Участвовали в фильтрационных мероприятиях оккупантов в Киевской области и пытали парня. Задержаны агенты РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ, - СБУ. ФОТО

Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов. После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона", - говорится в сообщении.





В СБУ добавляют: "Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева".

Отмечается, что сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы.









