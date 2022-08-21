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Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий. ФОТОрепортаж

Ночью 21 августа в Кропивницкий прибыл еще один поезд с вынужденными переселенцами из Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС в Кировоградской области.

Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям помогали эвакуированным выгрузить и перенести вещи, домашних животных, устроиться в палатке для отдыха. Для транспортировки маломобильных граждан использовались автомобили скорой помощи. Сразу после выхода из поезда людям предлагалась психологическая помощь.

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Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 01

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 02

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 03

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 04


Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 05

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 06

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 07

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 08

Очередной поезд с переселенцами из Донецкой области прибыл в Кропивницкий 09

Кропивницький (547) эвакуация (2117) Донецкая область (10119)


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Топ комментарии
+11
Суперечливі почуття.... Може іспит з психологами їм проходити на предмет любові до України? Якщо результат негативний, то тоді потяг іде далі до кородну з рашкою...
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21.08.2022 12:41 Ответить
+11
Вчора поліцію викликав на подібних, орендують кагалом квартиру на пару поверхів різниці, кожен день водочка, лєпс їпучий на всю іванівську, прикид ніби з 95 року, шаряться по гуманітаркам, працювати не хочуть. Родичі приїхали також, в пансіонат заселили і там правило що вони мусять допомагати з доглядом території. Виють і кричать шо дома ані нікагда нє уніжалісь так шоб гребтт та підмітати. До себе вже куй пущу. Там реально якась прірва ментальна
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21.08.2022 12:57 Ответить
+10
ті бабушкі явно за жидя і срускій мір голосували
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21.08.2022 12:48 Ответить
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Суперечливі почуття.... Може іспит з психологами їм проходити на предмет любові до України? Якщо результат негативний, то тоді потяг іде далі до кородну з рашкою...
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21.08.2022 12:41 Ответить
Их уже столько навезли, что ужас! Устроили перевалочный пункт из области.
Вести себя не умеют, работать не хотят.

А загорелые какие! Где они загорали, пока в поезд их не усадили?

И самый главный вопрос. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ НАМ?
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21.08.2022 12:47 Ответить
в пятницу был в Кр апиве , рад шо благополучно выбрался , движуха в центре не пробиться по всем полосам , да все такая крутизна и джипяры , все стоянки на улицах и подворотни забиты беженскими лайбами ....
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21.08.2022 13:31 Ответить
Скажите об этом
Он считает, что все они бедные-несчастные))
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21.08.2022 13:43 Ответить
Ти кончений ніщеброд! Для таких як ти справжній шок що люди по всій Україні виявляється живуть добре! А по твоїй 'логіці' вочевидь від війни мають право втікати лише такі бідняки як ти????
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21.08.2022 14:30 Ответить
Ты радуйся,что кацапня до твоей области не добежала,и ты не оказалась в " беженцах",тогда бы песня твоя иная была бы
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21.08.2022 14:18 Ответить
ХАВЛО ***** ЗАКРОЙ !!! ДО ТВОЕЙ ДОБЕЖАЛА ?? ТАК КАКОГО *** НЕ В ОКОПЕ ?? .. а заменя не переживай ., на первый случай и оружие было приготовлено и коктейли ... а беженцев твоих вижу каждый день на набережной с шашлыками и всем остальным , проц 80 из них уже готовы ехать назад получать паспорта от пукина !!
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21.08.2022 18:58 Ответить
Ще одна **** вилізла першосортна! Ану пиши українською тварюка! Щоб в твою квартиру ракета прилетіла і ти теж опинилася в 'перевалочном пункте '! Вести себе не вмієш лише ти! Працювати не хочуть? А ти що їм роботу пропонувала?? 'Нам' потрібні всі українці, а от ти гнида 'нам' якраз якраз і не потрібна! Ідеш в бан!
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21.08.2022 14:26 Ответить
Перестаньте, це люди,які платили налоги Україні і мають право на захист. Вони українці, а ті хто мав дурість залишитись там,м'ясо для піхоти. Одне дивно- чому не на Київ.
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21.08.2022 12:47 Ответить
Не похожи они на тех,кто платил налоги.
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21.08.2022 13:09 Ответить
А ти похожа???
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21.08.2022 14:32 Ответить
В 14 році до нас привезли таких. Німці спорудили для них розбірне містечко. Будиночки на 2-3 сім"ї з усією начинкою. На вулицях почали вештатись п"яні, чого до цього не було. В навколишніх будинках почались квартирні крадіжки, з жінок почали зривати золоті ланцюжки. Кожного дня п"янки-гулянки, драки. Виясняли хто під ким ходить, як заведено це на Домбасі. Менти не встигали приїжджати на виклики.
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21.08.2022 13:17 Ответить
кто там платил, если кассовых аппаратов нет
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21.08.2022 13:37 Ответить
вот из за таких козлов как ты мы и имеем в стране то, что сейчас происходит
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21.08.2022 13:10 Ответить
А давай ти покажеш першим приклад в іспиті на любов до України!
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21.08.2022 14:27 Ответить
ті бабушкі явно за жидя і срускій мір голосували
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21.08.2022 12:48 Ответить
А за кого твоя бабушка голосувала?
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21.08.2022 14:35 Ответить
О, у кацапів буде тепер більше детальноі інформаціі про наших війскових!! 😡😡
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21.08.2022 12:55 Ответить
Ну хіба від тебе!
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21.08.2022 14:37 Ответить
А чоловік загорілий, що бухає зі склянки? Чому не мобілізован? Чи перевірили його, не ухилянт? На передову - дім захищати!
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21.08.2022 12:56 Ответить
Вчора поліцію викликав на подібних, орендують кагалом квартиру на пару поверхів різниці, кожен день водочка, лєпс їпучий на всю іванівську, прикид ніби з 95 року, шаряться по гуманітаркам, працювати не хочуть. Родичі приїхали також, в пансіонат заселили і там правило що вони мусять допомагати з доглядом території. Виють і кричать шо дома ані нікагда нє уніжалісь так шоб гребтт та підмітати. До себе вже куй пущу. Там реально якась прірва ментальна
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21.08.2022 12:57 Ответить
А что полиция? Повлияла на них? Почему спрашиваю, потому что, похоже, что и мне придётся вызывать.
Самое странное то, что на пострадавших они совсем не похожи, а, скорее, на хозяев квартир, домов, сёл и городов, которые оказывают негативное влияние на окружающих!

А самое паршивое то, что среди переселенцев имеются и полицейские! Вот это уже трЭш! И ведут они себя соответственно. К ним уже их коллег фиг вызовешь! И что делать? Ты им замечание, а они в ответ еще сильнее гадят!
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21.08.2022 13:03 Ответить
Так, приїхали, встановили квартиру, я впустив в парадне, сам не світився. Сказав що грає російська галімать'я гучно під час війни, що неможливо це терпіти. Вони пішли поговорили з ними і вони заткнулись. Але прикол у тому, що це я взагалі через декілька поверхів зробив, а сусіди що поруч з ними тупо терпіли весь час)
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21.08.2022 13:08 Ответить
В нас трьома поверхами вище живуть переселенці. На всіх трьох поверхах, капець! Крики, драки, на російській мові кричать одне на одного. Сил вже немає. Вони ввечері виходять у двір, там в нас вкопані столи з лавочками, відпочивають дуже голосно, не зважаючи на комендантську годину. В сусідньому домі живе сім'я з чотирма дітьми, батьки виглядають як наркомани, худі, несчасні, поведінка дурнуватих людей, одразу видно, що з бамбаса) Дуже багато їх в нас. Особливо побільшало дітей, а про їхню поведінку я не буду взагалі нічого казати, дикі люди та й усе.
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21.08.2022 13:15 Ответить
У мене за стіною живуть біженці з Донецької області. Перші місяці кожного дня їх десятирічна дитина кричала матами по 10 годин на день, мамка з татом бухають, а щоб їх дитина не заважала їм навертати чекушку, купили їй приставку. З ними розмовляли нормально поважно три рази, у відповідь " а чо ми можем сделать ", "я ему гаваріла", "чота не нравітся адень беруши", коли ми поскаржились господарці квартири, вони замовкли, але все одно час від часу кричать. З більшою частину мешканців донбасу, потрібно розмовляти мовою сили, вони нормальної мови не розуміють. Більша частина з них це дикі люди, точніше сказати вони мають росіяно - гопнічний склад розуму.
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21.08.2022 15:53 Ответить
Кармільци приїхали, будуть топити за руZZкій мір тепер там
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21.08.2022 12:59 Ответить
Ох-ть коментарі. Люди це ресурс, який потрібен і нам і росії. Це по перше. А по друге на їх місці міг би бути і кожен інший.
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21.08.2022 13:01 Ответить
Так вони вести себе не вміють, до чого тут на їх місці, привезли в гості - сиди і вивчай місцеві традиції та особливості комунікації, ведіть себе цивілізовано а не як на курорті ол інклюзів..
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21.08.2022 13:04 Ответить
Пробачте, який ресурс? Бабушка-калека та купа дітей?
До Вас теж привезли зо три сотні подібних? Ніт? Ну то закажіть собі! Будете кормити та доглядати ресур))) Вони з'їдять все до крихти, перевернуть усе ввех дригом, та скажуть, що вони не винні! А Ви їх будете мовчки кормити! За свої кровні! Весело, так? Але ж Вам ніхто не дасть гуманітарки, як й мені, а вони будуть на всьому готовому, вчитись, лікуватись, та ЇСТИ за Ваш рахунок!
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21.08.2022 13:06 Ответить
Дуже сумніваюся що Ви когось з них годуєте за свій рахунок.
1. Ресурс який зараз мобілізовує росія на захоплених територіях щоб вбивати українців.
2. Вся Україна зараз живе за чужий рахунок, і в Європу багато звалило теж часто не надто культурних українців. За даними ООН 18 млн до зими потребуватимуть допомоги.
3. З Ваших слів то Донбас вже наче і не Україна виходить?
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21.08.2022 13:22 Ответить
"Вся" прямо? Тоды я один мабуть ФОП сплачую податки на прибуток та в ПенсФонд
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21.08.2022 13:26 Ответить
Смішно. Вся ця гуманітарка 100% за донорські кошти. Якби не вливання десятків млрд $ заходу, то ніякої економіки вже б в України не було.
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21.08.2022 13:32 Ответить
Звичайно. Але ті хто продовжують працювати та сплачувати податки це частина тих вливань.
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21.08.2022 13:39 Ответить
Одне діло читати коментарі, а зовсім інше - жити поруч з такими!
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21.08.2022 13:54 Ответить
Шановна, тут набігла купа рашистів, лише їм вигідно ділити українців за сортами і територіями! Боти спеціально обсирають Донбас і людей звідти, щоб Україна за них не боролася, а просто віддала як непотріб! Моя область радо вітає всіх переселенців! Такі самі люди як і місцеві! Хтось порядний, хтось ні, хтось розумний, хтось ні, хтось бідний, хтось багатий, хтось вихований, а хтось ні! А ботів відразу в бан матом!
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21.08.2022 14:50 Ответить
Я не бот. Мені особисто більша частина жителів донбаса не подобається, вони сепари. Особливо цікаово споглядати серед біженців двометрових 120 кг, кабанів, які тікають від війни.
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21.08.2022 16:04 Ответить
Таке враження, що Ви не чули ніколи про їхні референдуми, не бачили відосиків про то, як вони купою мужиків біли одного лиш е за те, що він сказав, що він украхнець, Ви не чули як вони говорять про нас, про тих, хто їм дав прихисток, Ви не чули, як вони поводяться, я к вони жеруть та викидають торбами те, що їм давали з собою ДОДОМУ, щоби вони з голоду не померли! Як вони казали, що вони нас ненавидять все одно, дивлячись в очі! Вони приїздять та купляють квартири в центрі міста, там розгортають або кафе, або якісь маркетингові посіделки, аби не працювати! Вони на геликах та Майбахах їздять за гуматінаркою, коли місцевим ничого просто так не дають, лише тим, хто зовсім вже з голоду вмирає. Ви ніколи не стояли в черзі до доктора в поліклініці, коли перед тобою пре без черги сімейство, та ще й безкоштовно їх лікуватимуть, а як же ш)))
Я так розумію, що до Вас таких не везуть, а тому Вам дуже хочеться звинуватити чомусь мене.
Нехай везуть поближче до себе, в Київ! Там теж тепленько!
До того ж усі вони живуть БЕЗКОШТОВНО, так Верещук приказала! Дуже добре, так?
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21.08.2022 13:32 Ответить
Брешеш тварь!
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21.08.2022 14:51 Ответить
территория только
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21.08.2022 13:41 Ответить
У нас теж "наводнєніє", гуманітарку їм дають безкоштовно, одяг вони беруть, але потім його знаходять на березі річки, бо вони такий не носять, молоді мужики стоять за продуктами безкоштовними, поводять себе зверхньо, наче вони господарі життя, курликають рашинською, аж вуха ріже, Виникає багато питань - чому втікають молоді мужики з окупованих територій, а наші хлопці там гинуть в тому пеклі, чому владі переселяти тільки жінок, дітей та пенсіонерів, а не всіх підряд.
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21.08.2022 13:04 Ответить
Кажеш вуха ріже? А тобі очі не ріже від твого ніка курва кацапська? В бан ще одну!
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21.08.2022 14:53 Ответить
Це вони волали нам ніколи майданити, ми работаєм.
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21.08.2022 13:06 Ответить
В нашому місті вони звинуватили нас, що то винен Майдан, якби ми туди не вийшли, то б вони і далі жили б "распрєкрасно".
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21.08.2022 13:12 Ответить
Колись на Донбасі жили майже 6 млн...на сьогодні мабуть нема й мільйона...
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21.08.2022 13:16 Ответить
Хто загинув за маладую ріспубліку, хто втік за паребрік. Решта розбіглись в різні боки як таргани.
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21.08.2022 13:22 Ответить
Ага, повно сусідів, які ще після 14-го звідти втекли, вчать українську потрошку
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21.08.2022 13:25 Ответить
они их из ордила везут тоже?
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21.08.2022 13:39 Ответить
потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.
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21.08.2022 13:44 Ответить
Ничего не имею против переселенцев с Донбасса женщин,детей, стариков но когда видишь в толпе у студенческой столовой техуниверситета за бесплатной раздачей пищи здоровых лбов мужского пола,думаешь,что они в городе Кропивницком делают, почему не защищали в ВСУ,ТРО,свою родную,землю..?СбУ не мешало бы "прошерстить"таковых на предмет наличия в их среде вражеской агентуры..
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21.08.2022 13:57 Ответить
Ой шта?? Україна унітарна, тобто рідна земля це не твій район чи область, а вся Україна без виключення. А тепер питання до тебе і твоїх місцевих лбов мужского пола: що ви робите в місті? Чому не на фронті??? Не завадило б вас прошерстіть на предмет рашизму, бо писати українською тобі вочевидь тошно?
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21.08.2022 14:59 Ответить
Шановні переселенці з Донецької області! Раді вітати вас в Кропивницькому!
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21.08.2022 15:01 Ответить
 
 