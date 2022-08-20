Обломки сбитой над Днепропетровщиной вражеской ракеты повредили 4 дома в Покрове, - Лукашук. ФОТОрепортаж

Обломки сбитой ракеты "Калибр" упали в Покрове.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, известно, что обломки одной из крылатых ракет "Калибр", которые сегодня сбили над Днепропетровщиной, упали в Покров. В результате повреждены четыре частных жилых дома.

Для сбития четырех вражеских "Калибров" на Днепропетровщине нами применено только 4 ракеты С300, - Залужный

"Накануне Дня государственного флага и Дня Независимости оккупанты передали нам вот такие "приветы". Поэтому еще раз призываю граждан - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Враг беспокоится, поэтому мы все должны быть максимально бдительными", - подчеркнул Лукашук.

Напомним, что 20 августа около 10 часов утра на Днепропетровщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре крылатых ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили из акватории Черного моря.

