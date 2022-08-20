Оккупанты обстреляли в течение суток более 20 жилых домов в Запорожской области, - полиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты стреляли исключительно по объектам гражданской инфраструктуры в селах и городах.
Об этом сообщают на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По данным отдела коммуникации полиции Запорожской области, за прошедшие сутки в органы полиции поступило 29 сообщений об совершении российскими военнослужащими обстрелов жителей села Шевченковское и поселка Камышеваха Запорожского района, городов Орехово и Гуляйполя, поселка Железнодорожного, а также сел Малая Токмачка и Юрковка Пологовского района.
Оккупанты стреляли исключительно по объектам гражданской инфраструктуры. В результате значительных разрушений получили жилые частные и многоквартирные дома. Часть помещений от прямых ракетных попаданий не пригодна к жилью.
Немалые разрушения получили и здания, накрывшие ударной волной. В них выбило окна с дверьми, разбиты стены, разрушило дворовую территорию, заборы, приусадебные здания, припаркованные авто.
Каждый факт вооруженной атаки страной-агрессором задокументирован полицейскими. Собранные материалы переданы в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль