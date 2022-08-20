Украинский воин, лейтенант, командир взвода, кандидат наук, доцент Львовского университета Гамкало погиб на Николаевщине. ФОТО
В Николаевской области погиб старший лейтенант, командир взвода Михаил Гамкало.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Зенон Гамкало.
Он отметил: "18 августа 2022 г. в бою (с. Благодатное Николаевской обл.) вследствие тяжелых ранений, полученных во время вражеских артиллерийских и минометных обстрелов, погиб старший лейтенант, командир взвода Михаил Гамкало. До мобилизации работал на кафедре туризма географического факультета ЛНУ им. И.Франко, кандидат географических наук, доцент. Во Львове остались без мужа жена Ольга Карпинская, без отца сын Остап (15 г.) и дочь Маричка (8 лет)!"
"Он всегда самостоятельно выбирал свой путь в жизни, как и идти воевать с проклятыми московитами. Ты - наша гордость. Вечная память", - подчеркнул он.
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Из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года.
Понад сто років минуло - але слова французького амбасадора тільки стали ще актуальнішими. Цивілізація веде війну проти дикунства. І втрачає Людей, а не орків.
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