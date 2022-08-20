Открытая мобилизация в Мариуполе: жители получают смс с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Жители временно оккупированного Мариуполя получают смс с агитацией вступать в ряды вооруженных сил оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Не все так хорошо на фронте! Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщения с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР". Пожертвовать собственной жизнью предлагают за 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Андрющенко подчеркивает, что такие сообщения свидетельствуют о том, что россиянам "оперативно необходимо новое пушечное мясо".

"У них огромные потери, а своих хочется прикрыть. Конечно людьми оккупированных территорий, жизнь которых для них ничего не стоит. Большинство из них даже не смогут дожить до первой зарплаты. Призываем мариупольцев быть осторожными, беречь свою жизнь и уезжать из города", - отмечает он.