Рашисты нанесли удар по пятиэтажке и частным домам в Вознесенске. Известно о 7 раненых, из них трое детей, - Николаевская ОВА. ФОТО

Сегодня, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по городу Вознесенск Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Виталий Ким.

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажный дом и частные дома. На 13.00 известно о семи раненых, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас один ребенок сейчас оперируется.

