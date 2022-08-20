РУС
Открытая мобилизация в Мариуполе: жители получают смс с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР", - Андрющенко. ФОТО

Жители временно оккупированного Мариуполя получают смс с агитацией вступать в ряды вооруженных сил оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Открытая мобилизация в Мариуполе: жители получают смс с предложением пойти в так называемые вооруженные силы ДНР, - Андрющенко 01

"Не все так хорошо на фронте! Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщения с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР". Пожертвовать собственной жизнью предлагают за 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Андрющенко подчеркивает, что такие сообщения свидетельствуют о том, что россиянам "оперативно необходимо новое пушечное мясо".

Смотрите: Рашисты разграбили галерею им. Куинджи. Украли даже экспонаты детей, - Андрющенко. ВИДЕО

"У них огромные потери, а своих хочется прикрыть. Конечно людьми оккупированных территорий, жизнь которых для них ничего не стоит. Большинство из них даже не смогут дожить до первой зарплаты. Призываем мариупольцев быть осторожными, беречь свою жизнь и уезжать из города", - отмечает он.

армия РФ (20685) Мариуполь (5748) мобилизация (2908) Андрющенко Петр (596)
Там повно сєпарні і вони підуть.
20.08.2022 12:13 Ответить
ну и славненько, - меньше работы СБУ после деоккупации. Каждый ждун должен получить свою повестку лугандосии
20.08.2022 12:35 Ответить
А они тупые думают что мы до Марика не достанем?)) Крым тоже так думал
20.08.2022 12:30 Ответить
раджу їм приїднатись- вони так хотіли воювати за народну республіку і здохнути за рашку-
20.08.2022 12:31 Ответить
Ї Х в перших шеренгах будуть посилати на мясо
20.08.2022 13:22 Ответить
А от ЛНРи відмовляється воювати за ДНРи. Кажуть, що вони з ними не з одної палати і навіть що їх лікарні зовсім у різних районах.
20.08.2022 13:35 Ответить
Сепарасты, будьте готовы!... до прожарки medium well....
20.08.2022 20:11 Ответить
 
 