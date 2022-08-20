Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА. ФОТО
Сегодня, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск Николаевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Виталий Ким.
"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас один ребенок сейчас оперируется.
Топ комментарии
+15 Senator #518037
показать весь комментарий20.08.2022 13:38 Ответить Ссылка
+5 5 копійок
показать весь комментарий20.08.2022 13:31 Ответить Ссылка
+5 Aндрей #531094
показать весь комментарий20.08.2022 14:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
людяхнаселенню в росіїї а то вони від беспілотніка та пво хлопків вже обісрались і готоі валіть