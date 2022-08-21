Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий. ФОТОрепортаж

Ночью 21 августа в Кропивницкий прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Кировоградской области.

Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям помогали эвакуированным выгрузить и перенести вещи, домашних животных, устроиться в палатке для отдыха. Для транспортировки маломобильных граждан использовались автомобили скорой помощи. Сразу после выхода из поезда людям предлагалась психологическая помощь.

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