Оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской громаде, пострадали 6 человек, - Лукашук. ФОТО

В Днепропетровской области зафиксированы "прилеты" из артиллерии оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупационные войска продолжают обстреливать из "Ураганов" территорию области. Зафиксированы "прилеты" по Зеленодольской территориальной громаде в Криворожском районе.

Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок. Также есть повреждения жилых домов и здания детсада. В настоящее время дополнительная информация уточняется.

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Ранее сообщалось, что уничтожены несколько единиц вражеской техники, из которой обстреливались города на Днепропетровщине.



