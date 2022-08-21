Российскую военную технику, сожженную в боях на юге Украины, привезли в Одессу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Подразделения оперативного командования "Південь" ВСУ привезли для экспонирования на территории Мемориала героической обороны Одессы сожженную в боях за независимость Украины российскую военную технику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке глава одесской ОО "Зелений лист" Владислав Балинский, проиллюстрировав сообщение фрагментом видеозаписи.
"На 411 батарее появились новые экспонаты: московитская техника все-таки дошла до Одессы. Как и обещали марков, царев и другие... правда, самое современное российское оружие "аналоговнет" после приветливой встречи с ВСУ, выглядит не очень", – отметил Балинский.
Топ комментарии
+8 mrSmith
показать весь комментарий21.08.2022 16:31 Ответить Ссылка
+8 Павел Иващенко
показать весь комментарий21.08.2022 16:46 Ответить Ссылка
+7 Hanry Cikorsky
показать весь комментарий21.08.2022 16:46 Ответить Ссылка
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Коли така виставка вже буде у Харкові.
І стан деяких трофеїв непоганий був, а ви камаз з мтлб приперли…
нє прастім
Эти ****** еще до войны сдрыснули с Одессы.
Кивалов и остальная *********, любят Одессу с Катара.