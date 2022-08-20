РУС
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА. ФОТО

Сегодня, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Виталий Ким.

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА 01

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас один ребенок сейчас оперируется.

Читайте: Ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Под обстрелами и населенные пункты области, - ОВА


Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА 02
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА 03

дети (6738) Николаевская область (2214) обстрел (29722) Ким Виталий (244)
Топ комментарии
+15
Воевать против жилих домов путлер научился ещё на улице Гурьянова и Каширском шоссе...ничего нового...200-я армия мира пля...
20.08.2022 13:38 Ответить
+5
https://tsn.ua/svit/u-britaniyi-ta-ssha-zayavili-scho-ataka-rf-na-zaes-stane-porushennyam-statti-5-statutu-nato-scho-ce-oznachaye-2138998.html У Британії та США заявили, що атака РФ на ЗАЕС стане порушенням статті 5 статуту НАТО: що це означає У Британії та США заявили, що атака РФ на ЗАЕС стане порушенням статті 5 статуту НАТО: що це означає
20.08.2022 13:31 Ответить
+5
Тільки одна думка- росіяни ПІДОРАСИ
20.08.2022 14:03 Ответить
бывает...
20.08.2022 13:21 Ответить
20.08.2022 13:24 Ответить
Эх помню стоько лет голосовали на дурака, хоть бы пива кто за голос дал, не было ни гречки ни корупции лично в моем опыте. А тут прям, ****, квинтесенция, кто как галку поставил - то от снарядов ***** щас и отгребает. и это прекрасно
20.08.2022 13:26 Ответить
дай бог всем здоровля
20.08.2022 13:27 Ответить
А тобі розуму.
20.08.2022 13:44 Ответить
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
20.08.2022 17:25 Ответить
шоб робили якщо так залетіло в Севастополь або в Белгород саме не в воений обьект як наші цілять а по людях населенню в росіїї а то вони від беспілотніка та пво хлопків вже обісрались і готоі валіть
20.08.2022 13:27 Ответить
20.08.2022 13:31 Ответить
С другой стороны, вы уж меня извините, чем больше ***** на юго-востоке мобилизирует ваты и мы ее убьем тем лучше для будущего нашей Украины. Ибо даже те кто пойдут под дулами автоматов на священную украинскую землю колаборанты и ********. и смерть им!!!
20.08.2022 13:31 Ответить
Чоловіче, іди похмелись. А що ******* ти гаразд, це видно здалеку. Тебе б у березні у Вознесенськ, подивитися на трою особисту звитягу.
20.08.2022 13:39 Ответить
Воевать против жилих домов путлер научился ещё на улице Гурьянова и Каширском шоссе...ничего нового...200-я армия мира пля...
20.08.2022 13:38 Ответить
кирпичный дом выстоял и раненные, панельная хрущовка сложилась бы с кучей жертв.
20.08.2022 14:00 Ответить
Тільки одна думка- росіяни ПІДОРАСИ
20.08.2022 14:03 Ответить
Хуже -РАШИСТЫ УБИЙЦЫ НЕЛЮДИ МОНСТРЫ- ПАЛАЧИ , Выродки рода человеческого‼️
20.08.2022 15:16 Ответить
Чи можна московитів людьми називати??? Взагалі для них назва є???
20.08.2022 15:07 Ответить
Зе їх так називає.
20.08.2022 17:05 Ответить
 
 