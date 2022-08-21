Армия РФ обстреляла шесть громад в трех приграничных областях Украины, - ГПСУ. ФОТО

Оккупанты обстреливали украинское приграничье из минометов и артиллерии.

Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 20 августа враг применил реактивную и ствольную артиллерию, минометы, крупнокалиберное стрелковое оружие по населенным пунктам Украины. Под вражеским огнем оказались Буринская, Хотинская, Белопольская громады Сумщины, Новгород-Северская, Семеновская громады Черниговщины и Золочевская громада Харьковщины.

По территории Золочевской громады оккупанты со стороны российского населенного пункта Безымено ударили из РСЗО "Град". Начислено 40 прилетов. Во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта Теткино обстрелял территорию Буринской громады из ствольной артиллерии, насчитано 5 взрывов.

Оккупанты ударили из минометов по территории Белопольской громады, раздалось 15 взрывов. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Заря. По территории Хотинской громады со стороны российского населенного пункта Гордеевка раздавались выстрелы из крупнокалиберного оружия. Три мины 120 мм калибра, выпущенные россиянами из района населенного пункта Ломаковка, разорвались на территории Семеновской громады. Новгород-Северскую громаду, со стороны русской деревни Случовск, враг обстрелял из ствольной артиллерии – 4 прилета. Пострадавших нет.



