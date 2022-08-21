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Новости Фото Война
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Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа. КАРТА

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал актуальные карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму.

Карты опубликованы в телеграм-канале Юрия Бутусова, передаёт Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте и карта взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20.08.2022:

Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 01

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Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 02
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 03
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 04
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 05
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 06
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 07
Карты ситуации на фронте и взрывов в оккупированном Крыму по состоянию на 20 августа 08

Автор: 

Бутусов Юрий (4390)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо, Javelin, що вірив в нас!

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21.08.2022 00:12 Ответить
+5
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20.08.2022 23:51 Ответить
+3
Проявилася Надія і Віра. Чекаємо на інший перелом. Перелом стратегії пройшов, тепер черга визволення. Боріться і перемагайте.
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21.08.2022 00:18 Ответить
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Соледар вже все?
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20.08.2022 23:43 Ответить
Де ви це побачили?
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20.08.2022 23:53 Ответить
Карти... ...вибухів в окупованому Криму
Шо, де, як? Не бачу нічого в Криму.
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20.08.2022 23:46 Ответить
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20.08.2022 23:51 Ответить
Это ******,у тебя гордости-0 ))))
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20.08.2022 23:52 Ответить
Маю думку -- щас скажу: Днєпр кацапи не чіпають, бо хочуть його промисловісь без пошкоджень захопити.
Звідсілля питання: Чи то все звідтіль євакуювали?
...дуже цікаво... ...як сплатнику німецьких податків, наприклад...
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20.08.2022 23:53 Ответить
Приедь и выскажи свою думку на месте🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:55 Ответить
Опять синее,сплатник німецьких податків?🤣🤣🤣
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20.08.2022 23:59 Ответить
Дякуємо, Javelin, що вірив в нас!

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21.08.2022 00:12 Ответить
Проявилася Надія і Віра. Чекаємо на інший перелом. Перелом стратегії пройшов, тепер черга визволення. Боріться і перемагайте.
показать весь комментарий
21.08.2022 00:18 Ответить
 
 