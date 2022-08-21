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Оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольской громаде, пострадали 6 человек, - Лукашук. ФОТО

дніпропетровщина

В Днепропетровской области зафиксированы "прилеты" из артиллерии оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупационные войска продолжают обстреливать из "Ураганов" территорию области. Зафиксированы "прилеты" по Зеленодольской территориальной громаде в Криворожском районе.

Предварительно, в результате обстрела пострадали шесть человек, из них – один ребенок. Также есть повреждения жилых домов и здания детсада. В настоящее время дополнительная информация уточняется.

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Ранее сообщалось, что уничтожены несколько единиц вражеской техники, из которой обстреливались города на Днепропетровщине.

Оккупанты ударили из Ураганов по Зеленодольской громаде, пострадали 6 человек, - Лукашук 01
Оккупанты ударили из Ураганов по Зеленодольской громаде, пострадали 6 человек, - Лукашук 02

армия РФ (19885) обстрел (28205) Днепропетровская область (4150)


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Когда уже мы будем бить по их громадам. Это война, она в одну калитку не бывает. Они прямо говорят: Надо бить по мирняку,чтобы заставить Украину капитулировать. Почему мы должны соблюдать правила войны, когда воюешь с дикарями.
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21.08.2022 18:03 Ответить
Я в том спортзале на первом фото в школе долго занимался((((
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21.08.2022 18:06 Ответить
Лупити по житловим кварталам бєлгорода курська ростова!!! Залужний ти тєрпіло кончене!!!!
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21.08.2022 18:18 Ответить
Где ***** контранступление!!!
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21.08.2022 19:58 Ответить
а де ж супутник Притули
який бачить крізь стіни і який може зафіксовати
даже як песик сходив до вітру
ну пока щось не получається на жаль
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21.08.2022 20:36 Ответить
 
 