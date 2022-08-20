РУС
Участвовали в фильтрационных мероприятиях оккупантов в Киевской области и пытали парня. Задержаны агенты РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ, - СБУ. ФОТО

Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов. После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона", - говорится в сообщении.

Смотрите: За продажу оружия перед судом предстанет командир роты добровольческого формирования теробороны Киева, - ГБР. ФОТО

В СБУ добавляют: "Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева".

Отмечается, что сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы.


Топ комментарии
+12
Кожен думає по своєму, бандит по бандтські, крадій по крадійські, москаль по москальські, тут не рашка, лапоть.
20.08.2022 10:38 Ответить
+10
Будем надеяться, что администрация СИЗО поместит этих иуд в " правильную " хату.
20.08.2022 10:29 Ответить
+10
Заткни ***** , мы отличаемся тем , что у нас царей не будет ! Никогда! А у себя мы бы давно разобрались , если бы сосед не вмешивался!
20.08.2022 11:02 Ответить
Лапоть, не перди в лу-

жу - пукан простудишь
20.08.2022 10:31 Ответить
Кожен думає по своєму, бандит по бандтські, крадій по крадійські, москаль по москальські, тут не рашка, лапоть.
20.08.2022 10:38 Ответить
Заткни ***** , мы отличаемся тем , что у нас царей не будет ! Никогда! А у себя мы бы давно разобрались , если бы сосед не вмешивался!
20.08.2022 11:02 Ответить
Що, тварь москальска, торкнули тебе і відразу пішов сморід юдофобський? Закрий свій поганий рот і краще назавжди.
20.08.2022 11:04 Ответить
Будем надеяться, что администрация СИЗО поместит этих иуд в " правильную " хату.
20.08.2022 10:29 Ответить
Бодай би їх глисти з середини повиїдали нах*й...
20.08.2022 10:29 Ответить
Хто "в курсі" - що в тих мішечках на фото?
20.08.2022 10:35 Ответить
Щось подібне на ІПП-індивід. перевя"язочний пакет.
20.08.2022 11:49 Ответить
Та щось не віриться! У мене ІПП ще 1959 року випуску в мисливському рюкзаку лежить (носив з 1987 року "на всяк випадок", а виявилося - "талісман") Так він у клейончатій сіро-зеленій водонепроникній упаковці, яку теж використовують (для затикання дірки в грудях, при кульовому пробитті грудної клітки)
Хоча, дивлячись на цих "одноразових" "ерзац"-солдатів, на їх "одноразовий" одяг і взуванку, можна допустить, що у них і ІПП теж "одноразовий ерзац"
20.08.2022 18:48 Ответить
Зрадники заслуговують на пожиттєве 😠
20.08.2022 11:01 Ответить
странно. почему закрывают лицо? может найдутся свидетели, которые что то о них знают и могут дать ценные сведения.
очень неграмотно затирать лица 👎👎👎
попахивает фальсификацией
20.08.2022 11:02 Ответить
Ну да нам треба бути як Ізраіль -- всі під ружьє -- бо з таким сусідом хер виживиш
20.08.2022 11:17 Ответить
так а кто же поставит весь украинский народ под ружье? агент фсб єрмак?
если были бы у власти были действительно проукраинские силы, так бы давно надо было сделать.
вчера они заманили в ловушку и сдали Азов, сегодня - делают все чтобы сдать Украину
20.08.2022 13:10 Ответить
Зараз політичні сили відходят на другии план -- Армія рулит
20.08.2022 15:10 Ответить
Потрібна каторга, щоб років 10 попахали...
20.08.2022 12:41 Ответить
 
 