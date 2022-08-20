РУС
Мародерили в оккупированном селе на Харьковщине. Двум военным ВС РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Двоим военнослужащим вооруженных сил РФ, обокравшим гражданское население оккупированной деревни, заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Как передает Цензор, НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, в начале марта 2022 г. в с. Русские Тишки Харьковского района, в то время находившиеся под контролем оккупантов, старший стрелок и старший разведчик 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникли в один из частных домов. Оттуда они угнали драгоценные украшения и личные вещи. Среди "трофеев" оккупантов - ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук и коллекция старинных монет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украденное имущество не могло быть использовано в военных целях, то есть подозреваемые похитили вещи у гражданских исключительно в целях личной наживы, тем самым нарушили требования Женевской конвенции.

Смотрите: Не обустроили защитные объекты: мэру Константиновки и главе коммунального предприятия сообщено о подозрении. ФОТО

Мародерили в оккупированном селе на Харьковщине. Двум военным ВС РФ сообщено о подозрении 01

Досудебное расследование процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области.

