Пятилетняя криворожанка вместе с братом собрали более 35 тысяч для ВСУ. ФОТО
Мария Макеева из Кривого Рога попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая волонтер. Вместе с братом Александром она собрала для помощи украинским военным 35 492 грн, исполняя украинские песни в центре Львова.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.
"Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего братика Александра (который, кстати, тоже является рекордсменом Украины в другой номинации) исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны. Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты", – написала Ветрова.
Она отметила, что сначала дети собирали средства на бронежилет. Но родители выяснили, что на передовой очень нужны тепловизоры. К собранному детьми добавил средства благотворительный фонд и удалось приобрести и передать на передовую тепловизор INFIRAY СL35 M.
"Самая молодая в Украине волонтер со своим братиком планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ. У детей мечта одна: чтобы как можно быстрее закончилась война", - пишет Ветрова.
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Без лапок це слово можно було використовувати,коли цей політик щось робе не на камеру.Коли робе на камеру,це однозначно піар.
Дай Вам Бог здоров'я, дітки, й неба чистого!
К слову, а чем занимаются дети нашего найвЯличайшего? В Италии скумбрию жрут? Из мамкиных запасов про 8 гр. за кило?