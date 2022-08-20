Россияне ударили по Донетчине авиацией и ракетами. Среди раненых ребенок - Нацполиция. ФОТО

В течение суток правоохранители задокументировали 17 российских обстрелов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Прицельно расстреляли жилые дома, игровую площадку и коммунальное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Враг вел огонь по 11 населенным пунктам - городам Бахмут, Авдеевка, Торецк, Константиновка, пгт Великая Новоселка, Южное, селах Дачное, Парасковеевка, Карловка, Орловка, Галицыновка. Оккупанты нанесли авиаудары неуправляемыми ракетами, били с З03 РСЗО "Ураган" артиллерии.

Уничтожены и повреждены 18 гражданских объектов - 10 домов, игровая площадка, общежитие, коксохимический завод, коммунальное предприятие, складские помещения, автомобили", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.