Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко. ФОТО

На протяжении всей ночи оккупанты обстреливали территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Нас обстреливали всю ночь... От вражеских атак пострадали два района – Никопольский и Криворожский. 5 раз! враг ударил по Никопольскому", - отмечает он.

По словам Резниченко, на Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование.

"В городе изуродована школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света - более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - добавляет глава региона.

Также сообщается, что Марганецкую громаду трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и "Градов". Люди не пострадали.

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В Марганце повреждена высоковольтная линия – обесточены более 2 200 жилищ. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушения 5 домов.

"В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений", - резюмирует Резниченко.