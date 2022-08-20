Не обустроили защитные объекты: мэру Константиновки и главе коммунального предприятия сообщено о подозрении. ФОТО
Правоохранители Донетчины расследуют дело о присвоении бюджетных средств.
Об этом сообщили на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, городскому голове Константиновки и руководителю местного коммунального предприятия в Донецкой области сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
По данным следствия, в начале апреля 2022 г. мэр города, приближенного к районам ведения активных боевых действий, вместо выполнения задач территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.
Известно, что мэр вместе с руководителем местного коммунального предприятия, не осуществив никаких строительных работ по обустройству защитных объектов города, завладели бюджетными средствами горсовета на сумму более 363 тысяч грн. Подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Три роки розкрадають Бюджет і не роблять жодних захисних заходів!
Где подозрения Зеленскому, которого предупреждали за 5 месяцев... Где оборонные позиции? Где укреп районы? Где взораные мосты твою м..ть?!!
Так а где подозрение...