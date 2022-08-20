РУС
Не обустроили защитные объекты: мэру Константиновки и главе коммунального предприятия сообщено о подозрении. ФОТО

генпрокуратура

Правоохранители Донетчины расследуют дело о присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщили на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, городскому голове Константиновки и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Смотрите: Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА. ФОТОрепортаж

По данным следствия, в начале апреля 2022 г. мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.

Известно, что мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по обустройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч грн. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

Также смотрите: Россияне утром нанесли ракетный удар по Константиновке, - Донецкая ОВА. ФОТО

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Не обустроили защитные объекты: мэру Константиновки и главе коммунального предприятия сообщено о подозрении 01

Донецкая область (10859) Офис Генпрокурора (2658) Константиновка (1935)
чекали на орків, що тут не зрозуміло, готувалися на шашлики.
Тільки там? А у столиці є обладнані зупинки, як у Харкові? Зупиняється транспорт по наказу геніального мєра і люди сидять на зупинці просто неба чи йдуть пішки. На петицію до КМДА відповіді нема.
Так це ж точний портрет всій Зе-влади:
Три роки розкрадають Бюджет і не роблять жодних захисних заходів!
А у Вінниці. Після обстрілу ???? Гройсмановсько-Моргуновсько- Борзовська шобла, та що попродавала бомбосховища під ресторації і стоянки, тільки і спромоглася, що за кошти містян, надругувати х..ню і почипити в кожному подвалі, що то є аху...нне бомбосховище.....
20.08.2022 11:52 Ответить
Щось мені цей сюжет нагадує одного "гумориста" із Банкової
20.08.2022 11:57 Ответить
Так це ж точний портрет всій Зе-влади:
Три роки розкрадають Бюджет і не роблять жодних захисних заходів!
20.08.2022 12:03 Ответить
розстріляти гниду
20.08.2022 12:03 Ответить
на передок вантну нечисть, нехай ідуть до своїх через лінію фронту
20.08.2022 12:12 Ответить
Дуже зручненько все перекласти на тих хто зараз,а ще краще потім буде,при владі.Та ви ж забули про найвеличнішу реформу сивоногого гетьмана-місцеве самоврядування.Бюджети міст формували самостійно тільки вибрані мери.Всі гроші міст залишалися в містах.Тому,дорогенькі "патріоти і патріотки" і свідки самого Петра-всі питання по укриттям до своїх мерів і голів територіальних громад.Зе вистачає -і ракети в асфальт,і міни Чонгару,і ракетна програма і т. д.Але мухи окремо,а котлети окремо...Не путати з Тищенко.
20.08.2022 13:47 Ответить
Це вже якись зашквар! Наш юоневтік чотири рази вухилявся від армії - але за це поеарання іншім. Не готувався жо війни, просрав грощі, боехав про напад - але інші за таке є зрадниками... Це так і має бути, чи тут щось не те?
20.08.2022 13:56 Ответить
А Зеленскому не сообщили о подозрении в не оборудывании позицый обороны Бучи, Ирпеня, Херсона и тысяч других городов и сел о ужасов которых никто не знает пока они под окупацией...
Где подозрения Зеленскому, которого предупреждали за 5 месяцев... Где оборонные позиции? Где укреп районы? Где взораные мосты твою м..ть?!!
Так а где подозрение...
20.08.2022 21:49 Ответить
 
 