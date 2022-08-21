РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4425 посетителей онлайн
Новости Фото
9 313 22

Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

технікарф

Подразделения оперативного командования "Південь" ВСУ привезли для экспонирования на территории Мемориала героической обороны Одессы сожженную в боях за независимость Украины российскую военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке глава одесской ОО "Зелений лист" Владислав Балинский, проиллюстрировав сообщение фрагментом видеозаписи.

"На 411 батарее появились новые экспонаты: московитская техника все-таки дошла до Одессы. Как и обещали марков, царев и другие... правда, самое современное российское оружие "аналоговнет" после приветливой встречи с ВСУ, выглядит не очень", – отметил Балинский.

Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская танковая колонна расположена в центре Львова. ВИДЕО


Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 02
Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трофейную российскую технику выставили на Хрещатике. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 04
Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 05
Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 06
Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 07
Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу 08

армия РФ (19885) выставка (450) Одесса (7953) техника (1759)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Стільки всього цікавого було навалено: оси, тунгуски, гвоздіки, різні сау, панцири, гелікоптери, урагани!
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
показать весь комментарий
21.08.2022 16:31 Ответить
+8
К дому профсоюзов надо было привезти , пусть вата смотрит , кого они звали в Одессу
показать весь комментарий
21.08.2022 16:46 Ответить
+7
Маловероятно.
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красіво.
Коли така виставка вже буде у Харкові.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:25 Ответить
Представлена добра расеянська техніка вирвана з контексту, а в Харкові все це ще можна подивитьсь так би мовити в натуральному середовищі.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:48 Ответить
"Одесса канешно нє первий город но і нє второй.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:59 Ответить
Там вживую все имеется, бо откуда бы привезли в Одессу.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:22 Ответить
Стільки всього цікавого було навалено: оси, тунгуски, гвоздіки, різні сау, панцири, гелікоптери, урагани!
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
показать весь комментарий
21.08.2022 16:31 Ответить
Бояться травмувати місцеву вату на чолі з Труханом)))
показать весь комментарий
03.09.2022 10:25 Ответить
Тобто замість реальних перемог в теперішньому зелень вирішила порозповідати про минулі перемоги? Дєрьмак-здохни.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:32 Ответить
Зараз Одеська вата набіжить ,нє забудім

нє прастім
показать весь комментарий
21.08.2022 16:37 Ответить
Маловероятно.
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:46 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2022 16:50 Ответить
От дома профсоюзов с куликова поля... Когда уже уберут это лаптеногое погоняло, тем более, шо никакого куликова поля не было... Там крымско-ханский "премьерминистр" взбунтовался против хана, а кацапы выступили на стороне хана.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:25 Ответить
Т-34 ще русня не притягнула... Бажа.чих немає за дідов...
показать весь комментарий
21.08.2022 16:44 Ответить
К дому профсоюзов надо было привезти , пусть вата смотрит , кого они звали в Одессу
показать весь комментарий
21.08.2022 16:46 Ответить
Адєські калабаранти ридають...
показать весь комментарий
21.08.2022 16:49 Ответить
То, что на фото - это Made in Ukraine! 🔰
показать весь комментарий
21.08.2022 16:55 Ответить
Вибачте, але не могли би Ви мене просвітити, в якому місті України виробляють КАМАЗи?
показать весь комментарий
21.08.2022 17:13 Ответить
я так розумію , що він мав наувазі шо тую усю кацапенську техніку зробили брухтом в Україні
показать весь комментарий
21.08.2022 17:24 Ответить
классный металлолом умеют изготовлять украинцы из расейских АНАЛоГОВНетов !
показать весь комментарий
21.08.2022 18:05 Ответить
От тільки в інших містах України ці інсталяції ставлять на центральних вулицях, а в нас фактично на краю міста.
показать весь комментарий
21.08.2022 17:14 Ответить
Знацця москалі збрехали, що "браня крєпка і танкі наши бистри..." "Джевеліни" таки бистрєє !!!
показать весь комментарий
21.08.2022 19:07 Ответить
Дерьмак незнає як солярка спалити .Дай її військовим в Миколаїв щоб танки заправили скільки це може тривати
показать весь комментарий
21.08.2022 20:33 Ответить
И какой зеля после этого хохол ? То что пригодно отремонтировать .то шо не ремонтириется на металл.деньги и техника должны работать на благо армии
показать весь комментарий
21.08.2022 20:49 Ответить
 
 