранты журналистского расследования "Батальон "Монако". ВIДЕО

За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР 01
За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР 02
За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР 03
За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР 04

Материалы дела по его пособию выделены в отдельное уголовное производство.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Топ комментарии
+31
Ну так собі новина.
Мабуть ДБР (бюро, яке має розслідувати злочини вищих посадових осіб!) вже справу "батальйону Монако" довела до суду, то занялось справою "капітан і три калаша"...
20.08.2022 08:38 Ответить
20.08.2022 08:38 Ответить
+26
Коли ж до мін доберуться і здачі півдня? Ці мілкі відосики для такої великої служби недоречні.
20.08.2022 08:24 Ответить
20.08.2022 08:24 Ответить
+13
Ну і що тут поганого? Ці автомати роздавали безкоштовно у Києві взимку. Влада роздавала. Сама. Тепер їх цей чоловік вирішив продати і заробити грошей. В чому проблема? Не дозволено? Так у нас військовий стан. Може завтра цей автомат комусь життся врятує.

А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
20.08.2022 08:55 Ответить
20.08.2022 08:55 Ответить
А прости госпади, какой мудак это придумал: центр комплектавания и соц потдержки, говорят, что пушек нет идте нафиг - вам позвоня, при этом ходят и сношаются по ночным клубам и аорским узбережьям соц потдержка так соцпидтрымка, я херею...
20.08.2022 08:22 Ответить
20.08.2022 08:22 Ответить
чим заважало дво слово "військовий комісаріат". Це звучало войовничо і більш менш загрозливо для розуміння, що там все по серйозному і без шуток квартла. Нє, юля, давай перейменуєм його в центр комплетування і соц підтримки. Ніхера собі соц підтрика коли тебе можуть відправити на фрінт. просто відчуйте різницю у назвах, і треба називати речі своїми іменами, коли в країні війна, центр соц підримки *****, янукович доречі страусів підтримував і там у нього теж був центр
20.08.2022 08:27 Ответить
20.08.2022 08:27 Ответить
Мабуть тільки тим, що комісари це вороги України.
20.08.2022 09:14 Ответить
20.08.2022 09:14 Ответить
Не перебільшуйте, не всі комісари це вороги України
20.08.2022 09:33 Ответить
20.08.2022 09:33 Ответить
Навіть ті, що були запроваджені у арміі США під час війни за незалежність?
20.08.2022 10:07 Ответить
20.08.2022 10:07 Ответить
Та тим заважало зеленим і Бубочці зокрема, що свого часу від військкомів вони натерпілися жаху, який дотепер не минув. 😁4 повістки в одні руки двго будуть у підсвідомості сидіти. Ну і імітація реформ - була Адміністрація президента - став Офіс президента, була Генпрокуратура - став Офіс Генпрокурора, був військкомат - став якийсь мутний центр... Продовження "реформ": президент - головний директор, завгочп - директор директора, політпрацівники - Мар'яна Безугла, СМЕРШ - Мар' яна Безугла....
20.08.2022 09:45 Ответить
20.08.2022 09:45 Ответить
Шановні дописувачі, дана публікація про продаж зброї. Це ганебно і виправдань не може бути, бо зброя може потрапити до злочинців. Роздавали зброю для захисту країни, а не для продажу деякими хитромудрими суб"єктами. Це коли не було провокації, замовлення зброї агентурою спеціальних служб, бо це огидно. А що стосується так званих центрів комплектування і соціальної підтримки, то обурення досить правильне. Це по суті підрозділ обліку та мобілізації. Яку соціальну підтримку надає цей орган?? А, може згадує військових ветеранів, інвалідів, пенсіонерів раз в рік до свят??? А ще довідки не хоче видавати пенсіонерам для перерахунку пенсії. Ледь не забув, за зелені видає індульгенції від призову в армію, в тому числі по мобілізації. А щодо військових комісаріатів -як назви, то рішення про перейменування вірне, бо це був рудимент старої радянської системи з часів "народних комісаріатів" на кшталт теперішніх міністерств, зокрема міністерства оборони. Але і тут "спеціалісти" вдарили в штангу, бо для моди назвали центрами комплектації і соціальної допомоги. Коли керівниками комітетів і підкомітетів з питань нацбезпеки у верховній раді "спеціалісти" типу пані мар"яни безуглої з дипломом медика, то вибачайте, такі й реформи і такі назви...., пригадуєте, один вислів з давнього радянського фільму 70-х років (в перекладі): в розумну голову лізуть мудрі номери, а в ...."
20.08.2022 12:32 Ответить
20.08.2022 12:32 Ответить
Багато тексту ... Як вони могли продавати зареєстровану на ТРО зброю ??
21.08.2022 14:55 Ответить
21.08.2022 14:55 Ответить
А чому артілерію від Чрнгара відвели ? Могли б держати Чонгар до цього часу.
20.08.2022 14:43 Ответить
20.08.2022 14:43 Ответить
20.08.2022 08:38 Ответить
1. Державних службовців.
А цей фрукт ... не знаю чи його посада у ТРО відноситься до держслужби.

2. роти добровольчого формування територіальної оборони громади Києва - незрозуміло, це саме ТРО чи ще якесь добровольче формування.

3. Як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ? Чи автомати у МО обліковуються за вагою ??
20.08.2022 10:04 Ответить
20.08.2022 10:04 Ответить
Кто его командиром поставил?!
20.08.2022 08:39 Ответить
20.08.2022 08:39 Ответить
Зе муля.
20.08.2022 09:15 Ответить
20.08.2022 09:15 Ответить
Хто першим 24 лютого у військкомат доїхав, та із досвідом АТО/ООС, того командиром відділення, взводу чи роти тероборони і призначали. Тоді не було часу ковирятись у жопі, і ніхто не запарювався, чи Зеля та інші керовники в Києві.
Та і взагалі тим, хто залишався захищати Київ було пох, де начальство, бо орки були вже біля Оболоні.
Йшли захищати свої мікрорайони, вулиці, будинки.
Тим, хто не прожив цей час особисто, важко все це зрозуміти, то я далі не буду пояснювати...
20.08.2022 09:47 Ответить
20.08.2022 09:47 Ответить
Щодо емоцій ... зрозуміло. Поясніть, нам, диванним воїнам, як вони могли продавати зареєстровану за ТРО зброю ??
20.08.2022 10:07 Ответить
20.08.2022 10:07 Ответить
Сто про то же. Пока не будет принят внятный и простой закон об коротком огнестреле, и конечно же с правом ношения, оружием будут торговать, угрожать и убивать!
20.08.2022 14:08 Ответить
20.08.2022 14:08 Ответить
Ох і дурко...
20.08.2022 08:41 Ответить
20.08.2022 08:41 Ответить
Цікаві таємниці слідства...
Від версії слідчого до вироку йой далеко....
20.08.2022 08:43 Ответить
20.08.2022 08:43 Ответить
Ну і що тут поганого? Ці автомати роздавали безкоштовно у Києві взимку. Влада роздавала. Сама. Тепер їх цей чоловік вирішив продати і заробити грошей. В чому проблема? Не дозволено? Так у нас військовий стан. Може завтра цей автомат комусь життся врятує.

А взагалі, треба вже припиняти цю маєчню і дозволяти вільний продаж зброї, в тому числі і автоматичної. До бюджету потечуть гроші, які отриують неофіційні продавці, а у людей з'явиться можливість захистити себе у разі загострення ситуації на фронті.
20.08.2022 08:55 Ответить
20.08.2022 08:55 Ответить
Тоді боневтік точно втече.😃
20.08.2022 09:19 Ответить
20.08.2022 09:19 Ответить
Це не пиріжки роздавали, а зброю. Її роздавали під паспорт.
20.08.2022 10:08 Ответить
20.08.2022 10:08 Ответить
ніфіга так давали в Києві
20.08.2022 22:02 Ответить
20.08.2022 22:02 Ответить
без паспорта і запису ??
21.08.2022 14:52 Ответить
21.08.2022 14:52 Ответить
Чоловік що отримав безкоштовно, повинен віддати безкоштовно тому хто видав. А не продавати, комерсанти ***.

Може ще дозволити торгівлю трофейною зброєю на ОЛХ, а що тут такого - чоловік знайшов - чоловік продав?

Коротше написали херню. Дикий запад не потрібен в державі.

Треба обліковувати, дозвільна система, підготовка, продаж у спец. магазинах. Трофейна - облік дозволеного, добровільна здача не дозволеного (з грошовою премією, чи без) і т.д
20.08.2022 10:22 Ответить
20.08.2022 10:22 Ответить
Їерня це все ваше життя. Життя тєрпіл і законників. Причому закони для вас пишуть ті, хто їх ніколи не виконує.
20.08.2022 10:27 Ответить
20.08.2022 10:27 Ответить
Ти якщо такий мудрило, то говори менше, будеш таким і виглядати.
А проблема не виконання законів - не вирішується незаконним обігом зброї (підказка - є багато способів, але то складно))) )
Що конкретно тебе не влаштовує в законному обігу зброї?
А не влаштовує, розглянь законодавчу базу в Сомалі, може влаштує, і відчуєш себе вільним.
20.08.2022 10:49 Ответить
20.08.2022 10:49 Ответить
Ти ще й боягуз, до того ж. Терпи і бійся далі. Мені з такими нема про що розмовляти.
20.08.2022 14:15 Ответить
20.08.2022 14:15 Ответить
А ти сміливий тільки з пістолем? ))
ще раз - зброя тільки легальна і легально.
Якщо ти не розумієш чому, то я безсилий в даному випадку
20.08.2022 15:24 Ответить
20.08.2022 15:24 Ответить
👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏🤝
20.08.2022 13:50 Ответить
20.08.2022 13:50 Ответить
Тільки те, що ти крємлєбот.
20.08.2022 10:25 Ответить
20.08.2022 10:25 Ответить
yaksho vzyav bezkoshtovno - to i poverny derzhavi bezkoshtovno!
20.08.2022 10:44 Ответить
20.08.2022 10:44 Ответить
Тоді Зе точно втіче.😃
20.08.2022 09:17 Ответить
20.08.2022 09:17 Ответить
Від голок, чарок і грошей - добровільно не тікають, бо воно й є Боневтік.
20.08.2022 10:27 Ответить
20.08.2022 10:27 Ответить
Безсумнівно !!! 👍👍👍👏👏👏🤝🤝🤝
20.08.2022 13:52 Ответить
20.08.2022 13:52 Ответить
шоб не займатися елітним лайном-засланцями, дермаками-татаровими та іншими розмінову-мачами прикордоння, дороговалютні, бюджетні хвойди ДБР займається муйньой на камеру для залишків 73%вих телепузиків
20.08.2022 09:43 Ответить
20.08.2022 09:43 Ответить
Це та сама ФСБшна контора котра вилучила клістрони і передала їх номери оркам,та сама що відкрила провадження проти Чорновол за "крадіжку" стугнів.Сьогодні побачив що дбр ще й рекламують на зелемарафоні.
20.08.2022 09:43 Ответить
20.08.2022 09:43 Ответить
Саме цікаве при чому тут ГБР, такі справи в компетенції поліції, якщо маштабна торгівля зброєю, ще СБУ.
ГБР, як завжди, займається імітацією бурхливої діяльності, а от те, для чого саме було ГБР створено - систематично херить.

Треба вже справи відкривати проти керівництва цього "органу", подібних "слідчих" звільняти без права роботи в будь-яких держ.структурах, розганяти цю шоблу та створювати щось подібне з нуля, бажано з іншою назвою.
20.08.2022 10:13 Ответить
20.08.2022 10:13 Ответить
це просто відголоски кампанії направленої проти територіальної оборони. Це не встигло охолоти під Києвом а вже бувші Хомчаківські клеврети заголосили про здачу зброї ТРО. Номер не пройшов. Однак ноти розписані, створили фейкове ТРО і вирішили розпочати кампанію. Таран з Хомчаком до останнього дня гальмували ТРО в прямому смислі. Ясна річ все це робилось умисно, їм оборона країни була непотрібна. Ну а чиї кадри, через кого вони попали у військове керівництво, відомо усім.
20.08.2022 10:24 Ответить
20.08.2022 10:24 Ответить
Тероборона Києва відіграла значну роль в обороні міста. Вони захищали, всупереч влади.,бо влада була налаштована здати місто Тільки героїзм ЗСУ і тероборони захистив наш Київ. А зараз наші теробронівці воюють на Сході і на Півдні. А дбр--продажні тварюки з ними воюють,а не займаються корупцією .яка є державних органах
20.08.2022 10:50 Ответить
20.08.2022 10:50 Ответить
Какие 7 лет по закону ,на Украине военное положение ,к стенке без суда и следствия ,сегодня он продал три автомата ,а завтра продаст танк?
20.08.2022 14:33 Ответить
20.08.2022 14:33 Ответить


"на Украине"

Мабудь британський "сідэлэц" самий звичайний расєйський тупий троль, що спромігся освоїти VPN.

Троляча істота - дАлАжЫ своему куратору, що спалився.

Доречі, пАдучі рАдной Ізик, СЕМЬ АшиПАк на ПОЛТОРЫ строки, на двоечника начальных классов не тянешь.

ПНХ, заныривай поглубже в родную говень и не воняй в окружающий мир.
21.08.2022 11:02 Ответить
21.08.2022 11:02 Ответить
а если он трофейным торговал, снисхождение ему будет?
21.08.2022 09:22 Ответить
21.08.2022 09:22 Ответить
 
 