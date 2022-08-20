В Черкасской области провели подводное разминирование: в Днепре взорвали остатки российской ракеты, - Табурец. ФОТОрепортаж
На территории области ГСЧС разминировали 7000 гектаров земли и 15 гектаров водной поверхности.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 19 августа спасатели провели одно из самых опасных разминирований – подводное. В акватории Днепра они обнаружили фрагмент ракеты. Удалить и транспортировать его было невозможно. Уничтожили на месте.
Всего работниками ГСЧС в Черкасской области проведено разминирование более 7 тысяч гектаров сухопутной и 15 гектаров водной поверхностей и более 30 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено с начала полномасштабной войны.
Валентина Саюн
