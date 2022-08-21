Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. В Никополе сильный пожар на предприятии, - Резниченко. ФОТО
На протяжении всей ночи оккупанты обстреливали территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Нас обстреливали всю ночь... От вражеских атак пострадали два района – Никопольский и Криворожский. 5 раз! враг ударил по Никопольскому", - отмечает он.
По словам Резниченко, на Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование.
"В городе изуродована школа, один дом разрушен, два десятка - повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света - более 3 000 никопольчан. Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", - добавляет глава региона.
Также сообщается, что Марганецкую громаду трижды накрыли огнем из ствольной артиллерии и "Градов". Люди не пострадали.
В Марганце повреждена высоковольтная линия – обесточены более 2 200 жилищ. Продолжаются восстановительные работы.
По Мировской громаде – 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушения 5 домов.
"В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений", - резюмирует Резниченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тяжело нашим освободителям и защитникам... легко только видосики по суфлеру читать...