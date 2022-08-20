РУС
4 885 3

Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

Обломки сбитой ракеты "Калибр" упали в Покрове.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, известно, что обломки одной из крылатых ракет "Калибр", которые сегодня сбили над Днепропетровщиной, упали в Покров. В результате повреждены четыре частных жилых дома.

Читайте: Для сбития четырех вражеских "Калибров" на Днепропетровщине нами применено только 4 ракеты С300, - Залужный

"Накануне Дня государственного флага и Дня Независимости оккупанты передали нам вот такие "приветы". Поэтому еще раз призываю граждан - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Враг беспокоится, поэтому мы все должны быть максимально бдительными", - подчеркнул Лукашук.

Напомним, что 20 августа около 10 часов утра на Днепропетровщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатых ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

Также читайте: Оккупанты направили 4 ракеты "Калибр" на Днепропетровщину, ПВО все сбила, - Резниченко (обновлено)

Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук 01
Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук 02
Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук 03

армия РФ (20685) крылатые ракеты (904) ПВО (3140) Залужный Валерий (680) Воздушные силы (2702) Днепропетровская область (4499)
рашисты уже и не скажут, что мы сами себя обстреливаем, ибо калибров у нас нет, маски сброшены.
20.08.2022 14:39 Ответить
ти уважай, бо можемо під час пошуків щось порвати
20.08.2022 15:12 Ответить
 
 