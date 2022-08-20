Участвовали в фильтрационных мероприятиях оккупантов в Киевской области и пытали парня. Задержаны агенты РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ, - СБУ. ФОТО
Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам. Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов. После освобождения Киевщины пособники оккупантов остались на территории региона", - говорится в сообщении.
В СБУ добавляют: "Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой хотел "призваться" от одной из территориальных громад вблизи Киева".
Отмечается, что сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы.
жу - пукан простудишь
Хоча, дивлячись на цих "одноразових" "ерзац"-солдатів, на їх "одноразовий" одяг і взуванку, можна допустить, що у них і ІПП теж "одноразовий ерзац"
очень неграмотно затирать лица 👎👎👎
попахивает фальсификацией
если были бы у власти были действительно проукраинские силы, так бы давно надо было сделать.
вчера они заманили в ловушку и сдали Азов, сегодня - делают все чтобы сдать Украину