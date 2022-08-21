Пятилетняя криворожанка вместе с братом собрали более 35 тысяч для ВСУ. ФОТО

Мария Макеева из Кривого Рога попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая волонтер. Вместе с братом Александром она собрала для помощи украинским военным 35 492 грн, исполняя украинские песни в центре Львова.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.

"Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего братика Александра (который, кстати, тоже является рекордсменом Украины в другой номинации) исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны. Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты", – написала Ветрова.

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Она отметила, что сначала дети собирали средства на бронежилет. Но родители выяснили, что на передовой очень нужны тепловизоры. К собранному детьми добавил средства благотворительный фонд и удалось приобрести и передать на передовую тепловизор INFIRAY СL35 M.

"Самая молодая в Украине волонтер со своим братиком планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ. У детей мечта одна: чтобы как можно быстрее закончилась война", - пишет Ветрова.

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