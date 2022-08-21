Из-за вражеских обстрелов в Бахмуте горело предприятие, 1 человек пострадал, - ГСЧС. ФОТО

Вчера, 20 августа, после 22 часов поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий города, произошедшего в результате обстрела города Бахмут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На месте вызова спасатели установили, что горит кровля складского здания на территории предприятия. В 02:20 пожар кровли складского здания ликвидирован на площади 200 кв.

"В результате обстрела пострадал один человек, которого спасатели транспортировали в лечебное учреждение города Бахмут", - говорится в сообщении.

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