Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий. ФОТОрепортаж
Ночью 21 августа в Кропивницкий прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Кировоградской области.
Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям помогали эвакуированным выгрузить и перенести вещи, домашних животных, устроиться в палатке для отдыха. Для транспортировки маломобильных граждан использовались автомобили скорой помощи. Сразу после выхода из поезда людям предлагалась психологическая помощь.
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+11 tom peter
показать весь комментарий21.08.2022 12:41 Ответить Ссылка
+11 Rabul Godo
показать весь комментарий21.08.2022 12:57 Ответить Ссылка
+10 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий21.08.2022 12:48 Ответить Ссылка
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Вести себя не умеют, работать не хотят.
А загорелые какие! Где они загорали, пока в поезд их не усадили?
И самый главный вопрос. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ НАМ?
Он считает, что все они бедные-несчастные))
Самое странное то, что на пострадавших они совсем не похожи, а, скорее, на хозяев квартир, домов, сёл и городов, которые оказывают негативное влияние на окружающих!
А самое паршивое то, что среди переселенцев имеются и полицейские! Вот это уже трЭш! И ведут они себя соответственно. К ним уже их коллег фиг вызовешь! И что делать? Ты им замечание, а они в ответ еще сильнее гадят!
До Вас теж привезли зо три сотні подібних? Ніт? Ну то закажіть собі! Будете кормити та доглядати ресур))) Вони з'їдять все до крихти, перевернуть усе ввех дригом, та скажуть, що вони не винні! А Ви їх будете мовчки кормити! За свої кровні! Весело, так? Але ж Вам ніхто не дасть гуманітарки, як й мені, а вони будуть на всьому готовому, вчитись, лікуватись, та ЇСТИ за Ваш рахунок!
1. Ресурс який зараз мобілізовує росія на захоплених територіях щоб вбивати українців.
2. Вся Україна зараз живе за чужий рахунок, і в Європу багато звалило теж часто не надто культурних українців. За даними ООН 18 млн до зими потребуватимуть допомоги.
3. З Ваших слів то Донбас вже наче і не Україна виходить?
Я так розумію, що до Вас таких не везуть, а тому Вам дуже хочеться звинуватити чомусь мене.
Нехай везуть поближче до себе, в Київ! Там теж тепленько!
До того ж усі вони живуть БЕЗКОШТОВНО, так Верещук приказала! Дуже добре, так?