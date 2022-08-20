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Украинский воин, лейтенант, командир взвода, кандидат наук, доцент Львовского университета Гамкало погиб на Николаевщине. ФОТО

В Николаевской области погиб старший лейтенант, командир взвода Михаил Гамкало.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зенон Гамкало.

Он отметил: "18 августа 2022 г. в бою (с. Благодатное Николаевской обл.) вследствие тяжелых ранений, полученных во время вражеских артиллерийских и минометных обстрелов, погиб старший лейтенант, командир взвода Михаил Гамкало. До мобилизации работал на кафедре туризма географического факультета ЛНУ им. И.Франко, кандидат географических наук, доцент. Во Львове остались без мужа жена Ольга Карпинская, без отца сын Остап (15 г.) и дочь Маричка (8 лет)!"

"Он всегда самостоятельно выбирал свой путь в жизни,  как и идти воевать с проклятыми московитами. Ты - наша гордость. Вечная память", - подчеркнул он.

Украинский воин, лейтенант, командир взвода, кандидат наук, доцент Львовского университета Гамкало погиб на Николаевщине 01

Автор: 

Николаевская область (2152) смерть (9259)


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Топ комментарии
+50
Світла та вічна пам'ять……Спочивай з миром, Михайло…..
Родині та близьким співчуття.
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20.08.2022 22:29 Ответить
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.08.2022 22:24 Ответить
+29
Вічна Слава Герою!
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20.08.2022 22:30 Ответить
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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20.08.2022 22:24 Ответить
Світла та вічна пам'ять……Спочивай з миром, Михайло…..
Родині та близьким співчуття.
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20.08.2022 22:29 Ответить
Вічна Слава Герою!
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20.08.2022 22:30 Ответить
Ще одне полум'яне серце перестало битися…, ще одна доля обірвалася передчасно…, діти залишись сиротами…
**** війна….
Дякую тобі, Герою!Спочивай з миром…
Все буде Україна.
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20.08.2022 22:37 Ответить
Співчуття родині та близькім ГЕРОЯ. Слава Україні! Смерть рашистам!!!
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20.08.2022 22:38 Ответить

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20.08.2022 23:00 Ответить
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20.08.2022 23:06 Ответить
Вічна Слава Герою!
Боже, бережи Україну та її захисників,
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20.08.2022 23:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.08.2022 23:53 Ответить
Низький уклін Герою . Поклав своє життя за Україну. Повинен був жити. Багато гине ,Боже мій скільки гине людей . Світла вічнапам`ять всім
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21.08.2022 05:51 Ответить
"По культурному развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 миллионов жителей 150 миллионов неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные - это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь."

Из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года.

Понад сто років минуло - але слова французького амбасадора тільки стали ще актуальнішими. Цивілізація веде війну проти дикунства. І втрачає Людей, а не орків.

Вічна Слава Герою!
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21.08.2022 07:41 Ответить
Світла Пам'ять Герою України!
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21.08.2022 09:01 Ответить
 
 