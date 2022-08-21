Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа. КАРТА

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал актуальные карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму.

Карты опубликованы в телеграм-канале Юрия Бутусова, передаёт Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте и карта взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20.08.2022:

Смотрите также: Обещания наступления: когда и как Украина сможет разгромить российскую армию? | Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО















