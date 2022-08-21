Враг обстрелял 8 населенных пунктов Донетчины, применяя "Град", артиллерию и минометы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
За сутки оккупационные войска совершили 12 обстрелов Донетчины, убили и ранили гражданских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, россияне ударили по 8 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, селах Времевка, Георгиевка, Карловка, Новопокровское, Парасковеевка.
"Враг применил РСЗО "Град" артиллерию, минометы. Уничтожены и повреждены 12 гражданских объектов - 6 жилых домов, цеха коксохимического завода, склад, линии электропередач", - говорится в сообщении.
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