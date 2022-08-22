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Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровщины Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

"Ночь с обстрелами и пострадавшими... Российская армия нанесла удары по трем районам - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы. В городе 2 дома разрушены, почти 50 – изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже укротили. Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек без света. Электричества уже работают.

В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Прошло без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Зеленодольской громады погибла женщина, - Резниченко

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 01

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 02

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 03

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 04

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 05

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 06

Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко 07

обстрел (28218) Резниченко Валентин (475) Никополь (1095) Днепропетровская область (4156)


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чому нема новин що ми обстріляли ответкой белгородску обл?
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22.08.2022 07:53 Ответить
Бубочко ще не прокинулось і не дало наказу. Спить після трудов тяжкіх.
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22.08.2022 08:14 Ответить
Чим?
Шматки асфальту не докинеш.
Та врешті решт на фронті не вистачає артилерії, а вона там ой як потрібна.
Піхота ледь тримає позиції ціною свого життя та здоров'я.
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22.08.2022 09:06 Ответить
Твари целенаправленно уничтожают инфраструктуру города.После войны там вероятнее всего вообще будет невозможно жить.
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22.08.2022 09:24 Ответить
поедем в Москву требовать положенное, там и останемся жить
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22.08.2022 11:03 Ответить
Жили собі люди, страждали, раділи, сподівалися на покращення. Але прийшли такі собі "визволителі", заходять у домівки, користуються речами, грабують, ржуть і вважають, що мають на це усі права. Щоб ви здохли, покидьки рашистські.
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22.08.2022 10:20 Ответить
Ну. як тобі . Резніченко. краще. без начальника штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана. рейтинг заробляти на війні ?!! Здихався Корбана. розпорошив по всіх ділянках фронту Територіальну Оборону міста та регіону. яку так ефективно організували мер Філатов та Корбан !
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22.08.2022 11:00 Ответить
А де контрбатарейні системи? Невже не можна засікти координати і знищити окупанта? Скільки буде продовжуватися обстріли без жодного покарання цих ублюдків? Хоч раз можна вдарити по визначеним координатам чи і далі будемо продовжувати жувати соплі?
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22.08.2022 16:57 Ответить
Хана городу , радуемся каждому захваченному километру , освобожденному селу, и тут же теряем город . ни ответа , ни защиты. Это не случайность , это реальность.
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22.08.2022 18:43 Ответить
 
 