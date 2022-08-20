В Луганской области ВСУ отбили 7 атак врага за сутки, а в оккупированных городах люди отказываются работать, - Гайдай. ФОТО

Боевые действия продолжаются вблизи четырех населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.





"Вчера враг организовывал наступление по этим и другим направлениям, пытался продвинуться на несколько сотен метров, но наши бойцы оказали ему жесткий отпор. Ночью россияне возобновили свои намерения – украинские защитники держат оборону. Всего ВСУ 19 августа отразили семь атак противника на нашем участке фронта, не допустив ни одного прорыва.

Также дважды россияне атаковали с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и нашим укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения. Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался оказать огневое влияние из этого вооружения", - говорится в сообщении.

Гайдай отмечает, что от горожан постепенно поступает информация, что в Рубежном, Лисичанске, Северодонецке и Кременной оккупанты имеют проблемы с рабочей силой.

"Люди отказываются работать, потому что постепенно становятся умудренными опытом. Знают, что не заплатят. Да, не все, но подавляющее большинство уже игнорирует предложения. Либо сами попали в заблуждение, либо имеют родственников или знакомых, которым тоже не выплатили обещанное. Города-то небольшие, и связь какая-никакая, но есть. Кроме этого, останавливает население и большая вероятность попасть в число мобилизованных. Организовать деятельность центров занятости у оккупантов получилось, а вот занять население – нет. Да и предлагать вакансии они не могут. К примеру, работы по разбору завалов или деятельность охранника в оккупанты оцениваются одинаково", - пишет Гайдай.

По информации ОВА, многие "вакансии" за последние недели возникли в органах внутренних дел оккупантов. Даже в населенных пунктах, захваченных в 2014 году. Существуют ли они на самом деле, открыты ли исключительно для мобилизации – станет понятно в ближайшее время.