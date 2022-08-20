Собрана доказательная база по деятельности еще 8 коллаборантов на оккупированных территориях Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали беспрекословные доказательства добровольного сотрудничества с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области еще 8 коллаборантов.

Как отмечается, подавляющее большинство из них в обмен на лояльность к врагу получили фейковые должности в оккупационных "властях".

"В частности, с начала вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами глава Бердянской районной организации запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил". "Политик" занял должность "исполняющего обязанности мэра Бердянска". В новом статусе он обеспечивает беспрепятственную работу военной оккупационной администрации и помогает распространять русский мир среди местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, сразу после назначения он сделал кадровую "зачистку" мэрии, руководствуясь лишь двумя критериями отбора: "свой человек" и лояльным "новой власти".

Его заместителем по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям вызвался стать бывший бердянский журналист. Он организовал обнародование так называемых местных "новостей" через пророссийский телеграм-канал "Бердянск ZaVtra". Их содержание сводится к критике действующей украинской власти и призывам помогать российским "освободителям".

"Этот пропагандист организовал "празднование" в Бердянске дня России, а также вещание на захваченном РФ местном радио ТРК "Азовская Волна", где продвигает прокремлевские нарративы. В частности, о создании и легитимности оккупационных "мэрий" Бердянска и городского "отдела полиции", - добавляют в СБУ.

В настоящее время СБУ закончила досудебное расследование по этим двум фигурантам и передала материалы в суд. Другим 6 коллаборантам - доложено о подозрениях в государственной измене в условиях войны и в коллаборационной деятельности.

Среди них: бывший поселковый председатель пгт Мирное Мелитопольского района, сохранивший свой пост, "слив" врагу информацию об участниках АТО/ООС, военнослужащих ВСУ и терробороны, проживающих на территории ОТГ.

Еще одна коллаборантка, пророссийски настроенная бухгалтер сельсовета, убедила оккупантов в своей лояльности и стала "заместителем главы военно-гражданской администрации Розовского района по финансовым вопросам". Злоумышленница занимается отладкой каналов вывоза украинского зерна в РФ.

Бывшая специалист Акимовского поселкового совета также передала врагу списки всех односельчан-участников АТО/ООС, бывших правоохранителей и местных патриотов. Вместо этого заняла должность "старости Шелюговского старостинского округа так называемой "Акимовской поселковой администрации Мелитопольского района".

Изменил присяге и бывший работник военкомата, став "атаманом" незаконного военизированного формирования "Мелитопольская казачья дружина по охране общественного порядка". В настоящее время злоумышленник занимается "сбором дани" с владельцев гостиниц и туристических баз курортных районов Мелитополя.

По данным СБУ, в Васильевском районе директор одного из предприятий добровольно передавал оккупантам запчасти к военной технике и предоставил в их распоряжение производственные мощности, где разместились личный состав и военная техника. Кроме того, он дал оккупантам адреса домов, откуда из-за войны войны выехали жители, и лично помог заселить туда военных.

Будет отвечать за сотрудничество с врагом и житель Энергодара, неоднократно отбывавший наказание за хулиганство, разбой, грабеж и изнасилование. Он передавал оккупантам информацию о бойцах терробороны, волонтерах, активистах, собирающих средства на нужды ВСУ, и владельцах огнестрельного оружия, которые могут представлять угрозу для оккупационных властей.

Мероприятия по разоблачению преступной деятельности осуществляли сотрудники Управления СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.