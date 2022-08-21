Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа. КАРТА
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал актуальные карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму.
Карты опубликованы в телеграм-канале Юрия Бутусова, передаёт Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте и карта взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20.08.2022:
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+9 Вася Шевченко #371210
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+5 5 копійок
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+3 Валентина Саюн #523841
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Шо, де, як? Не бачу нічого в Криму.
Звідсілля питання: Чи то все звідтіль євакуювали?
...дуже цікаво... ...як сплатнику німецьких податків, наприклад...