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Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя "Град", артиллерию и минометы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупационные войска совершили 12 обстрелов Донетчины, убили и ранили гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, россияне ударили по 8 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, селах Времевка, Георгиевка, Карловка, Новопокровское, Парасковеевка.

"Враг применил РСЗО "Град" артиллерию, минометы. Уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов - 6 жилых домов, цеха коксохимического завода, склад, линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя Град, артиллерию и минометы, - Нацполиция 01

Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя Град, артиллерию и минометы, - Нацполиция 02
Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя Град, артиллерию и минометы, - Нацполиция 03
Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя Град, артиллерию и минометы, - Нацполиция 04
Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя Град, артиллерию и минометы, - Нацполиция 05

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обстрел (28205) Нацполиция (16603) Донецкая область (10119)


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