РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4282 посетителя онлайн
Новости Фото Война
3 087 12

Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко. ФОТО

На протяжении всей ночи оккупанты обстреливали территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Нас обстреливали всю ночь... От вражеских атак пострадали два района – Никопольский и Криворожский. 5 раз! враг ударил по Никопольскому", - отмечает он.

По словам Резниченко, на Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование.

"В городе изуродована школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света - более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - добавляет глава региона.

Также сообщается, что Марганецкую громаду трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и "Градов". Люди не пострадали.

Также читайте: Россия перемещает средства ПВО на территорию Беларуси, - Генштаб ВСУ

Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко 01
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко 02
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко 03
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко 04
Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко 05

В Марганце повреждена высоковольтная линия – обесточены более 2 200 жилищ. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушения 5 домов.

"В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений", - резюмирует Резниченко.

армия РФ (19885) обстрел (28205) Резниченко Валентин (475) Никополь (1093) Днепропетровская область (4150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
21.08.2022 09:02 Ответить
+3
где-то наступают, где-то по зубам получают...где-то тупо обстреливаю все чем есть куда достают... а где-то уже и вещички пакуют на выезд....
тяжело нашим освободителям и защитникам... легко только видосики по суфлеру читать...
показать весь комментарий
21.08.2022 12:18 Ответить
+2
Іди ***** ****! Ти хто така, щоб ділити українців на сорти??? Ти хто така щоб фільтрувати території України на правильних і неправильних??? Вата ти кончена - 'західна Україна '? Спалилась гнида! Таких як ти абортувати треба, бо з вас путлєри виростають!! В бан виродок!
показать весь комментарий
21.08.2022 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.08.2022 09:02 Ответить
тому я завжи казала - до тих пір, поки в Києві не буде вся влада (усі гілки) з західної України, без родитчів в козлорилії, бізнесу в данбазонії та інших регіонах східной частини України, без друзів та товаришів за парєбріком, без "малоросского" та "новоросского" виховання у стилі - "рАссЄянЄ нашЫ браття" , до тих пір, в нашій країні буде постійна зрада на користь "брацьКака народА"
показать весь комментарий
21.08.2022 09:18 Ответить
Іди ***** ****! Ти хто така, щоб ділити українців на сорти??? Ти хто така щоб фільтрувати території України на правильних і неправильних??? Вата ти кончена - 'західна Україна '? Спалилась гнида! Таких як ти абортувати треба, бо з вас путлєри виростають!! В бан виродок!
показать весь комментарий
21.08.2022 09:25 Ответить
Чуєте, західенка? Ви спочатку з контрабандою розбериться, яка там на західній цвіте махровим цвітом, і з тими, хто налагодив переправлення чоловіків через кордон. А потім будете вказувати Дніпру, центру машинобудівної галузі, Запоріжжю, центру металургічної галузі, Херсону, центру парників, Харкову, науковому та технологічному центру.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:01 Ответить
Дякуємо ок 'південь' за дуже ефективний захист!
показать весь комментарий
21.08.2022 09:26 Ответить
Сегодня был ******,а в ответ тишина...
показать весь комментарий
21.08.2022 10:52 Ответить
є така інформація (поки не підтверджена офіційно) що трохи приборкали тих, хто не дає спати маленькому Нікополю (як би так сказати....і залізякам дісталось і дебілам...) більше поки не знаю.. та маю надію що то правда!
показать весь комментарий
21.08.2022 12:16 Ответить
це ви про маєте на увазі інфу з цього ТГ? https://t.me/endar1382
показать весь комментарий
21.08.2022 19:43 Ответить
Никополь уже полупустой.Рашисты довели народ,что город потихоньку превращается в «призрак».
показать весь комментарий
21.08.2022 09:54 Ответить
З таким захистом наших міст від безкарних обстрілів кацапів, скоро вся країна буде "призраком". План тупіна по знищенню України, узгоджений з зеленими довбнями у Омані, йде за своїм сценарієм.
показать весь комментарий
21.08.2022 12:14 Ответить
Орки наступают реально,а мы только по ТВ и в ютубе.И скоро Крым освободим.
показать весь комментарий
21.08.2022 10:41 Ответить
где-то наступают, где-то по зубам получают...где-то тупо обстреливаю все чем есть куда достают... а где-то уже и вещички пакуют на выезд....
тяжело нашим освободителям и защитникам... легко только видосики по суфлеру читать...
показать весь комментарий
21.08.2022 12:18 Ответить
 
 