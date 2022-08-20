РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7182 посетителя онлайн
Новости Фото Война
1 902 1

Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция. ФОТО

В течение суток правоохранители задокументировали 17 российских обстрелов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Прицельно расстреляли жилые дома, игровую площадку и коммунальное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция 01

"Враг вел огонь по 11 населенным пунктам - городам Бахмут, Авдеевка, Торецк, Константиновка, пгт Великая Новоселка, Южное, селах Дачное, Парасковеевка, Карловка, Орловка, Галицыновка. Оккупанты нанесли авиаудары неуправляемыми ракетами, били с З03 РСЗО "Ураган" артиллерии.

Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов - 10 домов, игровая площадка, общежитие, коксохимический завод, коммунальное предприятие, складские помещения, автомобили", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты на Донетчине убили 7 гражданских за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА


Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция 02
Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция 03
Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция 04
Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция 05

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел (29722) Нацполиция (16786) Донецкая область (10859)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нелюдь кацапська. Все чого торкається, намагається перетворити все, в звичне для себе лайно.
показать весь комментарий
20.08.2022 10:59 Ответить
 
 