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Пятилетняя криворожанка вместе с братом собрали более 35 тысяч для ВСУ. ФОТО

Мария Макеева из Кривого Рога попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая волонтер. Вместе с братом Александром она собрала для помощи украинским военным 35 492 грн, исполняя украинские песни в центре Львова.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.

"Девочка под музыкальное сопровождение своего старшего братика Александра (который, кстати, тоже является рекордсменом Украины в другой номинации) исполняла украинские песни в центре Львова, куда они с мамой временно переехали во время войны. Выступление маленькой рекордсменки длилось 9 часов 54 минуты", – написала Ветрова.

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Пятилетняя криворожанка вместе с братом собрали более 35 тысяч для ВСУ 01

Она отметила, что сначала дети собирали средства на бронежилет. Но родители выяснили, что на передовой очень нужны тепловизоры. К собранному детьми добавил средства благотворительный фонд и удалось приобрести и передать на передовую тепловизор INFIRAY СL35 M.

"Самая молодая в Украине волонтер со своим братиком планируют еще выступить и собрать средства на нужды ВСУ. У детей мечта одна: чтобы как можно быстрее закончилась война", - пишет Ветрова.

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дети (6606) Кривой Рог (1409) Львов (4602) рекорд (246) волонтеры (2646) Книга рекордов Гиннесса (22)


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Топ комментарии
+21
А клоун хоч один бронежилет купив для військових?
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21.08.2022 10:56 Ответить
+17
За 6 місяців жодної новини скільки грошей зібрали судді, прокурори, мусора, податківці і т.д.! Жодної, тому що ці гниди не зібрали ні копійки. Вони вміють тільки грабувати населення, бюджет і будувати схематози!
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21.08.2022 11:05 Ответить
+16
Клоун со своей Скумбрией клоунесой исправно платят коммуналку за квартирку в Ливадии
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21.08.2022 10:59 Ответить
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А клоун хоч один бронежилет купив для військових?
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21.08.2022 10:56 Ответить
Клоун со своей Скумбрией клоунесой исправно платят коммуналку за квартирку в Ливадии
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21.08.2022 10:59 Ответить
Доведете?
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21.08.2022 11:15 Ответить
В 2010 году "бабаюлин Козак" это было лучше чем *************,были ещё долбоебы которые не могли определиться. Так ты к какой категории себя относишь?
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21.08.2022 21:07 Ответить
Я извиняюсь, но имею спросить, - а кому можно критиковать?
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21.08.2022 11:48 Ответить
Зі свічкою стояв?
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21.08.2022 11:48 Ответить
Так что же вы молчите набрав полный рот Зелёного говна?
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21.08.2022 13:35 Ответить
як казала Безугла, відповідаючи недавно волонтерам на подібне запитання. Вони є правляча сила і тому, голосуючи у Верховній раді за виділення коштів на ЗСУ, саме слуги народу найбільше допомагають армії.
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21.08.2022 11:15 Ответить
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21.08.2022 11:46 Ответить
Ангелочки! Дай вам Бог жити в сильній, заможній та незалежній Україні.
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21.08.2022 11:04 Ответить
За 6 місяців жодної новини скільки грошей зібрали судді, прокурори, мусора, податківці і т.д.! Жодної, тому що ці гниди не зібрали ні копійки. Вони вміють тільки грабувати населення, бюджет і будувати схематози!
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21.08.2022 11:05 Ответить
Я,коли бачу подібні теми,що діти щось там зібрали для армії,зразу згадую,як куплені суди списують мільярди гривен с Бабломойского.
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21.08.2022 20:06 Ответить
Клоуну самому на життя не вистачає. 7 млрд. щомісяця втрачає. Стало велике крадівництво.
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21.08.2022 11:07 Ответить
Хотілось би почути про допомогу Арміі конкретно від доларових мільйонерів Зеленських, бо чомусь "піариться" лише Порошенко...
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21.08.2022 11:15 Ответить
А чому слово піариться ви написали в лапках?
Без лапок це слово можно було використовувати,коли цей політик щось робе не на камеру.Коли робе на камеру,це однозначно піар.
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21.08.2022 20:10 Ответить
Справжні УКРАІНЦІ! Щіри маленькі патріоти і такіх богато СЛАВА УКРАІНІ!
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21.08.2022 11:19 Ответить
Світлі душі...))
Дай Вам Бог здоров'я, дітки, й неба чистого!
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21.08.2022 11:32 Ответить
Эти дети - будущее нашей страны!

К слову, а чем занимаются дети нашего найвЯличайшего? В Италии скумбрию жрут? Из мамкиных запасов про 8 гр. за кило?
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21.08.2022 11:45 Ответить
Главное чтобы Притуле эти деньги не отдали!
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21.08.2022 11:59 Ответить
Меньше трать на бухло и посещай трезвым форум
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21.08.2022 14:04 Ответить
Обидно стало за вороватого клоуна из Тернополя?
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21.08.2022 14:07 Ответить
Держи Макс тарцуху возле уха
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21.08.2022 14:32 Ответить
Или ты с ним из одной шайки жуликов? Тарцуху маме своей будешь давать подержать
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21.08.2022 14:35 Ответить
О Макс-надбутылочник объявился, значит будет весело ,будем слушать афоризмы великого проповедника
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21.08.2022 14:28 Ответить
...банда притуленых подтягивается ты тоже ***** отъел на детских деньгах?
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21.08.2022 14:37 Ответить
У нас у всех лицо, а у тебя е-бало ,тебя бот плохо зачали и неудачно родили ,а потом ты превратился в идиота алкаша, короче не слазь с бутылки бо помрёшь как дядя Яша
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21.08.2022 20:20 Ответить
Суркіси в Монако таку суму дають при вході в казино
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21.08.2022 14:02 Ответить
Такі діти виховуються справжніми батьками і українцями! Такі батьки не тікають з країни цілими родинами, бо розуміють що це і є мета рашистів( звільнити Україну від українців), а переміщаються всередині в безпечні місця і не сидять на дупі жаліючи себе, а активно включені в процес нашої перемоги! Круто, молодці!
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21.08.2022 15:41 Ответить
 
 