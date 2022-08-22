Армия РФ обстреляла три района Днепропетровщины, в жилые кварталы Никополя прилетело 42 снаряда, есть пострадавшие и разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровщины Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

"Ночь с обстрелами и пострадавшими... Российская армия нанесла удары по трем районам - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы. В городе 2 дома разрушены, почти 50 – изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже укротили. Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек без света. Электричества уже работают.

В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Прошло без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется", - говорится в сообщении.

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